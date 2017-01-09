Выпущен первый Android-смартфон Nokia: Недорогой и цельнометаллический
Эксклюзив получил китайский ритейлер JD.com
На официальном сайте компании HMD Global, владеющей эксклюзивными правами на выпуск мобильных устройств под торговой маркой Nokia, появился пресс-релиз с анонсом первого Andrpoid-смартфона Nokia 6. Согласно официальной информации, Nokia 6 будет доступна «с начала 2017 года», но пока только покупателям в Китае, при этом, будет распространяться эксклюзивно через локального интернет-ритейлера JD.com. Розничная цена на Nokia 6 установлена на уровне 1699 юаней (порядка 14700 руб., или $244).
Соответственным образом, характеристики самого смартфона опубликованы исключительно на китайскоязычном зеркале Nokia, ни на каких других зеркалах ресурса, включая русскоязычный и англоязычный, информации о новинке пока нет.
Дебютант с привлекательными характеристиками
Судя по заявленным спецификациям Nokia 6, какими либо эксклюзивными возможностями он не обладает, но по совокупности характеристик представляет собой весьма привлекательное предложение с учетом объявленной цены.
Смартфон Nokia 6 выполнен в цельнометаллическом корпусе и работает под управлением современной операционной системы Android 7.0 (Nougat). Аппарат оснащен крупным 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD (1920 × 1080 точек) матрицей IPS-типа, с плотностью пикселей 403 ppi), изогнутым по краям 2.5D-стеклом и защитой от царапин в виде стекла Corning Gorilla Glass 3. Дисплей обладает яркостью до 450 нит.
Новинка выполнена на базе относительно гового 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 430 на базе ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц и графического ускорителя Adreno 505. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и встроенным накопителем на 64 ГБ. Слот под карты памяти microSD позволяет расширить память до 128 ГБ.
В смартфоне предусмотрено два слота для SIM-карт, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1, GPS, сканер отпечатка пальца на кнопке «Home», два встроенных динамика и аудиотракт на чипе NXP TFA9891 с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. В наличии также весь традиционный набор интерфейсов, выключая 3,5-мм аудио, MicroUSB, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик освещенности и сенсор приближения.
Смартфон Nokia 6 оснащается основной 16-МП цифровой камерой с размером пикселя 1 мкм, фазовым автофокусом, оптической системой с диафрагмой f/2,0 и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная селфи-камера обладает разрешением 8 МП (размер пикселя 1,12 мкм) и оснащена широкоугольной (85˚) оптикой с диафрагмой f/2,0.
Nokia 6 оснащается встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч с поддержкой технологии быстрого заряда Quick Charge 3.0. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы смартфона в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки или до 32 дней работы в ждущем режиме.
Габариты смартфона Nokia 6 составляют 154 х 75,8 х 7,85 мм. В рознице новинка будет доступна в черном исполнении корпуса.
Дальнейшие планы Nokia: Индия, Индонезия и Россия
Несмотря на ограничение продаж смартфона Nokia 6 исключительно китайским рынком, HMD Global уже имеет планы по дальнейшей экспансии бренда на другие рынки. Как ранее заявлял глава HMD Global Арто Нуммела, компания прорабатывает варианты восстановления и расширения взаимоотношений с различными операторами сотовой связи и розничными сетями разных стран.
Основная цель этой стратегии заключается в завоевании расположения многочисленных поклонников бренда Nokia на таких быстро растущих рынка как Индия, Индонезия и Россия.
В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.