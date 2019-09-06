Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G

Huawei разработала процессор Kirin 990 5G с интегрированной поддержкой сетей пятого поколения, которые она будет использовать в новейших флагманских гаджетах. Фактически, это первый в мире мобильный чип со встроенным 5G-модемом. Kirin 990 5G входит в число самых производительных мобильных процессоров и по мощности опережает даже Qualcomm Snapdragon 855.



Новый процессор для новых флагманов

Компания Huawei сообщила CNews о создании новейшего флагманского процессора Kirin 990. Чип будет устанавливаться в топовые смартфоны брендов Huawei и Honor, и старшая его конфигурация имеет встроенный 5G-модем.

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) назвал новые процессоры «самыми быстрыми мобильными чипами с интегрированным 5G-модемом» в мире, а иностранные ресурсы, включая CDRinfo, Herald Publicist, Tech investor news, The Inquirer, Thurrott и Yahoo Finance, переиначили это в «самый быстрый мобильный процессор» и вынесли эту фразу в заголовок, хотя это не вполне справедливо. В частности, если сравнить Kirin 990 5G с Qualcomm Snapdragon 855 в бенчмарке Geekbench, то новыйпроцессор работает быстрее конкурента на 9-10% в плане вычислений. Также видеоподсистема Kirin 990 мощнее на 6%, а энергоэффективность выше на 20%.

Однако летом 2019 г. Qualcomm выпустила чип Snapdragon 855 Plus для игровых и флагманских смартфонов. В отличие от предшественника, он работает на повышенной частоте – до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц в Snapdragon 855. Помимо этого, в новом процессоре на 15% увеличена производительность встроенной видеоподсистемы Adreno 640 – ее частота выросла до 675 МГц.

5G-модем в процессоре

Поддержку сотовых сетей пятого поколения Kirin 990 5G обеспечивает модем Balong 5000, продемонстрированный Huawei в январе 2019 г. В марте 2019 г. Huawei и японская телекоммуникационная компания Anritsu в ходе тестирования модема сумели добиться от него пиковой скорости загрузки 3,29 Гбит/с при схожем среднем значении скорости – 3,22 Гбит/с.

Kirin 990 5G доказал право считаться одним из самых мощных мобильных процессоров в мире

Для версии модема в составе процессора заявленные значения скорости передачи данных составляют до 2,3 Гбит/с на прием и до 1,25 Гбит/с на передачу. Модем поддерживает режимы 5G NSA (non-standalone, неавтономные сети) и SA (standalone, автономные сети) и позволяет подключаться к сотовым сетям предыдущих поколений – LTE, 3G и GSM. Дополнительную стабильность сигнала обеспечивает встроенный в процессор нейрочип с кодовым названием Da Vinci. Он будет автоматически переключать каналы при плохом приеме.

Спецификации процессоров

Kirin 990 в версии без модема 5G производится по 7-нанометровому техпроцессу, точно такому же, который используется в прошлогоднем Kirin 980. Восемь ARM-ядер процессора поделены на три кластера, что, как отметили в Huawei, положительно отражается на уровне потребления энергии. В первый кластер входят два высокопроизводительных ядра Cortex A76 с частотой 2,86 ГГц, во второй – еще два Cortex A76, но с частотой, пониженной до 2,09 ГГц, а третий кластер состоит из четырех энергоэффективных ядер Cortex A55. Их частота составляет 1,86 ГГц.

Также в распоряжении процессора имеется упомянутый нейропроцессор, включающий одно большое и одно малое ядро. Большое ядро обеспечивает высокую производительность и энергетическую эффективность в ресурсоемких задачах, а малое берет на себя выполнение небольших задач.

При производстве Kirin 990 5G применяется технология 7nm+ EUV, она же FinFet EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете). Как отметили разработчики, она на 25% увеличивает плотность логических цепей, вследствие чего Kirin 990 займет на 36% меньше места на системной плате мобильного устройства в сравнении с Snapdragon 855.

Kirin 990 и 990 5G станут частью топовых смартфонов Huawei и Honor 2019 и 2020 гг.

Частоты процессора с модемом внутри выше, чем у обычного Kirin 990. При той же частоте ядер Cortex A76 в первом кластере (2,86 ГГц) ядра во втором разогнаны до 2,36 ГГц против 2,09 ГГц. Что до скорости квартета Cortex A73 в третьем кластере, то она поднялась с 1,86 ГГц до 1,95 ГГц.

У Kirin 990 5G тоже есть нейропроцессор, но в него входят не два ядра, а три – два больших и одно малое. К тому же, внутри Kirin 990 5G находится 10,3 млрд транзисторов, а в обычном Kirin 990 – 8 млрд. Отметим, что Kirin 990 и 990 5G стали первыми в мире мобильными чипами с 16-ядерной видеокартой – Mali G76 MP16. Она работает на частоте 700 МГц.

Сравнение с предшественниками

Всю осень 2018 г. и первые девять месяцев 2019 г. Huawei собирала свои топовые смартфоны на процессоре Kirin 980, вышедшем в сентябре 2018 г. И если между Kirin 990 и 990 5G отличий не так уж много, то Kirin 980 похож на них в меньшей степени.

Для начала, у него всего два кластера ядер, и работают они на более низкой частоте – по четыре Cortex A76 (2,6 ГГц) и А55 (1,8 ГГц). Частота видеокарты Mali G76 у него хоть и выше, 750 МГц, но ядер в ней меньше – ровно 10.

Эволюция флагманских процессоров Huawei Kirin

В Kirin 980 тоже присутствует нейрочип, только не Da Vinci, а Cambricon. Он двухъядерный, как в Kirin 990, но ядра не делятся на большое и малое. Также в процессоре существенно меньше транзисторов – 6,3 млрд, и в нем нет поддержки 5G-сетей.

В итоге, за год чипы Kirin показали значительную степень развития, которая еще сильнее заметна в сравнении с Kirin 970. Процессор, дебютировавший в сентябре 2017, имеет 5,5 млрд транзисторов, одноядерный нейропроцессор Cambricon, 12-ядерную видеокарту Mali G72 MP12 и восемь ядер (четыре A73, частота 2,36 ГГц и четыре A53, 1,8 ГГц).