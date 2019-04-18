Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео

Первые экземпляры складного смартфона Samsung Galaxy Fold, направленные известным журналистам и блогерам на обзор, оказались бракованными. Гибкий экран, главное преимущество устройства, выходит из строя уже через пару дней работы по самым разным причинам – его качество не выдерживает никакой критики. Стоит каждый такой смартфон $1980.

Корейское качество

Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Fold оказался весьма ненадежным – уже через два-три дня использования его суперсовременный гибкий экран Dynamic AMOLED начинает выходить из строя. Это доказали журналисты, получившие телефон для тестирования, а остальные остальные смогут убедиться в его ненадежности до конца II квартала 2019 г. Гаджет стоит $1980 (цена была названа во время анонса), и Samsung начнет прием заказов на него уже 26 апреля 2019 г.

Доказательства низкого качества Galaxy Fold предоставили журналисты порталов The Verge и Bloomberg, а спустя некоторое время к ним присоединился известный техноблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee). Американский кабельный канал CNBC, тоже получивший один из самых дорогих смартфонов в мире на обзор, тоже вошел в список.

Слишком тонкий дисплей

По состоянию на 18 апреля 2019 г. в Samsung Galaxy Fold выявлено пять основных проблемы с дисплеем. С первой столкнулся редактор ресурса The Verge Дитер Бон (Dieter Bohn) – по его словам, шарнирный механизм его смартфона, на высоком качестве которого Samsung сделала акцент во время презентации гаджета в феврале 2019 г., оказался бракованным. Внутри него находится посторонний плотный предмет, при раскрытии смартфона буквально продавливающий дисплей изнутри. Это объясняется слишком маленькой толщиной самого экрана, необходимой для того, чтобы он мог сгибаться.

Фото: The Verge Бракованный Galaxy Fold у журналиста The Verge

Дитер Бон не отрицает, что посторонний предмет может оказаться просто плотной частичкой мусора, а не сломавшейся деталью механизма, но, по его словам, дефект в его смартфоне был изначально, а не появился в результате использования.

Бесполезная защитная пленка

Некоторым журналистам Galaxy Fold достался с некой защитной пленкой на дисплее и «хвостиком», за который можно было потянуть и удалить ее с экрана. Подобные аппараты поступили, в частности, журналисту Bloomberg Марку Гурману (Mark Gurman) и американскому техноблогеру Маркесу Браунли.

Образец Galaxy Fold для Bloomberg

По их словам, пленка изначально неплотно прилегала к экрану и мешала пользоваться гаджетом, поэтому она была удалена, что, по всей видимости, делать было нельзя – после этой процедуры устройства у Гурмана и Браунли перестали работать.

Маркес Браунли тоже попытался отклеить защитную пленку

Объяснить эту «магию» журналисты пока не могут.

Две части одного целого

Впрочем, даже если оставить эту пленку на месте, Galaxy Fold все равно сломается, что доказали журналисты канала CNBC. Изображение на экране в их экземпляре смартфона попросту разделилось на две части, прямо по линии сгиба – правая его половина продолжила свою работу, тогда как правая полностью вышла из строя. По словам самих журналистов, смартфон проработал у них всего лишь двое суток.

Подобное поведение дисплея тоже пока остается загадкой – физически сам дисплей остался целым, по крайней мере, журналисты, не увидели на нем трещин или иных повреждений. Если раскрыть смартфон на определенный угол, изображение на левой половине экрана ненадолго появляется, но о комфортном использовании смартфона речи уже нет.

Залом на дисплее

С этой проблемой столкнулись все без исключения журналисты и техноблогеры, получившие Galaxy Fold на обзор, в том числе и российские. В месте сгиба экрана действительно наблюдается залом, о котором стало известно еще в марте 2019 г . после публикации видео одного из самых первых обладателей смартфона.

Фото: The Verge Дефект гибкого экрана заметен невооруженным взглядом

Дефект присутствует в экране изначально и при этом, как подтвердили обзорщики, хорошо различим не только визуально, но и тактильно – он будет ощущаться каждый раз при касании пальцем центра дисплея. Отметим, что во время презентации Samsung старательно обходила вниманием эту проблему, а сам смартфон не выдавался в руки никому ни на презентации на Samsung Unpacked, ни на выставке MWC 2019, куда его привезли для повторной демонстрации.

Неплотное прилегание

Этот недостаток смартфона Samsung тоже попыталась скрыть еще во время премьеры, но не получилось. После поступления Galaxy Fold на обзор ее наличие было подтверждено уже всеми без исключения – действительно, при закрытии половинки смартфона прилегают друг к другу неплотно, оставляя зазор между ними шириной около 10 мм.

Тайное всегда становится явным

Это связано с конструктивными особенностями экрана и защитой его от повреждения при более плотном закрытии, но, как показал опыт журналистов, от выхода дисплея из строя это все равно не спасает.

Релиз в России

Galaxy Fold, несмотря на все свои многочисленные недостатки, будет продаваться в России. Как заявили представители Samsung во время презентации, смартфон приедет в Россию до конца II квартала 2019 г., то есть до 30 июня включительно. Его стоимость в рублях пока не объявлена, и на данный момент неизвестно, успеет ли Samsung устранить все выявленные дефекты, или россиянам тоже придется покупать смартфон, которого хватает всего на пару дней. Пресс-служба Samsung на соответствующий запрос CNews не ответила.