Конкурент Huawei обошел ее с выпуском первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня. Цены

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Vivo разработала смартфон Nex 3 5G, экран которого занимает не только фронтальную панель, но и боковые торцы. Он заменил собой кнопки громкости и включения и обеспечил улучшенную цветопередачу за счет 100-процентного охвата цветового пространства sRGB. Продажи смартфона с интегрированной поддержкой 5G-сетей стартуют через несколько дней.



Новый формат экрана

Китайская компания Vivo выпустила новый флагманский смартфон Nex 3 5G с необычным экраном, который она именует «водопадом» (waterfall). Дисплей такого рода закругляется за боковые рамки, что позволяет ему занимать максимальную площадь лицевой панели – в данном случае 99,6%.

Vivo Nex 3 5G стал первым смартфоном, наделенным экраном такого рода. Вторым окажется топовый Huawei Mate 30 Pro с новейшим процессором Kirin 990 5G, презентация которого состоится 19 сентября 2019 г.

В продажу Vivo Nex 3 5G поступит 21 сентября 2019 г., сейчас производитель принимает предварительные заказы на него. В китайской рознице цена флагмана составит $705 (45,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2019 г.), но в этой комплектации при наличии 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти не будет поддержки сетей пятого поколения.

За счет новой формы дисплей Vivo Nex 3 5G кажется полностью безрамочным

5G-модем войдет в состав комплектации с 256-гигабайтным накопителем, оцененную в Китае в $810 (51,9 тыс. руб.). Максимальная конфигурация с тем же накопителем и с увеличенной до 12 ГБ оперативной памятью обойдется в $875 (56,1 тыс. руб.).

Дисплей и процессор

Экран-водопад смартфона Vivo Nex 3 5G выполнен по технологии Super AMOLED, что позволило снизить потребление энергии улучшить цветопередачу в сравнении с IPS-матрицами. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2256х1080 точек), располагая диагональю 6,9 дюйма, и обладает встроенным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления экрана – 60 Гц, охват цветового пространства sRGB – 100%.

Случайных касаний сенсора при отсутствии боковых рамок экрана избежать не получится

За счет «захвата» боковых торцов корпуса экран вытеснил из смартфона привычные аппаратные кнопки включения и регулировки громкости. Здесь они заменены на сенсорные, реализованные по технологии Touch Sense, и каждое прикосновение к ним сопровождается имитацией нажатия аппаратной кнопки за счет технологии X-Axis Haptic. Это своего рода аналог Taptic Engine компании Apple.

Nex 3 5G собран на ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus, представляющем собой разогнанную в заводских условиях версию флагманского Snapdragon 855, использующегося в подавляющем большинстве топовых смартфонов 2019 г. Новый процессор чаще можно встретить в игровых смартфонах, и на момент публикации материала он был самым мощным мобильным чипом в мире. По производительности его может обогнать пока лишь упомянутый Kirin 990 5G, о чем Huawei не преминула сообщить во время презентации. 855 Plus содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 (частота до 672 МГц).

Камеры и аккумулятор

В Vivo Nex 3 5G реализован массив из четырех фотокамер, три из которых располагаются на задней панели в модуле круглой формы. Здесь используются две 13-мегапиксельные матрицы. Одна с широкоугольной 120-градусной оптикой (максимальная диафрагма — f/2,2), другая с «телевиком» (f/2,48), а также 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GW1 (f/2,09). Его также можно встретить в анонсированных несколько дней назад Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Oppo Realme XT. Фронтальный модуль представлен 16-мегапиксельным сенсором с собственной вспышкой, выполненным в виде выдвижного сегмента. Следует отметить, что если Nex 3 5G стал первым в мире смартфоном с экраном-водопадом, то его предшественник Nex раньше всех заполучил выдвижную селфи-камеру.

Основная камера максимально не похожа на камеру в iPhone 11 Pro - круглая форма и расположение по центру корпуса

Система питания смартфона реализована на основе несъемного литиевого аккумулятора емкостью 4500 мАч. В гаджете используется очень мощная быстрая зарядка – 44 Вт по интерфейсу USB-C.

Прочие спецификации

В новом флагмане Vivo используется встроенная память стандарта UFS 3.0, характеризующаяся высокой скоростью чтения и записи. Смартфон дополнен дискретным аудиочипом АК4377А, который обеспечит повышенное качество звука при выводе не только на динамики, но и на наушники. Для последних сохранен отдельный 3,5-миллиметровый интерфейс, что позволит слушать музыку при одновременной зарядке смартфона.

Для фронтального модуля камеры предусмотрена собственная вспышка

Nex 3 поддерживает сотовые сети не только пятого, но также четвертого (LTE), третьего (3G) и второго (GSM) поколений. Допускается установка двух SIM-карт с возможностью одновременного подключения к сетям LTE.