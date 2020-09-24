Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux и группа компаний «Перемена» сообщают об успешном завершении миграции на ОС Astra Linux Special Edition и «свободное» прикладное ПО всей ИТ-инфраструктуры ГК «Перемена».

Проект был выполнен силами сотрудников ГК «Перемена» при активной технической поддержке со стороны вендора. Экспертам предстояло выбрать российскую ОС, которая станет основой для обновленной инфраструктуры, в сжатые сроки перевести серверную часть IT-системы на «облачную» платформу, сохранить работоспособность ключевых сервисов компании, обеспечить плавную миграцию рабочих мест и обучить администраторов настройке ПК, а пользователей — применению отечественных продуктов.

Уровень сложности проекта повышало отсутствие системы централизованного управления большой территориально распределенной структурой: главный офис интегратора находится в Воронеже, а сеть филиалов и представительств — в Липецке, Москве, Ростове на Дону и Туле. Кроме того, важную роль сыграли недостаток практики «тонкой» настройки Linux-подобных решений у системных администраторов и ряд технических моментов, связанных с запуском ОС на новых компьютерах. Также требовалось преодолеть психологический барьер у значительной части персонала ГК «Перемена», не имевшего опыта работы с ОС Astra Linux и российским прикладным ПО.

За время миграции, стартовавшей в 2019 г., сотрудники ГК «Перемена» развернули новую ИТ-систему на базе защищенной Astra Linux Special Edition с применением «свободного» ПО и отечественных продуктов. Среди них объектно-реляционная СУБД Postgre SQL, программа автоматизации учета «1С:Управление торговлей», пакет приложений «Р7-Офис. Десктоп» и др. Для обеспечения безопасности и шифрования данных использовали Open VPN Server и Open VPN Client, а для создания межсетевых экранов и маршрутизаторов — дистрибутив PfSense. Обслуживание интернет-контента реализовали посредством Apache HTTP Server, а синхронизацию данных и предоставление общего доступа к файлам — с помощью приложения ownCloud.

Специалисты обеспечили «бесшовную» миграцию в «облачную» среду и наладили безотказную работу всей IT-инфраструктуры организации, выстроив для нее централизованную систему управления. Серверные мощности перевели в гибридную инфраструктуру Windows/Linux, а рабочие места — на ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 с сохранением корректных прав доступа персонала ко всем внутренним информационным ресурсам компании. Благодаря активной технической поддержке экспертов Astra Linux удалось оперативно ввести в эксплуатацию весь парк десктопной техники, включая новые ПК. На платформе «1С» развернули полноценную систему электронного документооборота, создали наборы шаблонов документов со стандартизированными бланками, реквизитами и номенклатурой, а также типовые сценарии миграции базы договоров в пакет приложений «Р7-Офис». Более того, для автоматической генерации средств документооборота для других подразделений был разработан специальный программный комплекс. Для всех сотрудников, в том числе не имеющих достаточных навыков работы с ПК, было проведено обучение применению отечественной ОС.

В итоге в 2020 г. ГК «Перемена» завершила проект импортозамещения. Территориально распределенная ИТ-система компании успешно функционирует в среде Astra Linux Special Edition.