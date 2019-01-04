«Убийца» Android сможет запускать приложения для самой популярной ОС в мире

Устройства на базе разрабатываемой Google универсальной операционной системы Fuchsia смогут запускать приложения, созданные для популярнейшей платформы Android. Такой подход позволит упростить процесс перехода пользователей на новую ОС.

Fuchsia OS получит поддержку Android Runtime

Новая операционная система Google Fuchsia OS позволит запускать «классические» приложения для мобильной ОС Android, базирующейся на ядре Linux. Об этом свидетельствуют последние изменения в репозитории проекта Android Open Source Project, впервые замеченные авторами веб-ресурса 9to5google.

По данным источника, Fuchsia будет использовать специальную версию среды выполнения Android Runtime (ART), которая предназначена для работы на аппаратных платформах ARM64 и x86-64. ART для Fuchsia поставляется в виде одиночного файла с расширением far – аналогом архивных исполняемых файлов-приложений APK для Android.

Каким именно образом в Fuchsia, основанной на ядрах Zircon (ранее – Magenta) и LK, реализована поддержка ART, источник не сообщает, но выдвигает предположение о том, что среда выполнения Android может быть запущена внутри виртуальной машины Fuchsia Machina с Linux на борту. Другая версия предполагает осуществление трансляции системных вызовов Linux в соответствующие системные вызовы ядра Fuchsia.

Содержимое файла, обнаруженного в репозитории Android Open Source Project

В июле 2018 г. Bloomberg сообщил о том, что Fuchsia разрабатывается в качестве единой универсальной операционной системы для работы на любых устройствах Google и других компаний, включая смартфоны, умные колонки, датчики, ноутбуки и прочую умную технику. По мнению источников издания, в будущем Fuchsia OS должна заменить Android и Chrome OS, а также найти применение в устройствах интернета вещей.

По состоянию на январь 2019 г., согласно статистике ирландской компании Statcounter, Android по-прежнему остается самой популярной в мире операционной системой. Она установлена на 39,15% всех устройств, имеющих доступ к интернету. Вероятно, реализация поддержки приложений Android в Fuchsia поспособствует «безболезненному» переходу пользователей на новую ОС.

Подробнее о Fuchsia

Исходный код Fuchsia впервые появился на Github в августе 2016 г. В отличие от Android, Fuchsia базируется на ядрах Zircon и LK (Little Kernel), а не Linux. Zircon представляет собой попытку реализовать iOS открытыми средствами. Ядро предназначено для достаточно мощных устройств, таких как смартфоны и персональные компьютеры. LK же создавалось для встраиваемых систем, не оборудованных высокопроизводительным аппаратным обеспечением. Ядро считается открытой альтернативой FreeRTOS и ThreadX.

Fuchsia разрабатывается с интегрированным голосовым управлением и возможностью гибкой настройки под дисплеи любого размера.

Fuchsia уделяет значительно больше внимания безопасности по сравнению с Android. Так, в коде, размещенном в Сети, инженеры компании встроили зашифрованные пользовательские ключи – инструмент конфиденциальности, который обеспечивает защиту информации при каждом обновлении программного обеспечения.

В мае 2017 г. в Сети появились фото и видео новой ОС Google. Система, которая раньше располагала только командной строкой, получила графический карточный интерфейс Armadillo, обладающий возможностью разделения экрана между приложениями. Привычный большинству современных пользователей компьютеров рабочий стол со значками в графической оболочке Fuchsia не представлен.

Armadillo базируется на проекте Flutter, а в качестве основного языка разработки выступает язык Dart, который в Google считают адекватной заменой Javascript. Дополняет все это 3D-движок Escher, который поддерживает создание и рендеринг сложных объектов, рассеяние света, мягкие тени и прочие эффекты (на основе спецификации OpenGL и API Vulkan).

Fuchsia лицензируется по смешанной схеме, в которой присутствуют черты лицензий BSD, MIT, и Apache 2.0, что позволяет считать ее свободным программным обеспечением.

Запуск Fuchsia на первых устройствах запланирован на конец 2019 г. – начало 2020 г., а основным устройством для ОС станет Pixelbook 2.