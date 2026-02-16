Разделы

Коваленко Николай


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК 2
26.01.2017 Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko 1
29.05.2015 «Ростелеком» в Смоленске расширяет сеть GPON 1
13.01.2010 В "ЦентрТелекоме" назначены два новых региональных директора 1
18.12.2007 Угонять автомобили станет невыгодно 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Коваленко Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10420 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 68 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
iiko - айко 53 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Брянсксвязьинформ - Брянская сотовая связь 7 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Белсвязь 7 1
МегаФон 10107 1
Ингосстрах СПАО 454 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Почта России ПАО 2268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3482 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26126 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4368 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9729 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1285 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1618 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
Оповещение и уведомление - Notification 5393 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Маркировка - Marking 1239 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2973 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Ivideon Кассы 1 1
Apple iOS 8325 1
Google Android 14825 1
Синюков Виктор 11 1
Мякишева Марина 84 1
Солдатов Александр 4 1
Аврясова Ольга 4 1
Ямов Игорь 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 3
Россия - РФ - Российская федерация 158508 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 291 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 637 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2980 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5421 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8915 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3718 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
УкрДУЗТ - Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 1 1
