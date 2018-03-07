Navitel выпустила обновление карт Европы

Navitel объявила о выпуске обновления карт Европы релиза Q1 2018 для пользователей «Навител Навигатор».

Обновление карт Европы Q1 2018 включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Карты нового релиза содержат 9 897 263 км дорожного графа, 4 955 487 POI, 708 327 городов и населенных пунктов, из них 324 275 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

На карту Австрии Q1 2018 добавлены: объезд вокруг города Гнас; объезд вокруг города Мундерфинг; часть шоссе В123.

На карте Болгарии детализированы города Белица, Стара-Загора и Якоруда. Актуализирована дорожная сеть и адресная база городов Ивайловград, Разлог и София.

На карте Боснии и Герцеговины добавлена новая часть магистрали А1 (Свилай-Оджак).

На карте Великобритании обновлена адресная база в городах Бирмингем и Лондон. Актуализированы данные POI. В базу POI добавлены новые бренды: Beefeater, Crown Carveries, Ember Inns, GREGGS, Miller & Carter, Nando's, Pizza Hut, Toby Carvery, wetherspoon, YOUNG'S.

На карту Венгрии Q1 2018 добавлены: часть объездной дороги №13 (к югу от города Дебрецен); часть магистрали М85 (недалеко от города Чорна); часть магистрали М60 (пограничная зона со Словакией); часть объездной дороги №8 (к югу от города Варпалота).

На карте Дании уточнены и исправлены схемы движения паромов Ebeltoft-Sjællands-Odde, Grenaa-Anholt, Grenaa-Varberg, Göteborg-Kiel, Kalundborg-Århus, Kiel-Oslo, SjællandsOdde-Arhus.

Внесены изменения в грузовой роутинг Италии: сделан грузовой каркас; внесены массогабаритные и иные ограничения движения грузового транспорта. Актуализирована дорожная сеть Италии. Обновлены пешеходные дорожки в парках Вероны, Милана, Рима, Турина.

Обработаны видеотреки в южной части Македонии, в том числе все транспортные развязки. Обновлена база POI.

На карте Молдовы внесены изменения в дорожную сеть Кишинева.

Обновлена информация обо всех основных автодорогах центральной и северной части Румынии. Обработаны видеотреки на главных дорогах и в городе Орадя. Актуализирована информация по точкам: сети предприятий питания: DristorKebab, KFC, La PLĂCINTE, lamama, McDonald's, Mesopotamia, OroTorro, PizzaHut, Subway; АЗС/АГЗС сети: GASPROM, LUKOIL, MOL, NobelOil, OMV, PETROM, Rompetrol; дилерские центры и центры аренды автомобилей: AVIS, Europcar, Mercedes-Benz, NISSAN, TOYOTA; торговые сети MEGA IMAGE и PROFI.

В базу POI добавлены новые бренды: ALPHABANK, Auchan, AVIS, BANCAROMÂNEASCĂ, BANCATRANSILVANIA, Bancpost, BANKLEUMIROMANIA, BCR, Bershka, BILLA, BRD, C&A, Carrefour, CECBank, cora, CREDITAGRICOLE, CreditEuropeBank, DRISTORkebap, Europcar, GarantiBank, GASPROM, H&M, IdeaBank, INTESASANPAOLOBANK, Kaufland, KFC, lamama, LaPLĂCINTE, LIBRA INTERNETBANK, LIDL, LUKOIL, MANGO, MARFINBANK, McDonald's, MEGAIMAGE, Mercedes-Benz, Mesopotamia, METRO, MOL, NewYorker, NISSAN, NOBELOIL, OMV, OroTorro, OTPBank, PATRIABANK, PENNYMARKET, PETROM, PIRAEUSBANK, PizzaHut, PORSCHEBANK, Praktiker, ProCreditBank, PROFI, RaiffeisenBANK, real, rompetrol, SELGROS Cash&Carry, SUBWAY, TOYOTA, UniCreditBank.

Обработаны видеотреки в средней части Сербии. Актуализированы данные POI.

Обработаны видеотреки на главных дорогах на западе Словении. Добавлена новая части магистрали А4 (Ланцова Вас - Подлехник).

На карте Украины добавлено 2 населенных пункта с детальностью «до дома»: Тернопольская область: Бучач; Черновицкая область: Сокиряны.

Создана подробная дорожная сеть в 52 населенных пунктах: Батурин, Бахмач, Березна, Берестовец, Бобровица, Болотница, Борзна, Варва, Великая Весь, Володькова Девица, Голубичи, Городня, Дегтяри, Десна, Дмитровка, Добрянка, Жукля, Замглай, Звеничев, Иваница, Ичня, Кобыжча, Козелец, Короп, Корюковка, Ладан, Линовица, Лопатни, Лосиновка, Любеч, Любечанинов, Макошино, Малая Девица, Малокаховка, Михайло-Коцюбинское, Новгород-Северский, Олишевка, Остер, Парафиевка, Почаев, Радуль, Репки, Рожнятов, Седнев, Семеновка, Сибереж, Слободка, Сновск, Счастливое, Талалаевка, Тростянец, Ядути.

На карту добавлены зарядные станции для электромобилей компании АвтоЭнтерпрайз (AutoEnterprise). Обновлены схемы движения в городе Ирпень.

Добавлены точки POI в городах Киев, Одесса, Ужгород, Чернигов, а также в населенных пунктах Петруши (Черниговская область), Славское (Львовская область), Счастливое (Киевская область), Ходосовка (Киевская область). Добавлены новые POI: AutoEnterprise, lifecell, Vodafone.

Закрыт пограничный переход из Карелии в Финляндию в Сювяоро. Добавлены и исправлены адреса в Vantaa.

Актуализирована дорожная сеть карты Франции на основании видеотреков. Обновлена база камер контроля скорости (Speedcams).

На карту Хорватии Q1 2018 добавлены: магистраль D12 (Врбовец - Фаркашевац); часть шоссе D75 близ города Пореч; часть шоссе D427 близ города Риека; часть шоссе D538 близ города Вировитица.

На карту Чехии добавлена новая дорога в зоне прибытия в международном аэропорту близ города Пардубице.

На карту Швейцарии добавлен участок автобана A5 - обход города Биль (A5 Biel/Biennebypass).

На карте Швеции исправлен роутинг в районах: Blekinge, Kalmar, Gotland.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q1 2018 работают с версией «Навител Навигатор» 9.7.2493 и выше.