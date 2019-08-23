Google переименовала Android. Что в нем изменилось?

«Нетрадиционный» Android

Компания Google изменила схему наименования своей мобильной ОС Android. Она отказалась от традиции называть новые релизы в честь популярной сладости или десерта, заложенной еще в день выхода версии 1.6.

Новая система Android, премьер которой состоялась в мае 2019 г. носила название Android 10 Q, где литра «Q», как и всегда, должна была означать название какого-нибудь не очень полезного, но определенно вкусного блюда. По итогу Google пришла к решению отказаться от букв в названии, и новая версия мобильной ОС теперь известна просто как Android 10, по аналогии с iOS 13.

Основания для «диеты»

Разработчики Android сообщили, что на отказ от прежней схемы наименования стал следствием нескольких причин различной степени важности. Первой и основной стало стремление к упрощению: по словам девелоперов, они потратили немало времени в поисках подходящей сладости, название которой начиналось бы с буквы «Q» и было бы простым и запоминающимся. Напомним, что с релизом каждой новой версии Google выбирала «сладкое» наименование, начинающееся со следующей буквы английского алфавита. К примеру, в 2018 г. она выпустила Android 9 Pie, а в 2017 г. – Android 8 Oreo.

Новый логотип Google Android

Не найдя в итоге подходящего им слова, разработчики приняли решение отойти от классической схемы именования, которая, к тому же, вызывала путаницу в различных странах мира. К примеру, в одних государствах зефир и пироги не считаются десертами, а в других попросту отсутствует лакомство на букву L. (у Android есть версия 5.0 Lollipop, вышедшая в 2014 г.). К тому же, шоколадка KitKat, в честь которой названа Android 4.4 2013 г., продается не во всех странах, и такое название очевидно не для всей аудитории мобильной ОС Google.

Переименование Android затронет как новую 10 версию, так и все последующие релизы, пока Google не придумает новую схему нейминга. Это означает, что и Android 11, и Android 12, и все последующие могут получить исключительно числовое обозначение. Следует отметить, что неизвестно, как долго Google будет продолжать развитие этой ОС, поскольку на протяжении нескольких лет она работает над новой платформой Fuchsia, потенциальной заменой «зеленому роботу».

Третье масштабное изменение

Для Android отказ от привычного названия стал третьей по счету глобальной модернизацией с момента появления операционной системы. Первой был сам факт того, что Android вышла на смартфонах современного вида – без кнопок и с сенсорным экраном, поскольку изначально система разрабатывалась сперва для цифровых фотокамер, а затем для кнопочных смартфонов для конкуренции с классическими Symbian-гаджетами Nokia. Впрочем, в этом плане Google может вернуться к истокам – в июле 2019 г. CNews сообщал, что компания работает над особой модификацией Android для кнопочных телефонов.

Так выглядел Android до выхода версии 5.0 Lollipop

Следующим резким поворотом в истории Android стал релиз версии 5.0 Lollipop, в которой не осталось и следа от привычного темного дизайна. Google перешла к новой концепции Material Design, в основе которого лежат минимализм и удобство использования, и придерживается ее во всех своих программных продуктах. В августе 2019 г. Material Design в современном своем виде была интегрирована в облик магазина Google Play.

Что еще изменилось

Глобальных изменений в финальной версии Android 10 по сравнению с последней публичной бетой нет и не должно было быть. Все главные «фишки» системы, включая темную тему, Google раскрыла еще за два месяца до официальной презентации в мае 2019 г., а все оставшееся до выхода стабильного билда занималась поиском и устранением недочетов и недоделок.

Но все же кое-что изменилось – Google слегка модифицировала логотип операционной системы. В первую очередь поменялся сам шрифт, плюс компания отказалась от написания слова «android» зеленым цветом – по ее словам, он плохо различим людьми с нарушениями зрения и цветового восприятия, поэтому и было решено сделать надпись черной.

Пропорции робота неуловимо изменились

В то же время сам зеленый робот стал в буквальном смысле еще зеленее – Google выбрала более яркий оттенок этого цвета. Также было решено использовать изображение робота не в полный рост, а лишь его голову – она будет располагаться справа и сверху названия ОС.

К нововведениям в сравнении с версией 9 Pie, помимо темной темы, также относится встроенная поддержка смартфонов с гибким экранами, например, так и не вышедшего по причине массового брака Samsung Galaxy Fold и его китайского конкурента – Huawei Mate X. Разработчики добавили полноценную поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G), строительство которых полным ходом идет во многих странах мира (в России на момент публикации материала существовала лишь одна тестовая зона в центре Москвы). Вместе с этим ОС предоставит новые возможности конфиденциальности, технологию Live Caption для преобразования речи в текст (субтитры), которая будет работать во всех приложениях даже без подключения к интернету. К интересным нововведениям относится еще и аналог приложения Apple Screen Time для ограничения времени, проведённом со смартфоном и родительского контроля.

Когда ждать

Выход Android 10 на смартфонах различных брендов, по традиции, напрямую зависит от самих производителей. Одной из первых апдейты начнет выпускать компания Nokia, вернувшаяся на рынок смартфонов 2017 г.

Роадмап Nokia по обновлению смартфонов до Android 10

По словам представителей некогда финского, а теперь китайского бренда (им владеет холдинг HMD Global), на новую версию ОС Google будут переведены практически все ее смартфоны, и старт будет дан в IV квартале 2019 г. Первыми новую систему примерят моноблоки Nokia 7.1, 8.1 и флагманский Nokia 9 Pureview, тот, что с «револьверной» пентакамерой, вышедший в России весной 2019 г.

К концу второй четверти 2020 г. Nokia завершит перевод своих смартфонов на Android 10. Что примечательно, она адаптирует систему практически для всех актуальных моделей, включая сверхдешевый Nokia 1.