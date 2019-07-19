Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото

«Бюджетный» Android

Мобильная ОС Google Android выйдет в новой модификации для кнопочных телефонов, сообщает 9to5Google. Платформа находится в разработке и проходит тестирование на классическом мобильном телефоне начального уровня.

Марка и модель «подопытного» телефона не установлены, но он очень напоминает моноблок Nokia 220, по умолчанию работающий на программной платформе Series 30+. Аппараты располагают полностью идентичными клавиатурами, а дизайн корпуса подопытного разглядеть невозможно – он скрыт под чехлом. Не исключено, что это современная версия телефона, тем более что у Nokia есть опыт по «оживлению» классических моделей. В 2017 г. она вернула в продажу Nokia 3310, а в 2018 г. с конвейера сошел обновленный Nokia 8110.

Особенности интерфейса

Новая модификация Android внешне имеет немало общего с системой, устанавливаемой на миллионы современных смартфонов. Сохранена общая стилистика, включая светлые оттенки интерфейса и дизайн пиктограмм, но в то же время рабочего стола, как такового, здесь нет – на главный экран просто выводятся информация о времени, дате, заряде батареи, уровне сигнала сотовой сети и открытом приложении. В частности, на фотографии видно, что на телефоне запущен голосовой ассистент.

Подопытный телефон с Android (слева) и Nokia 220 (справа)

Дополнительное свойство «кнопочному» Android с полноценной мобильной ОС придает привычная полоска внизу экрана с квартетом пиктограмм наиболее часто используемых приложений и расположенной по центру кнопки, открывающий полный список программ и сервисов, имеющихся в устройстве.

Приложение YouTube и начальный экран браузера Chrome

Перемещение по меню осуществляется при помощи пятипозиционной навигационной кнопки и двух дополнительных софт-клавиш, как в классических телефонах и даже Symbian-смартфонах Nokia.

Различные оболочки

То, что выведено на экран таинственного телефона Nokia, отличается от опубликованных в начале июля 2019 г. порталом 9to5Google первых скриншотов «кнопочного» Android. К примеру, главный экран системы выглядит на них совсем по-другому: в нижней его части раньше была расположена строка поиска, пиктограммы быстрого доступа перенесены немного выше, а по центру экрана расположены иконки других приложений.

Первая версия главного экрана кнопочной версии Android

В прошивку по умолчанию встроен браузер Chrome с адаптированным под кнопочное управление интерфейсом, но при этом лишенным адресной строки. Не исключено, что к моменту релиза финальной версии ОС она все же появится.

Веб-страницы и YouTube, открытые в Chrome

О поддержке кнопочным Android установки дополнительного ПО посредством магазина Google Play или путем ручного запуска apk-файла из памяти устройства информации на момент публикации материала не было. Тем не менее, более поздние снимки экрана демонстрируют наличие приложения YouTube.

Сроки выхода и основные конкуренты

Информация о дате появления «кнопочного» Android на 19 июля 2019 г. отсутствовала. Сами Google и Nokia никак не прокомментировали публикацию в Сети фотографий тестового смартфона.

В сегменте ОС для гаджетов базового уровня Android будет соперничать в первую очередь с платформой KaiOS, представленной в 2017 г. и построенной на ядре Linux. Система считается наследницей Mozilla Firefox OS, поддержка которой была прекращена в 2016 г.

KaiOS располагает специализированным магазином приложений, хотя гаджеты на ее основе, как правило, поставляются с уже предустановленным набором программ, без возможности установки дополнительных приложений. Несмотря на то, что это конкурент кнопочной версии Android, в 2018 г. Google инвестировала в разработку этой ОС $22 млн.

Возвращение к истокам

Тому, как полноценная ОС Android выглядит в 2019 г., она обязана, фактически, компании Apple. Система, изначально придуманная Энди Рубином (Andy Rubin) в 2003 г. в качестве программной платформы для цифровых фотокамер, позже была пересмотрена в сторону ОС для кнопочных смартфонов без сенсорного экрана. Другими словами, ее разрабатывали для конкуренции со смартфонами Nokia и RIM (Research in Motion, сейчас известна как BlackBerry).

Появление в 2007 г. первого смартфона iPhone с сенсорным управлением полностью изменило правила игры на рынке умных телефонов, и Google пришлось в спешке переделывать Android под сенсорный интерфейс – ее также подгоняли RIM и Nokia, сразу после выхода первого iPhone заявившие о подготовке собственных сенсорных смартфонов.

Финальная сборка Android 1.0 вышла в сентябре 2008 г., спустя год с момента выхода смартфона Apple. Сейчас Google, похоже, возвращается к истокам и собирается занять нишу дешевых фичефонов (feature phone), по возможностям обгоняющих обычные «звонилки», но не способных сравниться с полноценными смартфонами.