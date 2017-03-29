Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового?

С моделями Galaxy S8 и Galaxy S8+ компания продолжает курс на изысканный изогнутый дизайн с большим экраном и поддержкой множества новых сервисов и функций.

Большой изогнутый экран

Samsung Electronics официально представила новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+. Модель Galaxy S8 обладает 5,8-дюймовым, а Galaxy S8+ 6,2-дюймовым экраном в полностью безрамочном корпусе с ровной безкнопочной поверхностью без острых углов.

Компактный дизайн Galaxy S8 и S8+ разработан с учетом возможности управления устройствами одной рукой, защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон смартфона гарантирует прочность и обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям.

«Samsung Galaxy S8 и S8+ стали началом новой эры в дизайне смартфонов и создании мобильных сервисов, которые дают пользователям еще больше возможностей, – сказал Донг Джинг Ко (DJ Koh), президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Фактически, эти устройства представляют собой новую главу в истории смартфонов Samsung».

Техническая оснастка нового поколения

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ оснащены 8-МП фронтальной камерой с диафрагмой F1.7 и функцией интеллектуального автофокуса, а также 12-МП основной камерой с диафрагмой F1.7, стабилизацией (OIS) и технологией Dual Pixel для получения качественных резких изображений при низком уровне освещенности или приближении.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+

Оба аппарата работают под управлением ОС Android 7.0 и получили поддержку всех современных актуальных технологий мобильной связи, включая LTE Cat.16. Список подключений и интерфейсов включает Wi-Fi стандартов 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth v 5.0 (LE до 2 Мбит/с), ANT+, USB Type-C и NFC, а также все актуальные системы определения местоположения, включая GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ построены на базе первого на рынке 10-нанометрового 8-ядерного 64-битного процессора и оснащаются 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4) и 64 ГБ (UFS 2.1).

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+

Возможности для развлечений: Смартфоны Galaxy S8 и S8+ стали первыми в мире мобильными устройствами, получившими сертификацию MOBILE HDR PREMIUM от ассоциации UHD Alliance. Galaxy S8 и S8+ предлагают качественно новый игровой опыт благодаря ярким цветам, быстрой графике и поддержке Game Pack, где представлены лучшие игры, в том числе игры с поддержкой Vulkan API. Аппараты поддерживают звук в форматах MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF и видео в форматах MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV и WEBM.

Galaxy S8 с 5,8-дюймовым (146,5 мм) экраном обладает разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей) и плотностью размещения 570 точек на дюйм, модель Galaxy S8 с 6,2-дюймовым (158,1 мм) Quad HD+ экраном обладает плотностью размещения 529 точек на дюйм.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ созданы на базе платформы безопасности Samsung Knox, которая применяется в оборонной сфере и бизнесе. Обе модели поддерживают различные биометрические технологии, в том числе сканер отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза и систему распознавания лиц. Таким образом, пользователи могут выбрать оптимальный для себя способ биометрической аутентификации.

В Galaxy S8 и S8+ реализованы характерные для серии Samsung Galaxy функции, популярные у пользователей, в том числе защита от воды и пыли по стандарту IP68, поддержка карт MicroSD (до 256 ГБ) и многозадачность. Аппараты оснащены аккумуляторами емкостью 3000 мАч и 3500 мАч, соответственно, и поддерживают режимы быстрой зарядки в проводном и беспроводном режимах (совместим с WPC и PMA).

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy оснащены максимально широким набором встроенных датчиков, включая акселерометр, барометр, датчик отпечатков пальцев, гироскоп, электронный компас, датчик Холла, датчик измерения сердечного ритма, датчик приближения, датчик освещенности, сканер радужной оболочки глаза и датчик давления.

Новый способ взаимодействия со смартфоном

Смартфоны нового поколения оснащены интеллектуальным помощником Bixby, который поможет пользователям делать больше с помощью смартфона. Кнопка Bixby обеспечивает удобный доступ к новым функциям и позволяет работать с доступными сервисами и приложениями с помощью сенсорного экрана, голосовых или текстовых команд.

В Bixby реализована поддержка голосового управления для ряда стандартных приложений Samsung, включая управление камерой, работу с контактами, галереей, сообщениями и настройками. Уже в ближайшем будущем список будет расширен новыми приложениями от Samsung и сторонних разработчиков. Благодаря возможности понимать контекст, Bixby сможет предлагать пользователям персонализированную помощь в зависимости от того, какую именно информацию об их интересах и местоположении получит система.

Bixby позволяет совершать покупки, искать изображения и получать подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений. По мере роста экосистемы Bixby, этот интерфейс объединит все устройства, приложения и сервисы.

Габариты Galaxy S8 составляют 148,9 x 68,1 x 8,0 мм при весе всего 155 грамм; модель Galaxy S8+ имеет габариты 159,5 x 73,4 x 8,1 мм при весе 173 грамм.

Экосистема устройств Samsung

Вместе со смартфонами Galaxy S8 и S8+ пользователи получат доступ к различным продуктам и сервисам, которые позволяют воспользоваться мобильным потенциалом и сетевыми возможностями новых смартфонов.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поддерживают работу с Gear VR – новыми очками виртуальной реальности с джойстиком на базе технологий Oculus. Джойстик обеспечивает качественную обработку движений при работе с интерактивным VR-контентом. Galaxy S8 и S8+ могут подключаться к новой компактной камере Gear 360 для создания панорамных видеороликов в формате 4K, 15-МП фотографий и осуществления видеотрансляций в режиме реального времени.

Панорамная камера Gear 360 нового поколения

Док-станция Samsung DeX использует вычислительную мощность Galaxy S8 и S8+ для увеличения продуктивности пользователей и позволяет превратить смартфоны в полноценный настольный компьютер. Благодаря Samsung DeX пользователи смогут редактировать данные со своего смартфона и выводить их на большой экран.

Док-станция Samsung DeX

В смартфонах Galaxy S8 и S8+ улучшена поддержка сервиса Samsung Health: на данный момент в мире насчитывается 60 млн его активных пользователей ежемесячно и 11 млн активных пользователей ежедневно. Сервис Samsung Health включает в себя доступ к услугам телемедицины (доступно только в США), составляет индивидуальный план тренировок и поддерживает интеграцию в социальные сети, что в корне меняет традиционные представления о приложениях для здорового образа жизни и фитнеса.

Платежный сервис Samsung Pay также поддерживается смартфонами Galaxy S8 и S8+, превращая их в цифровой кошелек. Samsung Pay поддерживается более 870 банками по всему миру. На сегодняшний день с его помощью было обработано уже более 240 млн транзакций. В рамках поддержки Samsung Pay новые смартфоны работают с двумя актуальным бесконтактными технологиями: NFC и MST.

В комплекте со смартфоном будут поставляться новые наушники AKG. Эти наушники отличаются удобной гибридной посадкой для лучшего шумоподавления и оснащены шнуром с металлизированной оплеткой, предотвращающей спутывание провода.

Скоро в России

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в России во второй половине апреля и будут представлены в разнообразной цветовой гамме, в том числе в расцветках «черный бриллиант», «мистический аметист» и «желтый топаз». Рекомендованные цены составляют 54990 руб. за S8 и 59990 руб. за S8+.

На территории России будут доступны две опции предзаказа: 100% предоплата и размещение заявки на резерв устройства. При внесении полной предоплаты покупатель получит подарки: бесплатную доставку устройства до официального старта продаж и компактную панорамную камеру Gear 360.