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Перемена ГК Перемена Трейд

  • Группа компаний «Перемена» - системный интегратор, реализующий проекты  для коммерческих структур и государственных организаций
  • «Перемена Трейд» входит в Группу компаний «Перемена»: системный интегратор, поставщик ИТ-оборудования и программного обеспечения

01.04.2025 «Перемена Трейд» мигрировала на российскую CRM-систему BPMSoft 1
23.12.2024 Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО 3
17.07.2024 ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области 3
24.09.2020 Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux 5
23.06.2017 «Сокол-АТС» создало электронный архив на базе Docsvision 2

Публикаций - 5, упоминаний - 14

Перемена ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
8354 2
Microsoft Corporation 24736 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 327 1
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 5 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 57 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
Xerox 1143 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
Canon 1401 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11269 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4850 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7480 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3942 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6291 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1244 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 138 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1934 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2100 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2564 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6451 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1348 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 120 1
OpenVPN 69 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 354 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
Linux OS 10115 1
НКТ - Р7-Офис 396 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 559 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
FreeBSD - PfSense 3 1
Илюхин Максим 13 1
Феоктистов Дмитрий 2 1
Бакаев Михаил 1 1
Хритоненкова Екатерина 3 1
Моренко Иван 2 1
Железняк Владимир 2 1
Руденко Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1163 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2283 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 468 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 449 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3474 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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