Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook

Список компьютеров, с которыми может работать ОС Fuchsia от компании Google, расширился до трех позиций — теперь в нем присутствует Google Pixelbook. Изначально предполагалось, что ОС создается для устройств интернета вещей, однако истинное ее предназначение до сих пор неизвестно.

Fuchsia на Pixelbook

Таинственную ОС Fuchsia, которую разрабатывает Google, теперь можно установить на собственные ноутбуки Pixelbook. До этого она работала только с ноутбуком Acer Switch Alpha 12 и несколько устаревшей моделью мини-компьютера Intel NUC, выпущенной в 2015 г., не считая носимых гаджетов и устройств интернета вещей.

Чтобы установить Fuchsia на Pixelbook, пользователю потребуются два устройства, предупреждает Google в инструкции. Одна машина нужна для сборки и создания установочного носителя, другая — непосредственно для запуска ОС. Устройства должны быть связаны по локальной сети. Загрузка будет производиться через USB-порт.

Ресурс Engadget отмечает, что можно использовать свободный эмулятор QEMU, однако графический пакет Fuchsia требует поддержки API Vulcan, которой нет в QEMU, поэтому ознакомиться с графическим интерфейсом ОС при такой установке невозможно, будет поддерживаться только командная строка.

Конечное предназначение Fuchsia, которая изначально позиционировалась как ОС для устройств интернета вещей, по-прежнему неясно, пишет Engadget. Кроме того, ранее Google представляла новую ОС как переработку Android, но оказалось, что Fuchsia написана с нуля.

Что известно о Fuchsia

Исходный код Fuchsia был выложен на ресурсе GitHub в августе 2016 г. В отличие от Android, Fuchsia базируется на ядрах Magenta и LK (Little Kernel), а не Linux. Magenta — это попытка реализовать iOS открытыми средствами. Ядро предназначено для достаточно мощных устройств, таких как смартфоны и персональные компьютеры. В свою очередь, LK создавалось для встраиваемых систем, с ограниченным объемом оперативной памяти и маломощными процессорами. Это ядро работает с узким набором периферийных устройств и позволяет решать узкий круг задач. LK считается открытой альтернативой таким проектам, как FreeRTOS и ThreadX.

По официальным данным Google Pixelbook работает от одного заряда батареи до 10 часов

Ядро Magenta оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных возможностей, таких как учетные записи пользователей и нечто вроде защиты доступа приложений к внутренней памяти посредством разрешений (как в Android).

Графический интерфейс Fuchsia основан на проекте Flutter, а в качестве основного языка программирования выступает язык Dart, фирменная интерпретация JavaScript от Google. Дополняет все это 3D-движок Escher, который поддерживает создание и рендеринг сложных объектов, рассеяние света, мягкие тени и прочие эффекты (на основе спецификации OpenGL и API Vulkan).

Fuchsia поддерживает 32- и 64-разрядные процессоры с архитектурой ARM, а также 32- и 64-процессоры с архитектурой x86. При необходимости разработчик может самостоятельно скомпилировать код системы и запустить ее на ПК или в виртуальной машине. Fuchsia – это свободное ПО, она лицензирована по смешанной схеме, в которой присутствуют черты лицензий BSD из 3-х пунктов, MIT, и Apache 2.0.

Графический интерфейс

В мае 2017 г. у Fuchsia появился графический интерфейс, который получил название Armadillo. Он создан с помощью кроссплатформенного Google Flutter SDK, что дает возможность собрать вариант интерфейса для Android и использовать его в ознакомительных целях. Приложения Flutter SDK пишутся на Dart. Они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps.

Приложения в Armadillo показаны в виде карточек, собранных в ленту, которую пользователь может листать по вертикали. Рабочий стол с иконками приложений, характерный для Android, по-видимому, отсутствует. Часы и индикатор заряда батареи показаны внизу, а не вверху экрана. Внизу размещена панель персонализированного поискового сервиса Google Now.

Открытое приложение не занимает весь экран, как это происходит в Android. Под окном приложения остается полоска рабочего стола. То же самое можно сказать о различных настройках – они не замещают рабочий стол Fuchsia, а накладываются на него. Если же карточку одного приложения «перетащить» на карточку другого, Armadillo запустит режим разделенного экрана, на котором будут отображаться сразу оба приложения. Таким образом на экране можно разместить до 4 приложений.

Ноутбук-трансформер Pixelbook

Новый ноутбук Google Pixelbook, оснащенный 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2400x1600 пикселей, процессорами Intel Core семейств i5 и i7, и 16 ГБ оперативной памяти, выполнен в корпусе толщиной всего 10,3 мм при весе 1,1 кг. Устройство было представлено в октябре 2017 г.

Согласно официальным данным Google, Pixelbook работает от одного заряда батареи на протяжении до 10 часов, при этом 15 минут ускоренной зарядки обеспечивают два часа автономной работы.

Для Pixelbook был представлен специальный стилус Pixelbook Pen с 2000 градациями нажатия и распознаванием рукописного текста.

Google Pixelbook работает под управлением операционной системы Chrome OS и оснащен встроенным интеллектуальным голосовым помощником Google Assistant. Ноутбук поддерживает ряд мобильных приложений из Google Play, например, Instagram и Spotify.