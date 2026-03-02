Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191139
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83171
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Волкова Анастасия


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Ирбитский молочный завод перешел от «лоскутной автоматизации» к единой HR-платформе 1
14.12.2011 Когда мобильные технологии завоюют бизнес 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Волкова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Эшелон НПО 140 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1585 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
SAP SE 5471 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 921 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 1
Крок - Croc 1822 1
Связной ГК 1385 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Альфа-Банк 1894 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7149 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8193 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5180 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5926 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7385 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7721 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2714 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 675 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4545 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1916 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8983 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3151 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4477 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2058 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1516 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 1
Альфа-Мобайл 82 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Apple iOS 8341 1
Google Android 14855 1
Apple iPad 3947 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 834 1
Чиркунов Олег 11 1
Чернецкий Илья 8 1
Деверилин Павел 34 1
Алексахин Андрей 21 1
Добровольский Алексей 5 1
Григорьева Евгения 60 1
Азия - Азиатский регион 5780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1684 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
SmartMarketing 73 1
Gartner - Гартнер 3624 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще