Nokia перевыпустила легендарный мобильник 3310. Цена

Nokia запускает на рынок обновленный мобильный телефон 3310. Гаджет стал легче, ярче, оборудован камерой и слотом для SD-карт, но сохранил классическую игру «Змейка».

Камбэк «Змейки»

На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне представлена обновленная версия мобильного телефона Nokia 3310. Начиная с дебюта этого устройства в 2000 г., Nokia продала 126 млн экземпляров телефона, что сделало его на тот момент самым продаваемым мобильником в мире.

Современный вариант «легенды» произвел партнер компании – финская фирма HMD (производит мобильные гаджеты под торговой маркой Nokia).

Внешне новый телефон 3310 напоминает предшественника, однако стал меньше и тоньше. Цвет гаджета будет разнообразнее: от темно-синих и матово-серых моделей до ярких желтых и красных. Для ностальгирующих пользователей разработчики сохранили в гаджете популярную на рубеже веков игру «Змейка».

Телефон будет работать на мобильном ПО Nokia’s Series 30+, оснащен 2,4-дюймовым дисплеем QVGA , двухмегапиксельной камерой и слотом для SD-карт. С телефона можно будет выходить в интернет, для этого на нем установлен по умолчанию браузер Opera Mini. Производитель уверяет, что в новом воплощении Nokia 3310 получилась такой же «легкой и прочной», как в начале века.

Nokia 3310 в версии 2017 года

Одним из самых существенных плюсов нового телефона эксперты называют его аккумулятор. Батарея обновленной Nokia 3310 позволяет ему работать без подзарядки 31 день в режиме ожидания или 22 часа в режиме разговора. «Это очень много с учетом того, что телефон очень простой, и вы не будете с ним тратить время на Snapchat или Facebook», - добавляет издание Verge. Как ожидается, на рынке новый телефон появится во II квартале 2017 г. по цене 49 евро ($52).

На волне интереса к винтажу

Напомним, в 2014 г. лидировавшая на рынке мобильной техники компания Nokia продала телефонный бизнес Microsoft за $7 млрд, сосредоточившись на производстве оборудования для мобильных сетей.

В 2016 г. лицензию на использование бренда Nokia приобрела у Microsoft финская HMD, тогда же стало известно о планируемом возвращении бренда на рынок мобильных устройств. По словам аналитиков рынка, Nokia делает ставку на любителей мобильной «классики» - противоположность перенасыщенному рынку смартфонов.

«У HMD есть ретро-хит, и на волне интереса к винтажу они могут заново поднять шум вокруг бренда Nokia», - цитирует Reuters специалиста аналитической компании Forrester Research Томаса Хассона (Thomas Husson).

Кроме 3310 компания также анонсировала на выставке в Барселоне три смартфона под брендом Nokia, работающих на ОС Android. Это Nokia 6 с 5,5-дюймовым экраном (будет также ограниченный тираж этого смартфона с дополнительными функциями по цене в 299 евро), Nokia 5 с 5,2-дюймовым экраном и Nokia 3 с 5-дюймовым экраном.

«Android-смартфоны будут также в центре нашего внимания», - сказал исполнительный директор HMD Арто Нуммела (Arto Nummela), подчеркнув, что полностью «уходить в винтаж» компания все же не собирается.