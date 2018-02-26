Nokia выпустила четыре смартфона на «чистом» Android и «мобильник Нео» из «Матрицы»

Обновленное портфолио бренда телефонов Nokia включает четыре новых смартфона на «чистой» ОС Android по программе Android One, а также 4G-версию знаменитого телефона-слайдера Nokia 8110.

Хорошее новое и хорошо забытое старое

HMD Global, владеющая торговой маркой на телефоны Nokia, представила смартфоны Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 и Nokia 1 под управлением операционной системы Android.

HMD Global также объявила о продолжении поддержки «чистой» ОС Android и о том, что стала первым глобальным партнером Google с полным портфолио для участия в программе Android One.

В дополнение к новым смартфонам на Android, HMD Global также представила обновленный телефон форм-фактора «слайдер» - новую версию Nokia 8110 с поддержкой технологии 4G и приложений Google Assistant, Google Карты, Google Поиск, Facebook и Twitter.

Флориан Зайхе, президент HMD Global, отметил: «В это самое время в прошлом году мы начали наш путь, возлагая большие надежды на фанатов и приняв на себя бремя ответственности соблюдать традиции одного из самых инновационных брендов в мире. С тех пор мы выпустили обновленные версии легендарных моделей телефонов, заключили соглашения со старыми и новыми друзьями и начали использовать «чистую», безопасную, обновляемую ОС Android на всех своих смартфонах. В итоге в прошлом году мы продали более 70 млн телефонов Nokia. Расширяя портфолио мы не изменяли своему правилу создавать отличные телефоны Nokia, оправдывающие ожидания фанатов марки. Это было отличное время, и в будущем мы планируем закрепить успех, предлагая надежные разнообразные модели телефонов Nokia, которые полюбят пользователи».

Обновленное портфолио бренда телефонов Nokia в рамках MWC 2018

В смартфонах Nokia используется «чистый» Android без лишних надстроек и скрытых процессов, сокращающих время работы батареи и замедляющих работу приложений. В каждой из новых моделей предустановлены только самые необходимые приложения.

Использование Android Oreo «из коробки» обеспечит поддержку новых функций, в числе которых режима «картинка в картинке» для мультизадачности, технологии Android Instant Apps для запуска приложений с минимальной задержкой, 60 новых эмодзи, а также технологий для увеличения времени работы батареи за счет ограничения фонового использования приложений.

Nokia 8 Sirocco: флагман из стали и стекла

Смартфон Nokia 8 Sirocco выполнен в корпусе из литой стали с гранями толщиной всего в 2 мм и оснащен безрамочным 5,5-дюймовым изогнутым pOLED 2K дисплеем и защитным 3D стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Внешний вид нового флагмана Nokia 8 Sirocco

В смартфоне Nokia 8 Sirocco использована технология Dual-Sight, оптика ZEISS и настроенная акустика. Чувствительная основная камера с широкоугольным объективом для съемки в условиях низкой освещенности дополнена 13 МП камерой с двойным оптическим зумом. Режим Pro Camera позволяет выставлять полностью ручные настройки для каждой фотографии и дает возможность вести съемку на профессиональном уровне.

Nokia 7 Plus: производительный и компактный

Смартфон Nokia 7 Plus получил компактный корпус из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием и 6-дюймовый дисплей с узкими рамками и разрешением 18:9 Full HD+.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти гарантируют высокую производительность, мощный аккумулятор емкостью 3800 мА/ч обеспечивает два дня работы без подзарядки.

Дизайн смартфона Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus поддерживает улучшенную функцию Dual-Sight, оснащен двойной фронтальной камерой с оптикой ZEISS – 12 МП широкоугольную и 13 МП с двойным оптическим зумом.

Nokia 7 Plus будет представлен в двух цветах: черном и белом.

Обновленная версия Nokia 6: улучшенная долговечность и надежность

Новый смартфон Nokia 6, созданный на базе предшественника, имеет более компактный и долговечный корпус и обеспечивает большую производительность.

Новинка работает на 60% быстрее чем предшествующая модель, поддерживает функцию Dual-Sight, имеет оптику ZEISS, обеспечивает быструю зарядку USB-C, имеет более компактное соотношение размеров дисплея и корпуса, обеспечивает запись объемного звука и работает на базе «чистой» ОС Android Oreo.

Варианты цветового оформления обновленного Nokia 6

Новая Nokia 6 имеет цельный корпус из алюминия 6000 серии, прошедшего 11-часовой процесс двухтонового анодирования и полировки. Nokia 6 обладает 2,5D покрытием экрана из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass и оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 630.

Смартфон Nokia 6 представлен в трех цветах: черном, белом и индиго.

Nokia 1: самый доступный по цене

Смартфон Nokia 1 сочетает необходимые функции со знакомым дизайном. Новый смартфон обеспечивает доступ к технологиям большему числу людей, поскольку работает на Android Oreo Go edition – специальной версии Android, оптимизированной под устройства, имеющие оперативную память один и менее гигабайт.

Nokia 1 спроектирована в расчете на плавную работу и быстрый отклик. Новинка обеспечивает полный доступ к магазину приложений Google Play, в котором есть приложения от WhatsApp, Facebook и Instagram до мобильного банкинга, оптимизированные под Android Oreo Go edition.

Смартфон Nokia 1 на базе облегченной ОС Android Oreo Go edition

Nokia 1 по-новому поддерживает сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов. Панели меняются одним движением в считанные секунды.

Nokia 1 будет представлена в красном и синем цветах корпуса.

Перезагрузка Nokia 8110

Новый телефон Nokia 8110 в культовом форм-факторе «слайдер» теперь поддерживает технологию 4G. Телефон имеет знакомый простой в использовании интерфейс и интуитивный тактильный механизм, позволяющий отвечать на звонки и завершать вызовы крышкой-слайдером.

Культовый слайдер Nokia 8110 теперь с 4G

Nokia 8110 обеспечивает четкость передачи голоса в сетях с поддержкой VoLTE. В магазине приложений доступны для скачивания Google Assistant, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter. С помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту, импортировать контакты, синхронизировать календарь с Outlook и Gmail. Работу приложений обеспечивает платформа Qualcomm 205 Mobile Platform.

Nokia 8110 появится в продаже в двух цветах исполнения корпуса - «традиционный черный» и «банановый желтый».

Цены и сроки начала продаж

Смартфон Nokia 8 Sirocco поступит в продажу в апреле по ориентировочной цене 749 евро. Nokia 7 Plus поступит в продажу в апреле по цене порядка 399 евро. Новая Nokia 6 поступит в продажу в апреле по цене порядка 279 евро. Nokia 1 поступит в продажу в апреле по цене около 69 евро, панели Xpress-on будут продаваться отдельно по цене от 6,5 евро в лазурном, сером, желтом и розовом цветах.

Телефон Nokia 8110 4G поступит в продажу в мае по ориентировочной цене 79 евро. Все цены указаны без учета налогов и субсидий.