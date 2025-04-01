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Перемена ГК Перемена Трейд
- Группа компаний «Перемена» - системный интегратор, реализующий проекты для коммерческих структур и государственных организаций.
- «Перемена Трейд» входит в Группу компаний «Перемена»: системный интегратор, поставщик ИТ-оборудования и программного обеспечения
Перемена ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Илюхин Максим 13 1
|Феоктистов Дмитрий 2 1
|Бакаев Михаил 1 1
|Хритоненкова Екатерина 3 1
|Моренко Иван 2 1
|Железняк Владимир 2 1
|Руденко Михаил 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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