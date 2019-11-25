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Deloitte Digital
СОБЫТИЯ
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|25.11.2019
|«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ 1
|05.09.2016
|VMware анонсировала стратегию и альянсы в сфере интернета вещей 1
Deloitte Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 359 2
|PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
|Dell EMC 5162 1
|Broadcom - VMware 2587 1
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 125 1
|PTC ThingWorx 27 1
|Шапировский Максим 1 1
|Iyer Bask - Айер Баск 2 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Colebourne Ian - Коулберн Иан 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
|Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 1
|Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
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