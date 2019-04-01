Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов

В России есть медицинские учреждения с высоким уровнем информатизации. Однако создание единой системы на региональном и федеральном уровне пока продвигается не слишком успешно. О том, почему это происходит, говорили участники организованной CNews Conferences конференции « ИТ в здравоохранении 2019 ».

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Что нужно медикам

Об опыте интеграции медицинской информационной системы с федеральными и региональными системами здравоохранения рассказал Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт Дельта Системс». На сегодняшний день МИС «Инфоклиника» на федеральном уровне интегрирована с федеральной электронной регистратурой, электронной медицинской картой, регистром электронных медицинских документов, а также с ПФР в части регистра федеральных льготников и обновления регистрационных данных, ФСС в части электронных листков нетрудоспособности, МСЭ в части передачи направления на МСЭ с использованием ПО МСЭ. На региональном – с системами мониторинга родовспоможения, cкорой медицинской помощи, ЗАГС, PACS, лабораторными системами, унаследованными МИС и т.д.

«При интеграции с ЕГИСЗ у нас периодически возникало впечатление, что мы – первые, кто это реализовывает», – говорит Степан Лебеденко. Например, при интеграции с федеральными сервисами документы надо передавать в хранилище в синхронном режиме в течение 40 сек. Но некоторые pdf-файлы «весят» более 1 мб и просто не успевают уйти за это время. Кроме того, для хранения электронных документов нужны огромные хранилища, а их пока нет. Среди сложностей он также отметил постоянно меняющиеся протоколы передачи данных в ЕГИСЗ. Что касается интеграции с ТФОМС, то здесь протоколы передачи данных отличаются в разных регионах. Как в дальнейшем все это будет интегрировано на федеральном уровне, пока непонятно.

Что касается коммерческих клиник, то несмотря на то, что по закону они тоже являются поставщиками данных в ЕГИСЗ, как это осуществить на практике, пока непонятно. В регионах ответов получить не удалось. А поданная в Минздрав заявка на создание портала, через который будет производиться подключение, тоже пока остается без ответа.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 В России есть медицинские учреждения с высоким уровнем информатизации. Однако создание единой системы на региональном и федеральном уровне пока продвигается не слишком успешно. О том, почему это происходит, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИТ в здравоохранении 2019».

Коммерческим клиникам для общения с пациентами уже недостаточно просто телефона, говорит Артем Бухтояров, руководитель направления комплексных проектов «Манго Телеком». Компания предлагает им использовать другие способы коммуникации и разработала облачную омниканальную платформу, которая позволит реализовать единый интерфейс для обработки как голосовых, так и текстовых сообщений. Платформа позволяет управлять потоками звонков, работать с потерянными вызовами и контролировать обращения, содержит аналитические инструменты и инструменты для устранения причин потери клиентов.

Основной вопрос, который волновал участников конференции после выступления Артема Бухтоярова, – каким образом решается вопрос с персональными данными. Ведь при записи пациента на прием по телефону или через другие каналы он должен сообщать их оператору.

Как обеспечить безопасность

Информатизация ведет к размыванию контура информационной безопасности, и обеспечить ее своими силами очень сложно, продолжил тему Иван Гузев, директор по информационной безопасности IBS DataFort. Он призвал представителей медицинских учреждений передать решение этого важного вопроса квалифицированному провайдеру, который имеет все необходимые сертификаты для работы с госсистемами, в том числе и с персональными данными. Заказчик получает интерфейс, с помощью которого он может контролировать , что происходит в его системе. Все остальное берет на себя поставщик услуг, говорит Иван Гузев.

Решить проблему защиты персональных данных для медорганизаций готовы и в Selectel. По словам Владислава Нефедова, менеджера по корпоративным продажам Selectel, общедоступные данные можно хранить и обрабатывать где угодно. А ПДн – только на территории России и только по специальным правилам. Он предложил алгоритм выбора IaaS для защиты информации. Медицинские информационные системы должны размещаться в защищенном сегменте ЦОД. При этом провайдер отвечает за базовый уровень безопасности – изоляцию серверов, шифрование каналов связи, шифрование дисков, защиту операционной системы, антивирусную защиту и комплексную защиту веб-приложений.

Как выбрать IaaS для защиты информации





Источник: Selectel, 2019

Проблемы здравоохранения

«В России есть медорганизации с высоким уровнем информатизации!», – уверен Вадим Жук, медицинский советник «СП.Арм», зам.главного врача по кардиологии многопрофильной клиники им.Пирогова. Для того, чтобы медуслуги были максимально безопасными, нужны медстандарты. Пока их фактически не существует: ISO не подходят, а JCI очень сложны для внедрения. Специально для медорганизаций разработаны стандарты HIMSS. Решения «СП.Арм» получили 6 уровень HIMSS из 7 возможных, отметил он.

В качестве примера Вадим Жук привел технологию, которая была внедрена во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова. Она направлена на снижение числа ошибок при выдаче лекарств. В результате выполнения сертификационных процедур была внедрена система штрих-кодовой верификации пациента при назначении и выдаче медикаментов. Также перед выполнением любой хирургической операции с помощью штрих-кода верифицируется пациент, тип планируемой операции, ее необходимый объем, место проведения, состав участников.

Проблемам использования телемедицины посвятил свое выступление Дмитрий Кондратенко, президент Национальной ассоциации здравоохранения. «Все думали, что телемедицина сможет решить проблему нехватки специалистов в малых и средних городах. Но принятие закона показало, что это не так, – говорит он. – Телемедициной невозможно пользоваться!» Проблема заключается в том, что в законе она прописана как способ получения второго мнения, а во многих городах нет даже первого. Он предложил участникам рынка объединиться и совместными усилиями подготовить обращения в Минздрав и Государственную Думу.

Дмитрий Кондратенко также отметил, что сегодня медучреждения ждут закон о лицензировании врачей и об их ответственности за свою работу. Тогда им не придется составлять столько отчетов и появится время на лечение пациентов, уверен он. Участники конференции также высказывали мнение о том, что необходимо создавать экспертные системы, которые будут контролировать данные на этапе их ввода. Если система видит, что данные сомнительные, она должна сообщать об этом. Это позволит не только избежать штрафов за ошибки в отчетах, но и предотвратить часть врачебных ошибок.

Игорь Шадеркин, зав.лабораторией электронного здравоохранения института цифровой медицины Первого МГМУ им. Сеченова рассказал о программах обучения врачей вопросам применения телемедицины. По заданию Минздрава в рамках программы непрерывного медицинского образования можно пройти дистанционный курс «Телемедицина» длительностью 36 часов.

Леонид Константинов, заместитель руководителя Центра компетенций в информационных технологиях в медицине НМИЦ онкологии им. Петрова, рассказал об интернет-сервисах для набора пациентов в клинические исследования. На сегодняшний день в 80% исследований не хватает пациентов. Это связано с тем, что в процессе участвует слишком много сторон. Спонсоры и исследователи ищут пациентов для клинических исследований, пациенты ищут клинические исследования и справочную информацию, исследователи ищут работу в клиническом исследовании, врачи-рефералы предлагают своих пациентов в клинические исследования, а здоровые добровольцы ищут подработку в клиническом исследовании.

До самого последнего времени для каждого клинического исследования создавалась страничка в интернете, но число ее посетителей было очень незначительным. Сегодня появилось несколько поисковиков и агрегатов, с помощью которых найти необходимую информацию стало существенно проще. Тем не менее, проблема еще до конца не решена.

Что происходит в регионах

Александр Родионов, директор МИАЦ Чувашской Республики, рассказал о развитии регионального сегмента ЕГИСЗ в республике. Информатизация в регионе исторически развивалась хоатично. Разработка в основном шла на MS SQL. Сегодня государство обязывает госорганизации переходить на отечественные решения. Кроме того, большинство систем уже устарело, и у пользователей возникают проблемы с производительностью.

В 2012 г. во всех государственных медучреждениях была внедрена единая медицинская информационная система. Кроме того, в регионе используется единая лабораторная информационная система (ЛИС). В 2019 г. планируется переписать РМИС в соответствии со стандартами HL7.





Источник: МИАЦ Чувашской Республики, 2019

Николай Анкудинов, зав.приемным отделением перинатального центра Свердловской области рассказал о том, как ИТ могут помочь сократить уровень материнской смертности при беременности и родах. Разработанных в этой области клинических протоколов так много, что врач просто не в состоянии их запомнить. Для того, чтобы помочь ему, была разработана специальная система поддержки принятия решений для акушеров. В ее основе – модель управления рисками по обеспечению безопасности полетов «Аэрофлота».

После того, как был составлен перечень рисков, выяснилось, что под них попадает около 56% женщин, вставших на учет по беременности. Врачи получили информацию об этом вместе с рекомендациями. На сегодняшний день система обрабатывает данные пациенток, хранящиеся в их электронных медицинских картах, и напоминает врачу о том, что пришло время оказать им определенную услугу или необходимо отреагировать на результаты очередного обследования. Для ФАП реализована возможность получить удаленную консультацию по ведению таких пациентов.

О создании единого информационного пространства Службы крови рассказал Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра крови ФМБА России. На конец 2018 года к единой системе были подключены 274 станции и отделения переливания крови и более 500 специализированных медучреждений. На объекта эксплуатируется более 800 серверов, создано более 5000 автоматизированных рабочих мест. Более 7 лет работает интернет-портал Службы крови, на котором реализован личный кабинет донора. Активными пользователями мобильного приложения стало более 10 тысяч человек.

И опять о стандартах

Георгий Лебедев, зав. кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им.Сеченова, рассказал о новых требованиях к законодательному и нормативному обеспечению в сфере здравоохранения. Под цифровой медициной подразумевается внедрение электронного документооборота между врачом, пациентом и медицинской организацией, применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи и применение математических методов, включая методы искусственного интеллекта, обработки больших данных, при обработке медицинских данных.

Использование СЭД и телемедицины уже законодательно определено. Сейчас происходит активное накопление данных, и через некоторое время их уже можно будет обрабатывать. Тогда можно будет говорить о переходе к настоящей цифровой медицине. Георгий Лебедев привел список нормативно-правовых актов, которые необходимо принять для того, чтобы начать применять математические методы, и предложил использовать Институт цифровой медицины Сеченовского Университета как центр компетенций в области технологий интеллектуальной обработки данных в здравоохранении. Для этого необходимо создать прикладные цифровые платформы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья и поддержки принятия врачебных решений.

Вопросам стандартизации обмена электронными медицинскими данными было посвящено выступление Сергея Швырева, зам.руководителя регламентной службы ведения НСИ ЦНИИ ОИЗ, президент российского отделения HL7 International. Он подробно рассказал о новой версии стандарта HL7 v.3, а также о развитии портала НСИ Минздрава. На сегодняшний день на нем зарегистрировано более 1700 пользователей, реализована возможность их идентификации через ЕСИА. Версии справочников можно сравнивать между собой, создавать новые связанные справочники. Также на портале имеются адаптер интеграции НСИ, интеграционные сервисы (REST, SOAP) и реестр уникальных идентификаторов объектов (OID).





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