Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android

Fuchsia OS, новая платформа Google, создается для использования на самом широком спектре устройств, включая системы умного дома. Тем не менее, полный отказ от Android в планы Google на ближайшее будущее не входит.

Еще больше операционных систем

Компания Google раскрыла дополнительные подробности о своем новом глобальном проекте, мобильной операционной системе Fuchsia OS. В частности, стало известно, как ее появление повлияет на Chrome OS и Android.

Как сообщил ресурсу The Verge глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), на нынешнем этапе разработки Fuchsia OS не позиционируется в качестве замены этих двух платформ. Другими словами, компания пока предполагает сосуществование уже трех своих ОС, если не брать в расчет различные модификации Android – Wear OS для носимых устройств, Android TV для смарт-телевизоров и ТВ-приставок и Android Auto для современных автомобилей.

Загадочная «цветочная» ОС

Впервые о существовании «Фуксии» стало известно в августе 2016 г, когда ее исходный код был опубликован на принадлежащем Microsoft портале GitHub. К разработке системы привлечены опытные специалисты, принимавшие участие в создании таких платформ, как NewOS, BeOS, Danger, а также более известных Apple iOS и webOS. В их число входят Тревис Гейселбрехт (Travis Geiselbrecht), один из разработчиков NewOS, Danger и BeOS, и Брайан Свитлэнд (Brian Swetland), участник проекта BeOS.

Хироши Локхаймер, глава направления Android и Chrome OS

Fuchsia, в отличие от Android, базируется на проприетарном ядре, написанном с нуля и получившем название Zircon. Android же, анонс которого состоялся в 2008 г., основан на ядре Linux.

Захват территории Android

Несмотря на заверения Хироши Локхаймера, Fuchsia OS все же вполне может захватить часть рынка Android-гаджетов. Система разрабатывается, в том числе, для устройств умного дома и носимой электроники, а также систем виртуальной и дополненной реальностей. О возможности ее запуска на смартфонах информации пока нет, однако еще в 2017 г. Fuchsia OS, находившаяся на тот момент на начальной стадии разработки, обзавелась оболочкой, очень напоминающей «смартфонный» интерфейс Android. Графическая составляющая «Фуксии» получила кодовое имя Armadillo, и она создана с помощью кроссплатформенного инструмента разработчиков Google Flutter SDK. Приложения Flutter SDK пишутся на Dart, и они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps. В 2017 г. подобных мобильных устройств не существовало, но в 2019 г. они уже есть – это ряд игровых Android-смартфонов.

Ранняя версия Fuchsia, установленная на смартфоне

В январе 2019 г. также стало известно об умении Fuchsia запускать приложения, написанные под Android, о чем свидетельствуют внесенные в репозитории проекта Android Open Source Project изменения. Для этого в свое новое детище Google интегрировала специализированную версию среди выполнения Android Runtime, также известную как ART, которая поставляется в виде одиночного файла с расширением .far. Фактически, это аналог исполняемых файлов APK для Android.

Chrome OS тоже под угрозой

Запускать Android-приложения может и Chrome OS – еще одна операционная система, которой Fuchsia OS, по словам Хироши Локхаймера, никак не навредит. Между тем, в январе 2018 г. «Фуксию» тоже удалось установить на фирменный хромбук Google – Pixelbook, изначально функционирующий на базе Chrome OS. На тот момент о полноценной замене одной ОС на другую речи не шло – для запуска Fuchsia на Pixelbook требовался свободный эмулятор QEMU, но в таком режиме ОС работала исключительно в режиме командной строки.