Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия?
Китайский аналог Android
Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования в самых разных устройствах, включая домашнюю электронику и автомобили.
Разработка системы стартовала в 2011 г., но Huawei не спешила выпускать ее, довольствуясь возможностями Android. Ситуация изменилась после указов президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в мае 2019 г., в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась доступа к Android, что и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы.
Huawei позволит сторонним разработчикам использовать Harmony OS в своих устройствах и гаджетах и даже модифицировать ее. Система, как и Android, будет распространяться по открытой лицензии, и в начале лета 2019 г. стало известно, что к тестированию системы присоединились крупные китайские производители смартфонов – Xiaomi, Oppo, Vivo и др.
Главная особенность системы
Harmony OS – это модульная ОС, в основе которой лежит микроядро, позволяющее подключать к нему дополнительные модули. Это главное ее отличие от Android, iOS и macOS, в которых реализована концепция монолитного ядра без подключаемых модулей.
Как отметил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu Chengdong), лично представший систему широким массам, выбор модульной концепции был обусловлен стремлением сделать ОС максимально быстрой, легкой и эффективной. Ю Чэндун завил, что микроядро Harmony OS отвечает исключительно за основные возможности системы, тогда как модули привносят в нее дополнительные функции. Такой подход позволяет не тащить ненужные фрагменты кода, к примеру, из версии Harmony OS для портативных гаджетов в модификацию для смарт-ТВ или автомобилей.
В качестве сравнения Ю Чэндун привел ОС Android, под управлением которой по состоянию на 9 августа 2019 г. работают все смартфоны Huawei и ее суббренда Honor. Он отметил, что ядро Android состоит из более 20 млн строк кода, и сама ОС добавляет еще 100 млн строк. При этом в устройствах используется около 8% общего кода, что делает Android слишком громоздкой для ОС, рассчитанной на установку на различные типы устройств.
Максимальная адаптивность
Быстрому развитию экосистемы Harmony OS будет способствовать не только ее умение быстро и эффективно работать на различных устройствах за счет модульности, но и совместимость с различными приложениями и языками программирования. Это будет достигаться путем использования компилятора Ark собственной разработки Huawei. По словам разработчиков, Harmony OS полностью совместима с Unix, Linux и, главное, с Android, что позволит софт-девелоперам без труда переносить свои приложения на новую ОС. Последнее позволит Huawei максимально быстро развить собственный магазин приложений.
Повысить степень универсальности системы позволит адаптивность самих приложений. К примеру, ПО, изначально написанное для бортовых систем автомобилей, сможет работать на телевизорах, и наоборот.
Сроки распространения и поддерживаемые устройства
Захват рынка потребительских устройств Harmony OS начнет в 2019 г., и первым в списке у нее числится рынок смарт-телевизоров. Система будет устанавливаться на ТВ, выпускаемые под обоими брендами Huawei (основной и Honor).
В 2020 г. Huawei выпустит Harmony OS версии 2.0 (точные сроки релиза не установлены), которая получит модули, необходимые для работы на фитнес-браслетах и умных часах. Также она выйдет в модификации для ноутбуков, которые Huawei сейчас выпускает с предустановленной Windows 10, доступ к которой для нее может быть закрыт в любой момент.
Третье поколение системы, Harmony OS 3.0, увидит свет в 2021 г, и вместе с ним выйдут модули для автомобильных бортовых систем и смарт-колонок. Сроки не финальные и могут быть изменены. Отметим, что Huawei не упомянула смартфоны ни в одном из трех этапов становления экосистемы Harmony OS. Не исключено, что это связано с планами компании по использованию в них не собственной системы, а российской «Авроры», до переименования известной как Sailfish OS. Первые гаджеты могут поступить в продажу до конца 2019 г.