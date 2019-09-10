Huawei готовит флагманские смартфоны с «искалеченным» Android

Неполноценный флагман

Компания Huawei выпустит новый флагманский смартфон Mate 30 без поддержки сервисов и приложений Google. Об этом сообщил глава подразделения потребительского ПО Huawei доктор Ванг Ченглу (Dr Wang Chenglu). При этом смартфон сохранит ОС Android, которой он, как и все другие гаджеты Huawei, мог лишиться из-за майских указов Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Презентация Mate 30 состоится 19 сентября, и вместе с ним Huawei покажет и его более мощную версию Mate 30 Pro, которая, вероятно, тоже останется без сервисов Google. Из смартфонов вырежут такие приложения, как Gmail (почтовый клиент), Gmaps (навигация), Google Assistant (голосовой помощник), Google Calendar (календарь и напоминания) и др. На момент публикации материала у Huawei не было достойной альтернативы всем этим приложениям, которые могли бы заменить их в Mate 30 и Mate 30 Pro «из коробки». Отметим, что Mate 30 и его Pro-модификация станут первыми смартфонами Huawei с новейшей оболочкой EMUI 10 – она будет установлена на них с завода. Вместе с этим оба смартфона в числе первых перейдут на вышедшую в августе 2019 г. Android 10.

Предполагаемый дизайн Huawei Mate 30

После релиза этих гаджетов Huawei выпустит и складной смартфон Mate X, впервые показанный в феврале 2019 г. По данным Nikkei Asian Review, его релиз неоднократно переносился не только на фоне проблем с другим складным мобильником, Samsung Galaxy Fold, но и по причине стремления Huawei выпустить его без Google-сервисов и временного отсутствия их замены. Таким образом, Android-смартфонов без приложений Google в копилке Huawei окажется три.

Два пути развития

Ситуация с сервисами Google в составе смартфонов Huawei на 10 сентября 2019 г. оставалась неразрешенной, в отличие от наличия в них самой Android – Google, по сути, не может отобрать ее у Huawei, поскольку она распространяется с открытым исходным кодом в рамках проекта Android Open Source, так что загвоздка именно в Google-сервисах.

Доктор Ванг Ченглу отметил, что Huawei занимается проработкой вариантов замены всех приложений, которые по умолчанию поставляются с 90% смартфонов – в частности, картографический сервис будет получен от другого поставщика. Однако ни о какой конкретике речи пока нет, и неизвестно, на что именно Huawei заменит те же карты или почтовый клиент. Что касается магазина приложений Google Play, которого в Mate 30 и Mate 30 Pro тоже не будет, то у Huawei готов его полноценный аналог, содержимое которого по части количества и качества приложений пока остается загадкой.

Huawei Mate X, несмотря на свою премиальность, тоже останется без Google-сервисов

Другими словами, подбор альтернатив всем имеющимся сервисам Google – это первый из двух возможных путей развития линейки смартфонов Huawei. Второй путь – это полный отказ от использования Android в смартфонах, на что намекнул исполнительный директор компании Ю Чэндун (Yu Chengdong) на выставке IFA 2019 в Берлине. По его словам, в случае, если Google закроет Huawei доступ к своим сервисам, все смартфоны будут переведены на собственную платформу компании – Harmony OS. Напомним, что эта ОС была представлена в августе 2019 г., и она предназначается для домашней техники (смарт-ТВ, смарт-динамики), носимой электроники и автомобилей, а про возможный ее перенос на смартфоны во время презентации сказано не было.

Ю Чэндун отметил, что первые смартфоны на Harmony OS появятся не раньше 2020 г., так что Mate X, Mate 30 и Mate 30 Pro станут своего рода переходными моделями – еще с Android, но без сервисов Google. Первым, кто «примерит» Harmony OS, может стать флагман Huawei P40 (и, вероятно, P40 Pro), появление которого предварительно запланировано на февраль-март 2020 г.

Альтернативное решение

Mate 30, Mate 30 Pro и складной Mate X не будут первыми Android-смартфонами без Google-сервисов в мире – к таковым относятся все телефоны, выпускаемые для рынка Китая. Благодаря китайским интернет-площадкам эти устройства нередко используются за пределами КНР, и на них возможна установка приложений Google без получения root-прав (Android-аналог джейлбрейка на iPhone).

На сентябрь 2019 г. существует как минимум два распространенных способа получения сервисов Google на смартфонах с «китайской» прошивкой. К примеру, для устройств Xiaomi, Meizu, а также для некоторых смартфонов Huawei есть приложение Google Installer, устанавливающее все необходимое, включая магазин Google Play.

Альтернативным методом может служить проект Open GApps (opengapps.org), позволяющий пользователям скачивать наборы сервисов Google под различные версии Android и архитектуры процессоров. На выбор дается девять модификаций этих наборов, различающихся количеством содержащихся в них сервисов, в зависимости от потребностей пользователя.