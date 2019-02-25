Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены

Состоялся официальный анонс флагмана Nokia 9 PureView – первого в мире смартфона в классическом форм-факторе, оборудованного шестью фотокамерами. Разработчики уже сообщили дату его появления в России и рекомендуемую стоимость. Вместе с ним представлены еще четыре новинки Nokia.

Nokia на MWC

Китайский холдинг HMD Global, производящий мобильники Nokia, анонсировал пять новых устройств – четыре смартфона и классический сотовый телефон. Среди новинок оказался и долгожданный флагман Nokia 9 PureView с нашумевшей «револьверной» камерой. Российское представительство некогда финского бренда уже озвучило стоимость гаджета и приблизительную дату его появления в нашей стране. Компанию флагману на MWC составили модели Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus и Nokia 210.

Дорого или нет?

Смартфон Nokia 9 PureView отправится покорять российский рынок уже во втором квартале 2019 г., пока без уточнения месяца и дня. На старте продаж его стоимость составит ровно 50 тыс. руб. или около $765 по курсу на 25 февраля 2019 г. Для сравнения, рекомендуемая стоимость смартфона в Китае – $700, по информации 9to5Google.com.

Напомним также, что 20 февраля состоялся анонс Xiaomi Mi 9 по цене в Китае от $445 (29 тыс. руб.) и линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, младший из которых, S10e оценен в России в 57 тыс. руб. Релиз S10 в нашей стране ожидается 8 марта 2019 г.

Пентакамера

Nokia 9 PureView стал вторым после складного Samsung Galaxy Fold смартфоном, оснащенным шестью камерами. Но, если в детище южно-корейского вендора такое количество обусловлено новым форм-фактором, то здесь идеология совсем иная.

Пять камер и яркая вспышка смартфона Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView – это классический моноблок, и пять из шести его камер вынесены на тыльную панель, тогда как спереди остался лишь 20-мегапиксельный сенсор для селфи и разблокировки по лицу. Она вписана в верхнюю рамку дисплея и дополнена собственной светодиодной вспышкой. В плане количества камер это первый в мире смартфон-моноблок.

Основная камера по своему дизайну напоминает барабан револьвера. В отличие от большинства многокамерных смартфонов, в Nokia 9 PureView не происходит переключения между матрицами – они работают совместно, но только две из пяти снимают в цвете. Оставшиеся три сенсора монохромные и отвечают за четкость и глубину изображения.

В Nokia 9 PureView обошлось без выреза в экране

Разрешение каждой из пяти камер составило 12 Мп, и они оснащены оптикой Zeiss и диафрагмой f/1,82. Суммарное разрешение снимков достигает 60 Мп.

Фото, сделанное на основную камеру Nokia 9 PureView

Телефон позволяет сохранять снимке в формате цифровых негативов RAW DNG, плюс есть возможность регулировки фокуса и эффекта боке уже после съемки в редакторах Adobe Photoshop Lightroom и Google Photos. Дополнительная функция – съемка 4К-видео в HDR-качестве с поддержкой объемного звука.

Спецификации

Наделенный вполне конкурентоспособной камерой, Nokia 9 PureView не может похвастаться по-настоящему современным аппаратным оснащением. Пока в его основных конкурентах трудится процессор Qualcomm Snapdragon 855, в нем самом работает прошлогодний Snapdragon 845. Комплектация смартфона пока всего одна, и в нее входят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Nokia не удалось сделать экран PureView безрамочным

Дополнительно Nokia 9 PureView располагает аккумулятором 3320 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, поддержкой беспроводной зарядки Qi и экраном pOLED Quad HD+ (2880х1440 точек) с диагональю 5,99 дюйма и очень широкими (в сравнении с тем же Samsung S10) рамками. У смартфона есть симметричный порт USB-C, но нет 3,5-миллиметрового входа под наушники. Вес Nokia 9 PureView составил 172 грамма при размерах 155х75х8 мм. Из коробки флагман работает под управлением ОС Google Android 9 Pie.

Nokia 3.2

Nokia 3.2 – это смартфон начального уровня, дополнивший собой линейку Nokia 3, в которую уже входят модели 3.1 и 3.1 Plus. В сравнении с ними новый аппарат получил аккумулятор большей емкости, более крупный дисплей и процессор посвежее.

Nokia 3.2

Основу Nokia 3.2 составил чип Qualcomm Snapdragon 429 – 4-ядерный процессор со встроенной видеокартой Adreno 504. Смартфон экипирован 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, а его экран при диагонали 6,26 дюйма поддерживает разрешение HD+ или 1520х720 точек.

Nokia 3.2 располагает фотокамерами 5 Мп для селфи и разблокировки по лицу и 13 Мп для обычных фотографий. Также есть АКБ емкостью 4000 мАч и ОС Google Android 9 Pie с базовым интерфейсом Material UI. На корпусе смартфона присутствует отдельная кнопка запуска голосового помощника Google Assistant, а старшая версия Nokia 3.2 дополнительно оснащена сканером отпечатков пальцев.

Стоимость Nokia 3.2 составит от $140 (9,2 тыс. руб.). Старт продаж состоится в апреле 2019 г.

Nokia 4.2

Как и Nokia 3.2, смартфон Nokia 4.2 выйдет в апреле 2019 г., но стоить будет уже от $170 (11,1 тыс. руб.). Рост цены обусловлен в первую очередь улучшенным оснащением, в том числе и использованием двойного модуля 13+2 Мп в качестве основной фотокамеры и модуля NFC для бесконтактных платежей. Спереди установлена 8-мегапиксельная матрица. На повышение стоимости также повлияло оформление корпуса стеклом, а не пластиком, как в случае Nokia 3.2.

Nokia 4.2

Между тем, данный смартфон заметно более компактный – экран 5,71 дюйма с разрешением 1520х720 точек, а емкость батареи производитель снизил до 3000 мАч. Наполнение Nokia 4.2 включает все те же 2 или 3 ГБ оперативной и 16-32 ГБ постоянной памяти вместе с процессором Snapdragon 429. Кнопка вызова Google Assistant и сканер отпечатков пальцев – в наличии, как и ОС Android 9 Pie.

Nokia 1 Plus

1 Plus – это самый бюджетный смартфон HMD Global новой линейки 2019 г. На старте продаж, назначенном на все тот же апрель 2019 г., его цена составит в пределах $100 (6,5 тыс. руб.). Ввиду сравнительно невысокой стоимости телефон экипирован лишь 1 ГБ оперативной памяти, а его штатный накопитель вмещает 8 ГБ RAM. Часть емкости займет система Android 9 Pie Go Edition, специально адаптированная под смартфон начального уровня.

Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 Plus

В стоимость Nokia 1 Plus войдут процессор MediaTek MT6739 с четырьмя вычислительными ядрами и модемом LTE, фотокамеры 5 Мп (селфи) и 8 Мп (основная), а также экран 5,45 дюйма с разрешением 960х480 точек и батарея 2500 мАч. Корпус смартфона сделан из пластика.

Nokia 210

Это последняя из представленных на MWC 2019 новинкок HMD Global. Nokia 210 стоит особняком, так как не считается смартфоном – это классический сотовый телефон в стандартном форм-факторе и с дизайном в стиле ранних моделей Nokia.

Nokia 210 - не смартфон, но с мобильным интернетом

Бюджетный мобильник, оцененный в $35 (2,3 тыс. руб.), включает в себя аппаратную клавиатуру, экран 2,4 дюйма с разрешением QVGA (240x320 пикселей), процессор MediaTek MT6260A, камер 0,3 Мп, два слота под SIM-карты, FM-тюнер и отдельный вход под наушники. Телефон размерами 121х53х14 мм работает от аккумулятора 1020 мАч и окрашивается в черный, серый и красный цвета пластикового корпуса.

Программная составляющая Nokia 210 – это платформа Series 30+, в составе которой, в данном случае, имеется предустановленный браузер Opera Mini