В России начались продажи пятикамерной Nokia 9 PureView. Цена

В российской рознице появился смартфон Nokia 9 PureView, анонсированный в конце зимы 2019 г. Главная его особенность – в основной камере, состоящей из пяти сенсоров с суммарным разрешением 60 Мп. Смартфон стоит дешевле конкурентов от Huawei и Samsung, но существенно дороже Xiaomi Mi 9.

Цена не изменилась

В России стартовали продажи Nokia 9 PureView – первого в мире смартфона с пятью основными камерами. Мировая премьера аппарата состоялась 25 февраля 2019 г., и тогда же стала известна его российская цена – 50 тыс. руб.

За прошедшие полтора месяца стоимость смартфона не изменилась, и 12 апреля 2019 г. его можно приобрести за те же 50 тыс. руб или за $780 по курсу ЦБ. На момент старта продаж смартфона в Китае (а брендом Nokia, напомним, владеет китайский холдинг HMD Global) Nokia 9 PureView стоил ровно $700.

Характеристики

Nokia 9 PureView относится к сегменту топовых гаджетов 2019 г., где вместе с ним находятся уже доступные для приобретения в России смартфоны Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10 и Huawei P30. Но, если смартфоны Xiaomi и Samsung построены на актуальном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 (Huawei P30 и P30 Pro работают на мощном Kirin 980), то новый Nokia 9 базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 845 с меньшей производительностью.

Nokia 9 PureView

В распоряжении моноблока имеются 6 ГБ оперативной памяти, а его штатный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Экран смартфона наделен диагональю 6 дюймов и поддержкой разрешения Quad HD+ или 2880х1440 пикселей (формат 18:9 или 2:1). Дисплей нельзя назвать безрамочным – у него нет лишь боковых граней, но зато снизу его украшает внушительных размеров «подбородок» в стиле китайских смартфоно за $100. Над экраном располагается широкая рамка и динамиком, сенсорами и 20-мегапиксельной камерой для автопортретов и распознавания лиц. Такой подход позволил смартфону обойтись одновременно без вырезов и отверстий под камеру, а также без выдвижных сенсоров.

В отличие от тех же Samsung, Huawei и Xiaomi, HMD Global не стал использовать в основной камере сенсоры с различным разрешением. Все пять матриц здесь 12-мегапиксельные с диафрагмой f/1,82 и оптикой Zeiss, притом только две из пяти снимают в цвете. Оставшиеся три сенсора монохромные и отвечают за четкость и глубину изображения. Программное обеспечение позволяет снимать как в разрешении 12 Мп, так и делать один большой 60-мегапиксельный кадр.

Смартфон рассчитан на запись видео в формате 4К с HDR-качеством и объемным звуком. Фотографии он может сохранять в обычном формате или в цифровых негативах RAW DNG. Дополнительно есть опция регулировки фокуса и размытия заднего фона уже после того, как был спущен затвор и получен кадр.

Nokia 9 PureView

К прочим возможностям Nokia 9 PureView относятся аккумулятор 3320 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой по кабелю USB-C и беспроводная зарядка Qi. Толщина корпуса смартфона составила 8 мм, а весит он 172 грамма. Программное обеспечение – ОС Android 9 Pie без дополнительных графических надстроек.

Сравнение с конкурентами

В российской рознице Nokia 9 PureView стоит наравне с Huawei P30 – за этот смартфон с идентичными объемами памяти просят те же 50 тыс. руб. Тройная основная камера моноблока характеризуется разрешением 40+16+8 Мп и диафрагмой, соответственно, f/1,8, f/2,2 и f/2,4. У нее есть оптический зум 3x, гибридный зум 5х, цифровой зум 30х и светочувствительность ISO 204 800.

За 57 тыс. руб. в ассортименте Samsung 2019 г. есть смартфон Galaxy S10e с экраном Full HD+ на 5,8 дюйма и двойной камерой с оптическим стабилизатором и разрешением 12 Мп и диафрагмой F1,5/F2,4 + 16 Мп с ультраширокоугольной оптикой с диафрагмой F2,2. Параметры памяти те же – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Наконец, Xiaomi может предложить флагман Mi 9 с экраном Full HD+ 6,4 дюйма и 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, дополненным 5-компонентным объективом с углом обзора 79 градусов и диафрагмой F/1,75. Он входит в состав тройного модуля, который также включает матрицу 16 Мп с широкоугольной оптикой и сенсор 12 Мп с телефото, отвечающий за 2-кратный оптический зум. Камера дополнена гибридным (фазовым, контрастным и лазерным одновременно) автофокусом. Стоит такой смартфон с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ 38 тыс. руб., но существует возможность купить его за 35 тыс. руб. в версии с 64 ГБ флеш-памяти.