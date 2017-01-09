Выпущен первый Android-смартфон Nokia: Недорогой и цельнометаллический

HMD Global, владеющая эксклюзивными правами на мобильную технику под торговой маркой Nokia, представила Nokia 6 - первый смартфон под известным финским брендом в цельнометаллическом корпусе под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Получилось недорого, но пока только для Китая.

Эксклюзив получил китайский ритейлер JD.com

На официальном сайте компании HMD Global, владеющей эксклюзивными правами на выпуск мобильных устройств под торговой маркой Nokia, появился пресс-релиз с анонсом первого Andrpoid-смартфона Nokia 6. Согласно официальной информации, Nokia 6 будет доступна «с начала 2017 года», но пока только покупателям в Китае, при этом, будет распространяться эксклюзивно через локального интернет-ритейлера JD.com. Розничная цена на Nokia 6 установлена на уровне 1699 юаней (порядка 14700 руб., или $244).

Соответственным образом, характеристики самого смартфона опубликованы исключительно на китайскоязычном зеркале Nokia, ни на каких других зеркалах ресурса, включая русскоязычный и англоязычный, информации о новинке пока нет.

Дебютант с привлекательными характеристиками

Судя по заявленным спецификациям Nokia 6, какими либо эксклюзивными возможностями он не обладает, но по совокупности характеристик представляет собой весьма привлекательное предложение с учетом объявленной цены.

Смартфон Nokia 6 выполнен в цельнометаллическом корпусе и работает под управлением современной операционной системы Android 7.0 (Nougat). Аппарат оснащен крупным 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD (1920 × 1080 точек) матрицей IPS-типа, с плотностью пикселей 403 ppi), изогнутым по краям 2.5D-стеклом и защитой от царапин в виде стекла Corning Gorilla Glass 3. Дисплей обладает яркостью до 450 нит.

Смартфон Nokia 6

Новинка выполнена на базе относительно гового 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 430 на базе ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графического ускорителя Adreno 505. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и встроенным накопителем на 64 ГБ. Слот под карты памяти microSD позволяет расширить память до 128 ГБ.

В смартфоне предусмотрено два слота для SIM-карт, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1, GPS, сканер отпечатка пальца на кнопке «Home», два встроенных динамика и аудиотракт на чипе NXP TFA9891 с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. В наличии также весь традиционный набор интерфейсов, выключая 3,5-мм аудио, MicroUSB, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик освещенности и сенсор приближения.

Смартфон Nokia 6 оснащается основной 16-МП цифровой камерой с размером пикселя 1 мкм, фазовым автофокусом, оптической системой с диафрагмой f/2,0 и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная селфи-камера обладает разрешением 8 МП (размер пикселя 1,12 мкм) и оснащена широкоугольной (85˚) оптикой с диафрагмой f/2,0.

Смартфон Nokia 6

Nokia 6 оснащается встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч с поддержкой технологии быстрого заряда Quick Charge 3.0. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы смартфона в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки или до 32 дней работы в ждущем режиме.

Габариты смартфона Nokia 6 составляют 154 х 75,8 х 7,85 мм. В рознице новинка будет доступна в черном исполнении корпуса.

Дальнейшие планы Nokia: Индия, Индонезия и Россия

Несмотря на ограничение продаж смартфона Nokia 6 исключительно китайским рынком, HMD Global уже имеет планы по дальнейшей экспансии бренда на другие рынки. Как ранее заявлял глава HMD Global Арто Нуммела, компания прорабатывает варианты восстановления и расширения взаимоотношений с различными операторами сотовой связи и розничными сетями разных стран.

Логотип HMD Global

Основная цель этой стратегии заключается в завоевании расположения многочисленных поклонников бренда Nokia на таких быстро растущих рынка как Индия, Индонезия и Россия.

В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.