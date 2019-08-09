Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия?

Китайский аналог Android

Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования в самых разных устройствах, включая домашнюю электронику и автомобили.

Разработка системы стартовала в 2011 г., но Huawei не спешила выпускать ее, довольствуясь возможностями Android. Ситуация изменилась после указов президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в мае 2019 г., в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась доступа к Android, что и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы.

Huawei позволит сторонним разработчикам использовать Harmony OS в своих устройствах и гаджетах и даже модифицировать ее. Система, как и Android, будет распространяться по открытой лицензии, и в начале лета 2019 г. стало известно, что к тестированию системы присоединились крупные китайские производители смартфонов – Xiaomi, Oppo, Vivo и др.

Главная особенность системы

Harmony OS – это модульная ОС, в основе которой лежит микроядро, позволяющее подключать к нему дополнительные модули. Это главное ее отличие от Android, iOS и macOS, в которых реализована концепция монолитного ядра без подключаемых модулей.

За счет микроядерной архитектуры Harmony OS сможет максимально быстро работать на всех типах поддерживаемых устройств

Как отметил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu Chengdong), лично представший систему широким массам, выбор модульной концепции был обусловлен стремлением сделать ОС максимально быстрой, легкой и эффективной. Ю Чэндун завил, что микроядро Harmony OS отвечает исключительно за основные возможности системы, тогда как модули привносят в нее дополнительные функции. Такой подход позволяет не тащить ненужные фрагменты кода, к примеру, из версии Harmony OS для портативных гаджетов в модификацию для смарт-ТВ или автомобилей.

В качестве сравнения Ю Чэндун привел ОС Android, под управлением которой по состоянию на 9 августа 2019 г. работают все смартфоны Huawei и ее суббренда Honor. Он отметил, что ядро Android состоит из более 20 млн строк кода, и сама ОС добавляет еще 100 млн строк. При этом в устройствах используется около 8% общего кода, что делает Android слишком громоздкой для ОС, рассчитанной на установку на различные типы устройств.

Максимальная адаптивность

Быстрому развитию экосистемы Harmony OS будет способствовать не только ее умение быстро и эффективно работать на различных устройствах за счет модульности, но и совместимость с различными приложениями и языками программирования. Это будет достигаться путем использования компилятора Ark собственной разработки Huawei. По словам разработчиков, Harmony OS полностью совместима с Unix, Linux и, главное, с Android, что позволит софт-девелоперам без труда переносить свои приложения на новую ОС. Последнее позволит Huawei максимально быстро развить собственный магазин приложений.

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Повысить степень универсальности системы позволит адаптивность самих приложений. К примеру, ПО, изначально написанное для бортовых систем автомобилей, сможет работать на телевизорах, и наоборот.

Сроки распространения и поддерживаемые устройства

Захват рынка потребительских устройств Harmony OS начнет в 2019 г., и первым в списке у нее числится рынок смарт-телевизоров. Система будет устанавливаться на ТВ, выпускаемые под обоими брендами Huawei (основной и Honor).

В 2020 г. Huawei выпустит Harmony OS версии 2.0 (точные сроки релиза не установлены), которая получит модули, необходимые для работы на фитнес-браслетах и умных часах. Также она выйдет в модификации для ноутбуков, которые Huawei сейчас выпускает с предустановленной Windows 10, доступ к которой для нее может быть закрыт в любой момент.

Третье поколение системы, Harmony OS 3.0, увидит свет в 2021 г, и вместе с ним выйдут модули для автомобильных бортовых систем и смарт-колонок. Сроки не финальные и могут быть изменены. Отметим, что Huawei не упомянула смартфоны ни в одном из трех этапов становления экосистемы Harmony OS. Не исключено, что это связано с планами компании по использованию в них не собственной системы, а российской «Авроры», до переименования известной как Sailfish OS. Первые гаджеты могут поступить в продажу до конца 2019 г.