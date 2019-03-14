Новый Android изменился до неузнаваемости. Что в нем появилось

В свободном доступе появилась первая бета-версия ОС Google Android 10. Система претерпела значительные изменения как по дизайну, так и по возможностям. Изменения сосредоточены вокруг навигации, приватности и новых мультимедийных функциях.

Публичная бета

Интернет-гигант Google выпустил первую публичную бета-версию мобильной ОС Android 10, также известной как Android Q, о чем сообщил в своем официальном блоге. Кодового имени у нее пока нет, зато есть множество нововведений, к которым относятся далеко не только темная тема и жестовая навигация вместо привычных кнопок.

Сразу после релиза бета доступна для скачивания и установки на фирменные смартфоны Google Pixel всех трех поколений. Свободное распространение дистрибутива среди владельцев других гаджетов, в том числе и устройств Google Nexus, пока не предполагается.

Безопасность

Разработчики дали пользователям Android Q возможность контролировать использование приложениями функции определения его текущего места дислокации. Владелец смартфона сможет запрещать или, наоборот, разрешать ПО отслеживать его, и на этот раз приложения уже не смогут самостоятельно активировать GPS без соответствующих прав доступа.

Больше никаких фоновых подключений к GPS без разрешения

Android Q позволит для каждого отдельного приложения выбирать, когда оно сможет отслеживать координаты текущего местоположения – всегда (в том числе и в фоне), только в активном режиме или никогда. Нововведение даст возможность запретить всем программам, по умолчанию не нуждающимся в координатах GPS, получать их, а навигаторам и сервисам такси иметь к ним доступ в любой момент. Косвенно это отразится и на времени работы гаджета от аккумулятора.

В дополнение к этому, в меню настроек добавлен пункт «Приватность» (Privacy), в который перенесли разрешения приложений, историю отслеживания местоположения и прочие параметры, в той или иной степени влияющие на защиту информации.

«Складной» интерфейс

Анонс компаниями Samsung и Huawei смартфонов с гибкими экранами на MWC 2019, интерфейс которых был соответствующим образом доработан, заставил Google интегрировать в Android Q штатную поддержку складных устройств.

Android готов к эпохе складных гаджетов

На данном этапе пока неизвестно, как это будет реализовано в финальной версии системы, но первые намеки на штатную версию оболочки под гибкие экраны уже есть.

Шторка и уведомления

Android 10 обзаведется возможностью смены палитры цветов в шторке уведомлений, к тому же, можно будет настраивать стандартный шрифт системы. В настоящее время подобную функцию можно встретить лишь в ряде фирменных оболочек производителей смартфонов – «голый» Android 9 Pie так делать не умеет.

Надоела цветовая палитра выпадающей шторки? Теперь ее можно поменять в любой момент

Список уведомлений подвергся незначительным переработкам.

Нарушающее тишину уведомление будет нетрудно вычислить

Теперь, если какое-либо из уведомлений, при нахождении смартфона в режиме «Без звука» все-таки поступит со звуком, на нем появится иконка в виде колокольчика, чтобы пользователь мог дополнительно отключить звуковые оповещения в настройках уведомления конкретного приложения.

Запрет на Full Screen

Еще одним нововведением в новом Android станет запрет приложениям самопроизвольно разворачиваться на весь экран из фонового режима. Например, если в нем произошли изменения, или поступило новое уведомление, то оно может оповестить пользователя, раскрыв интерфейс во весь экран, поверх используемой в данный момент программы. В Android 10 эту функцию можно будет принудительно отключить для каждого отдельного приложения.

Меню «Поделиться»

Google переработал и меню «Поделиться».

Делиться файлами с друзьями стало еще удобнее и проще

В Android 10 в него теперь можно добавлять ярлыки контактов, чтобы моментально отправлять нужным людям файлы и не искать их в записной книжке или списке контактов мессенджеров.

Мультимедиа, фото и Wi-Fi

Последние изменения в первой бете Android Q коснулись модуля Wi-Fi и мультимедийных возможностей. Первый теперь располагает режимом «Адаптиптивный Wi-Fi», необходимым для экономии энергии аккумулятора и достижения максимальной скорости передачи данных. К примеру, за счет него смартфон сможет активировать максимальную производительность модуля в онлайн-играх или при скачивании больших объемов данных.

Что касается фотографий, то новые алгоритмы позволят сторонним приложениям, работающим со снимками, использовать карты глубины сцены, создаваемые фотокамерами. Подобное пригодится при обработке фотографий в мобильных редакторах. Также отметим поддержку системой открытого кодека AV1 и проприетарного API для работы с MIDI-устройствами.

Дата анонса

День премьеры Android 10 пока не установлен, но Google ежегодно проводит конференцию I/O, в рамках которой представляет свои аппаратные и программные новинки.

Android 9 Pie был представлен на Google I/O 2018 в мае 2018 г., следовательно, показ Android 10 может состояться на I/O 2019, которая пройдет с 7 по 9 мая 2019 г.

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