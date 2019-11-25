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Colebourne Ian Коулберн Иан

СОБЫТИЯ


25.11.2019 «Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ 1
24.11.2016 «Делойт» открыл новый офис в Новосибирске 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Colebourne Ian и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 3
Deloitte Digital 3 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
HP Inc. 5868 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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