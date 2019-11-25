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Colebourne Ian Коулберн Иан
СОБЫТИЯ
|25.11.2019
|«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ 1
|24.11.2016
|«Делойт» открыл новый офис в Новосибирске 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Colebourne Ian и организации, системы, технологии, персоны:
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 3
|Deloitte Digital 3 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
|HP Inc. 5868 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.