Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на базе собственной ОС. Цена

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Самобытные и недорогие ТВ

Компания Huawei провела презентацию своих самых первых смарт-телевизоров. Модели получили очень низкую стоимость и название Smart Screen и Smart Screen Pro, а выпускаться они будут под дочерним брендом Huawei – Honor.

Smart Screen и Smart Screen Pro – это первые в мире устройства на базе собственной операционной системы Huawei, анонсированной 9 августа 2019 г. В будущем Huawei планирует расширить список модификаций техники с поддержкой этой ОС за счет ноутбуков, планшетов, смарт-браслетов, умных колонок и автомобильных бортовых систем, выпускаемых под брендами Huawei и Honor. Компания хочет создать полноценную экосистему, схожую с теми, что созданы вокруг Apple iOS и Google Android.

Smart Screen и Smart Screen Pro поступят в продажу в Китае 15 августа 2019 г. Младшая модель оценена производителем в $540 (35,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 августа 2019 г.), а Pro-телевизор стоит $680 (44,5 тыс. руб.). Даты поступления смарт-ТВ в продажу в России и мире не объявлены.

Honor Smart Screen - первая попытка Huawei занять нишу недорогих смарт-ТВ

Xiaomi, которая пока еще готовит к релизу дешевых телевизоров Redmi TV, в качестве альтернативы телевизорам Honor может предложить пока лишь модели Mi TV с экранами 55 и 65 дюймов за $450 (29,4 тыс. руб.) и $600 (39,2 тыс. руб.). Объем памяти в обоих телевизорах одинаковый и составляет 8 ГБ для встроенной и 2 ГБ для оперативной, плюс в них присутствуют 64-разрядный процессор, технологии Dolby Audio и DTS HD а также модули Bluetooth, и двухдиапазонный Wi-Fi.

В модельном ряду Samsung за сравнительно те же деньги есть 4К-телевизор RU7100, 55-дюймовая модификация которого оценивается в $550 (36 тыс. руб., глобальная рекомендуемая стоимость). При этом данный ТВ лишен части функций, имеющихся в полноценной ОС Harmony, в частности, расширенной синхронизации со смартфоном, и искусственного интеллекта. У LG, тем временем, есть 55-дюймовый телевизор 55UM7300PUA с интегрированным ИИ и 4К-разрешением, но стоит он уже $700 (45,7 тыс. руб.).

Различия между телевизорами

Фактически, Smart Screen и Smart Screen Pro – это один и тот же телевизор, так как основные параметры моделей идентичны. Разница в стоимости обусловлена в первую очередь наличием в Pro-версии выдвижной камеры Full HD (дизайн выполнен в стиле камер в смартфоне Xiaomi Redmi K20 Pro) и поддержки видеозвонков. Камера дополнена искусственным интеллектом для улучшения качества изображения при использовании в помещениях с неярким освещением, а также для распознавания лиц и отслеживания положения тела и позы пользователя.

Выдвижная Full HD-камера - отличительная черта Pro-версии Smart Screen

Pro-ТВ, помимо камеры, обзавелся встроенным накопителем емкостью 32 ГБ и штатной 60-ваттной акустикой, состоящей из шести динамиков (четыре широкополосных, два высокочастотных) по 10 Вт каждый. В обычном Smart Screen установлено четыре 10-ваттных динамика (два высокочастотных, два широкополосных), а вместительность внутренней памяти уменьшена до 16 ГБ. Камера в этом ТВ не предусмотрена.

Спецификации ТВ Honor

Оба телевизора Smart Screen оснащены экраном IPS с диагональю 55 дюймов, углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и разрешением 4К. Яркость дисплея составила 400 нит, он характеризуется 87-процентным охватом цветового пространства NTSC и тонкими рамками, за счет которых он занял 94% площади лицевой панели. Экран поддерживает восемь базовых режимов работы (стандартный, мягкий, кино, спортивный, детский, игры, фото), и у него есть сертификат немецкого регулятора TUV Rheinland за защиту от синего излучения.

Smart Screen, вид сзади

Толщина корпуса Smart Screen в самой тонкой его части составила 7 миллиметров. Внутри него скрывается системная плата с 8-ядерным процессором Hongjun 818, ядра в котором поделены на два кластера. Первый кластер состоит из четырех энергоэффективных ядер ARM Cortex-A53, а второй включает квартет высокопроизводительных ядер Cortex-A73. В состав процессора также входят 4-ядерная графическая подсистема Mali-G51 и нейронный модуль HiSilicon Hi3516DV300. Объем оперативной памяти в обоих телевизорах составил 2 гигабайта.

Набор интерфейсов идентичен для Smart Screen и Smart Screen Pro

На корпус ТВ выведены три входа HDMI, порт USB 3.0, вход под антенну и сетевой разъем RJ-45. Управляются оба телевизора при помощи комплектного пульта ДУ с сенсорной областью или при помощи любого современного смартфона, с которым они контактируют, используя модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi HiSilicon Hi1103, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. По заявлениям производителя, это первый в мире чип Wi-Fi с поддержкой частоты 160 МГц, обеспечивающий скорость скачивания до 1,7 Гбит/с.

Программное обеспечение

Smart Screen и Smart Screen Pro управляются прошивкой Harmony OS, в разное время известной как Kirin OS, Ark OS и даже как HongMeng OS. Прошивка создавалась в качестве ответа американским мобильным ОС, и ее разработка, начавшаяся в 2011 г., в 2019 г. была многократно ускорена после отказа Google от сотрудничества с Huawei и мае 2019 г. и отзыва ее лицензии на Android.

Smart Screen может транслировать изображение на экран смартфона или планшета

Система, в отличие от iOS и Android, имеет модульную структуру, что позволяет быстро адаптировать ее для использования на самых разных устройствах без перегрузки ее лишними строками кода. Harmony OS в версии для телевизоров получила проприетарный интерфейс, поддержку виджетов и приложений, а также возможность расширенного взаимодействия со смартфонами. К примеру, на мобильный гаджет можно транслировать все, что выводится на экран телевизора – функция пригодится, в том числе, когда нужно отойти от ТВ, но не хочется пропустить важный момент, к примеру, в трансляции спортивного состязания.