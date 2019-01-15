Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни

Nokia продолжит традицию по возрождению некогда популярных телефонов, но на этот раз, выпустив обновленные «звонилки» 3310 и 8110, компания переключится на полноценные смартфоны.

Возвращение легенды

Холдинг HMD Global, владеющий брендом Nokia, планирует возродить смартфон N9, впервые анонсированный в 2011 г. Потенциального преемника аппарата продемонстрировали на выставке CES 2019 на стенде Google, где демонстрировались возможности голосового помощника Google Assistant.

N9 образца 2011 г. – это один из последних смартфонов той самой Nokia, устройства которой высоко ценились по всему миру и особенно в России. В его оснащение входили 1 ГБ оперативной и 16 или 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 1450 мАч и закрытый усиленным стеклом Gorilla Glass экран AMOLED с диагональю 3,9 дюйма и разрешением 480х854 точки.

Дисплей стал одним из трех конкурентных преимуществ N9, в дополнение к основной фотокамере с разрешением 8 Мп, наделенной широкоформатной оптикой Zeiss, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. На момент выхода N9 был одним из лучших камерофонов на рынке, что позволяло ему выделяться на фоне всех конкурентов.

Оригинальный Nokia N9 2011 г.

Третьей отличительной особенностью N9 стала его программная составляющая, на которую Nokia возлагала большие надежды.

Программная платформа N9

Смартфон, в отличие от подавляющего большинства ранее выпущенных моделей Nokia, работал на новой операционной системе с открытым исходным кодом MeeGo, базирующейся на ядре Linux и основанной сразу на двух ОС – Maemo от самой Nokia и Moblin от Intel. MeeGo разрабатывалась в качестве конкурента Microsoft Windows Phone, Apple iOS и Google Android и должна была предложить пользователю не меньший спектр возможностей, включая широкий выбор приложений в фирменном интернет-магазине.

Свою ОС Maemo, изначально основанную на Debian Linux, Nokia предустанавливала на смартфоны N800, N810 и N900, а также на Nokia 770. N9, в свою очередь стал одним из двух смартфонов на MeeGo, присоединившись к слайдеру N950, в свободную продажу так и не поступившему – он был выпущен исключительно для разработчиков программного обеспечения. В ноябре 2011 г. на MeeGo был переведен и Nokia N900.

Интерфейс MeeGo

Проект Moblin или Mobile Linux представляет собой специализированный Linux-дистрибутив, ориентированный на лэптопы с диагональю от 7 до 12 дюймов, а также на MID – мобильные интернет-устройства. Разработка Moblin прекращена в 2009 г.

С 2012 все идеи, реализованные и заложенные в MeeGo, входят в состав программной платформы Tyzen OS, разработку которой продвигает компания Samsung. На базе данной ОС работают носимые устройства этого бренда, включая фитнес-трекеры и смарт-часы, и в 2015 г. была попытка выпуска смартфонов на ее основе, в том числе модели Z3. Телефоны широкой популярности не снискали ввиду практически полного отсутствия сторонних приложений под Tyzen.

Nokia N9 на CES 2019

Cуществует вероятность, что преемник Nokia N9 окажется вовсе не новым смартфоном, а сотовым телефоном без выдающейся смарт-составляющей. На стенде Google он замечен в компании двух классических телефонов, лишенных ОС Android.

Вероятный преемник Nokia N9 на стенде Google в Лас-Вегасе

Рядом с потенциальным наследником N9 на CES 2019 можно было увидеть телефоны Nokia 8110 4G и JioPhone, оба на базе операционной системы KaiOS, по своим возможностям практически не отличающейся от прошивок обычных «звонилок».

Такое соседство может означать, что обновленный Nokia N9 тоже может работать на KaiOS, в которой, помимо базового набора функций, есть встроенный браузер. Веб-серфинг с кнопочного телефона – занятие весьма сомнительное, а сенсорный экран телефона значительно упростит процесс потребления контента.

KaiOS – это мобильная программная платформа, представленная в 2017 г. и, как и MeeGo, тоже основанная на ядре Linux. KaiOS считается наследницей Mozilla Firefox OS, разработка которой прекращена в 2016 г. Платформа ориентирована на устройства начального уровня, и под нее существует специализированный магазин приложений, но устройства на ее основе, как правило, поставляются с уже предустановленным набором программ, без возможности установки дополнительных приложений. Крупные компании видят в KaiOS большой потенциал: в частности, Google в 2018 г. инвестировал в ее разработку $22 млн.

Сходство с оригинальным N9

Гаджет на стенде Google имеет много общих черт с настоящим Nokia N9 – те же квадратные формы корпуса и тот же голубой окрас (фирменный оттенок оригинального смартфона 8-летней давности). Оценить дизайн тыльной панели возможности нет, как и аппаратные спецификации.

Почему именно N9?

Ответа на вопрос, почему HMD Global решил возродить именно N9, пока нет. Холдинг уже дважды довольно успешно играл на чувстве ностальгии взрослой аудитории – сперва в 2017 г. было представлено второе поколение неубиваемого телефона Nokia 3310, а в 2018 г. свет увидел слайдер Nokia 8110, такой же, как у главного героя фильма «Матрица».

Не исключено, переиздание N9 в виде классического телефона не случайно: оригинальный смартфон хоть и пользовался хорошим спросом, но не позиционировался в качестве серьезного бизнес-решения. В отличие от своих предшественников N95 и N8 на Symbian OS, он был нацелен в первую очередь на молодежную аудиторию.

Nokia в 2019 г.

В планы HMD Global на нынешний год входит выпуск нескольких смартфонов популярного бренда. Точное количество не сообщается, но среди них будут как бюджетные, так и флагманские модели, да и среднем классе Nokia тоже не забудет.

В частности, уже в феврале ожидается анонс смартфона Nokia 6.2 – первого устройства Nokia с круглым отверстием в экране а-ля Huawei Nova 4. После дебюта он может сменить название на Nokia 8.1.

Главной же премьерой компании в этом году должен стать топовый Nokia 9, смартфон с «револьверной камерой». Его основная камера состоит из пяти модулей, по своему расположению напоминающих барабан револьвера. По последним сведениям, премьера смартфона тоже состоится в феврале, в рамках мероприятия Mobile World Congress 2019 в Барселоне.