OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках»

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QLED по-китайски

Рассекречены спецификации и стоимость OnePlus TV – первого телевизора компании OnePlus, известного производителя флагманских смартфонов. Информацию предоставил ресурс GSM Arena со ссылкой на основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau). Компания отказалась от использования IPS-экрана в пользу QLED – матрицы со светодиодной подсветкой на «квантовых точках». С точки зрения соотношения цены и характеристик у телевизора не будет аналогов – схожие в плане аппаратных возможностей устройства конкурентов стоят значительно дороже, и QLED – это главное преимущество OnePlus TV, поскольку другие производители в большинстве своем по-прежнему делают ставку на не самую современную IPS-матрицу.

Технология QLED разработана компанией Samsung. Дисплеи на основе данной технологии используют «квантовые точки» для получения красного, зеленого и синего света. Сами по себе «квантовые точки» представляют собой кристаллы, способные светиться при воздействии электрического тока или света. Схожие по принципу действия технологии есть в распоряжении компаний LG (Nano Cell) и Hisense (ULED).

OnePlus TV поступит в продажу в сентябре 2019 г. (на 26 августа 2019 г. точная дата старта продаж была неизвестна), и купить его в течение неопределенного времени после релиза можно будет исключительно в Индии, хотя OnePlus – китайская компания. Стоимость ТВ варьируется от $500 (33 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 августа 2019 г.) и до $700 (46,1 тыс. руб .). Цена OnePlus TV на международном рынке не установлена, однако в планы компании входит «захват» как минимум североамериканского, европейского и китайского рынка умных телевизоров.

Дешевле, чем у Samsung

Выпуск телевизора с QLED-панелью стоимостью в пределах $700 – это попытка OnePlus отобрать у Samsung часть соответствующего рынка, который на август 2019 г. принадлежит лишь ей. Другие компании пока не производят телевизоры с такими матрицами.

Возможный облик 55-дюймового OnePlus TV

Отметим, что у Samsung нет ни одного 55-дюймового QLED-телевизора за те же деньги. Самая доступная ее модель на международном рынке с такой диагональю – это Q60R стоимостью $900 (59,3 тыс. руб.), а за $600 она может предложить эту же модель, но лишь в 43-дюймовой конфигурации. В распоряжении Samsung также есть QLED-ТВ формата 4К за $500, хотя и с диагональю 39 дюймов.

В российской рознице Samsung Q60R оценен в 75 тыс. руб. за 49 дюймов, а 55 дюймов обойдутся в 90 тыс. руб. Наряду с моделью Q67R с идентичными ценами это самые дешевые телевизоры Samsung QLED в России.

Технические характеристики

OnePlus TV, по данным портала GSM Arena, окажется не одним телевизоров, а линейкой, состоящей из нескольких моделей. Матрица QLED, факт использования которой подтвердил Пит Лау, приписывается им всем, а вот разрешение у них разное – в базовых телевизорах поддерживается только Full HD (1920x1080 точек), тогда как в более дорогих добавлена поддержка 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей). Один из телевизоров серии будет 55-дюймовым, а диагонали других новинок OnePlus и инсайдеры раскрывать не стали.

Основу OnePlus TV составит процессор MediaTek MT5670 – 4-ядерный чип с ядрами ARM Cortex A53 на частоте 1,5 ГГц. Вместе с ними процессор получил интегрированную графику Mali G71-MP3 с тремя ядрами (700 МГц). Объем оперативной памяти составит 3 гигабайта, а вместительность встроенного в ТВ накопителя будет раскрыта позже.

Матрице QLED в телевизорах OnePlus TV - быть!

Программное обеспечение всех OnePlus TV базируется на ОС Android 9 Pie (Google выпустила Android 10, но до конечных устройств свежая прошивка пока не добралась). Систему дополнят проприетарной графической оболочкой, представляющей собой модифицированную Oxygen OS, которую OnePlus устанавливает на свои смартфоны. По словам Пита Лау, все телевизоры OnePlus TV получат расширенные возможности взаимодействия со смартфонами OnePlus, включая использование мобильника в качестве пульта управления и беспроводной клавиатуры для набора текста. Следует отметить, что данное решение не ново – у Xiaomi есть фирменное приложение «Mi Пульт», позволяющее управлять ее телевизорами Mi TV и практически любой техникой от крупных брендов при помощи ее смартфонов линеек Mi и Redmi. Но, в отличие от Xiaomi, сделавшей ставку на управление за счет ИК-порта, OnePlus отдаст предпочтение Bluetooth-соединению.

Прошивку телевизоров дополнят искусственным интеллектом, назначение которого в новинках не раскрыто, и поддержкой режима HDR для улучшения качества картинки.

Что могут предложить Xiaomi и Huawei

QLED-телевизоры не представлены в модельном ряду крупных китайских брендов, в том числе Xiaomi и Huawei, главных соперников OnePlus на рынке смартфонов. Все телевизоры Xiaomi Mi TV с поддержкой 4К-разрешения основаны на IPS-матрице, и готовящаяся к анонсу серия дешевых телевизоров Redmi TV наличием QLED тоже похвастаться не сможет. Компания Huawei, выпустившая в начале августа 2019 г. свои первые смарт-ТВ Honor Smart Screen, тоже отдала предпочтение традиционным матрицам. С OnePlus TV Honor Smart Screen схожи лишь в наличии искусственного интеллекта, который в случае ТВ Huawei необходим для упрощения взаимодействия пользователя с программным обеспечением телевизора и улучшения качества изображения.