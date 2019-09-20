Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены

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Компания Huawei провела крупномасштабную презентацию, в рамках которой анонсировала свои первые флагманские смартфоны без сервисов Google. Модели Mate 30 и 30 Pro выйдут на международном рынке, а их премьера, как и ожидалось, прошла в Мюнхене (Германия).

Вместе с Mate 30 и 30 Pro был представлен и третий смартфон, из категории VIP, поскольку стоит он на уровне складного Samsung Galaxy Fold, оцененного приблизительно в $2100 за версию с 5G, по данным Android Authority. Речь про Mate 30 RS Porsche Design, отличающийся от двух других не только вдвое более высокой стоимостью, но также элементами дизайна и объемами памяти.

Huawei Mate 30 Pro

Все три смартфона характеризуются в первую очередь развитой основной камерой, а два старших аппарата могут похвастаться еще поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G) и «экраном-водопадом» – дисплеем с сильно закругленными боковыми рамками и нахлестом на торцы корпуса.

Стоимость смартфонов Huawei Mate 30

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Цена, евро Huawei Mate 30 Pro (5G) 8 256 1 200 Huawei Mate 30 Pro 8 256 1 100 Huawei Mate 30 8 256 800 Huawei Mate 30 RS Porsche Design 12 512 2 100

Источник: Huawei и CNews Analytics

Во время презентации Huawei не стала раскрывать дату релиза своих новых смартфонов, указав лишь их стоимость в евро (см. таблицу). Российская цена на момент публикации материала тоже не была известна. Вместе с телефонами Huawei показала смарт-часы Watch GT 2 и умный телевизор Vision. До премьеры нового фитнес-трекера и глобальной версии планшета MediaPad M6 дело так и не дошло.

Неполноценные смартфоны

Mate 30 и Mate 30 Pro выделяются на фоне всех других Android-флагманов не только свежайшей ОС Android 10 с фирменной прошивкой EMUI 10, но и полным отсутствием Google-сервисов. В них нет ни Google Play, ни YouTube, ни других приложений, которые многие привыкли видеть в смартфоне сразу после первого запуска. Весь этот софт, как сообщал CNews, придется устанавливать вручную, и подобное решение Huawei стало первым шагом компании по отказу от Android в пользу собственной платформы Harmony OS на фоне американских санкций и весеннего отзыва лицензии на Android.

Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, в отличие от предыдущего поколения, а также от показанных 10 сентября 2019 г. смартфонов Apple iPhone 11, получили не квадратную, а круглую основную камеру. Модуль занимает значительную часть задней панели и включает четыре сенсора с оптикой Leica.

Экран Mate 30 Pro «стекает» на боковые грани

Дисплей старшего Mate 30 Pro, как и у вышедшего несколько дней назад Vivo Nex 3 5G, сильно заходит на боковые грани корпуса. У смартфона тоже нет боковых аппаратных кнопок – их заменили сенсорными аналогами. Матрица дисплея выполнена по технологии AMOLED, поддерживает разрешение 2400х1176 точек и располагает диагональю 6,53 дюйма.

Mate 30 в этом плане получился более классическим – его экран не «стекает» за пределы фронтальной панели, к тому же, он больше – 6,62 дюйма. В этом смартфоне тоже применена матриц AMOLED, но с разрешением 2340х1080 точек. Оба гаджета получили «монобровь», вырез в верхней части экрана для фронтальной камеры. От выдвижных модулей Huawei отказалась.

Основу смартфонов составил анонсированный в начале сентября 2019 г. процессор Huawei Kirin 990, первый в мире чип с интегрированным 5G-модемом. Он производится по технологии 7nm+ с использованием EUV-литографии, имеет восемь ядер (по четыре Cortex-A76 и Cortex-A55), 16-ядернуую видеокарту Mali-G76, а его модем способен развивать скорость до 2,3 Гбит/с на прием и 1,25 Гбит/с на передачу. Отметим, что 5G-сети поддерживает только топовая модификация Mate 30 Pro.

Быстрая беспроводная зарядка - еще один козырь новинок Huawei

Оба смартфона вышли с поддержкой очень быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Батарея Mate 30 Pro получила емкость 4500 мАч, а у Mate 30 она немного ниже – 4200 мАч. Смартфоны поддерживают и скоростную беспроводную зарядку мощностью 27 Вт. Также у них есть защита от воды, но разная – у Mate 30 это IP53, так что он может пережить лишь небольшой дождь, тогда как Mate 30 Pro с IP68 способен выдержать длительное пребывание под водой на небольшой глубине.

Камера - главное оружие смартфонов Mate 30 в борьбе с конкурентами

По части фотокамер Mate 30 и Mate 30 Pro имеют весьма серьезные различия. Так, в основном модуле младшей модели установлена 40-мегапиксельная камера SuperSensing с диафрагмой f/1,8, дополненная сверхширокоугольным модулем на 16 МП (f/2,2) и телефото на 8 МП с оптической стабилизацией, трехкратным оптическим зумом и диафрагмой f/2,4. Камера оборудована лазерным автофокусом, а фронтальный модуль состоит из 24-мегапикельного сенсора.

На тыльной панели Mate 30 Pro тоже есть модуль SuperSensing f/1,8 40 МП, как у Mate 30, но он не основной, а дополнительный – основной здесь сверхширокоформатный 40-мегапиксельный Cine f/1,8, тоже на 40 МП, но с оптической стабилизацией. Компоновка включает также телефономодуль как у Mate 30, а вместо лазерного автофокуса в этом смартфоне применена ToF-камера для замера глубины сцены. Старший смартфон может записывать видео в 4К на 60 кадрах в секунду и вести замедленную съемку в 720р на частоте 7680 к/с. Передняя камера Mate 30 Pro включает пять датчиков для распознавания лица, основной из которых получил разрешение 32 МП.

Porsche Design

Отдельно Huawei анонсировала премиальный смартфон Mate 30 RS Porsche Design, вдвое более дорогой в сравнении с обычным Mate 30 Pro, на основе которого он и сделан. Главное отличие – это дизайн, в смартфоне используется высококачественная текстурированная кожа, покрывающая всю заднюю панель, которую вдоль разделяет стеклянная полоса. Отдельного модуля камеры как такового здесь нет, оформление в этом плане напоминает Mate 20 Pro, но все четыре камеры, включая ToF, на месте.

Huawei Mate 30 RS Porsche Design с оформлением из кожи

Mate 30 RS Porsche Design доступен в черном или ярко-красном исполнении. Все его характеристики, включая экран-водопад, взяты у Mate 30 Pro, но памяти у этого смартфона заметно больше – 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. Сервисов Google в нем, несмотря на высокую стоимость, нет.

Автономные часы

После смартфонов Huawei продемонстрировала новые часы Watch GT 2, вышедшие, в отличие от оригинальных Watch GT, в двух размерах – 42 и 46 мм. Одна из главных особенностей часов – это умение совершать звонки на расстоянии до 150 метров от смартфона, для чего используются модуль Bluetooth 5 и встроенные динамик и микрофон. Кроме того, в память устройства можно загружать до 500 музыкальных композиций, что делает их полностью независимыми от смартфона.

Huawei Watch GT2

Более крупная модификация Watch GT 2 располагает экраном 1,4 дюйма с разрешением 454х454 пикселя, батареей на 14 дней автономной работы и ценой в размере 250 евро. Младшая версия стоит 230 евро, работает на одном заряде до 7 дней, а ее 1,2-дюймовый дисплей имеет разрешающую способность 390х390 пикселей.

Таблица модификаций и расцветок новых часов Huawei

Вне зависимости от модификации Watch GT 2 располагают новым процессором Kirin A1 для мобильных устройств, дисплеем AMOLED с едва заметными рамками и защитным 3D-стеклом, прочным корпусом из металла с защитой от воды, GPS-ресивером и специальной прошивкой Huawei Lite OS вместо Google Wear OS. Часы можно использовать в качестве фитнес-трекера – поддерживаются 15 видов спорта, среди которых восемь видов на открытом воздухе (бег, езда на велосипеде и др.) и семь видов физической активности в помещении (плавание в бассейне, велотренажер, свободные тренировки и т. д.). В дополнение к этому часы могут отслеживать уровень стресса, качество сна, активность и частоту сердцебиения.

Умный телевизор

Еще одной новинкой Huawei стал смарт-ТВ Vision. Это второй по счету телевизор компании, работающий на платформе Harmony OS – первым был появившийся в августе 2019 г. Honor Smart Screen.

Huawei Vision

Huawei Vision доступен в версиях на 55, 65 и 75 дюймов, располагает частотой обновления 120 Гц, поддерживает разрешение 4К (Ultra HD), к тому же в нем применены так называемые «квантовые точки», которые используются в телевизорах Samsung, LG (у нее эта технология носит название NanoCell) и в грядущем OnePlus TV.

Спецификации телевизора включают поддержку 5.1-канального звука с интеллектуальной звуковой системой 8+1+1, 100-процентный охват цветовой гаммы NTSC, центр управления устройствами Интернета вещей от Huawei, а также выдвижную камеру для видеозвонков. Комплект поставки дополнен специальным сенсорным пультом ДУ с поддержкой Bluetooth 5.0, способным проработать на одном заряде до трех месяцев. Пульт заряжается через USB-C.

Умный пульт ДУ для Huawei Vision

Стоимость и дата поступления Huawei Vision в продажу на презентации озвучены не были.