За день до ажиотажного анонса Huawei стал известен список новинок и их характеристики

Huawei запланировала показ сразу шести новых гаджетов на своей завтрашней конференции в Германии. Среди них, помимо флагманских смартфонов Mate 30, окажутся ее первый смарт-ТВ, топовый планшет на Android, фитнес-браслет и умные часы на новом мощном процессоре. Все эти новинки Huawei готовит к международному релизу.

Изобилие новинок Huawei

Компания Huawei не ограничится премьерой лишь двух новых смартфонов в рамках грядущей конференции. Одновременно с ними она проведет презентацию еще как минимум четырех устройств, среди которых будут как носимые, так и стационарные новинки.

Хедлайнерами мероприятия, пишет ресурс The Verge, станут смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, о которых CNews сообщал ранее, а компанию им составят смарт-часы Huawei Watch GT2 и фитнес-браслет с кодовым именем Andes (итоговое название на 18 сентября 2019 г. известно не было). Также запланирован показ международной версии флагманского Android-планшета MediaPad M6 и 4К-телевизора Huawei Harmony TV.

Смартфоны Huawei Mate 30

Презентация новинок Huawei состоится 19 сентября 2019 г. в Берлине, несмотря на то, что смартфоны линейки Mate 30 будут продаваться лишь в нескольких странах Европы. Компания устраивает масштабные мероприятия по презентации новых гаджетов как минимум дважды в год – весной, когда она показывает новые смартфоны Р-серии, и осенью.

Умные часы

Huawei Watch GT 2, по данным Android Headlines, выйдут в двух версиях, различающихся в первую очередь диагоналями экранов. В младшей установлена панель на 1,2 дюйма (корпус 42 мм, разрешение экрана 390х390 точек), тогда как в старшей – 1,39 дюйма (46 мм, 454х454 точки).

Вне зависимости от модификации часы получили AMOLED-матрицу и новый процессор Kirin A1, разработанный специально для носимых устройств и показанный на международной выставке IFA 2019 в Берлине в начале сентября 2019 г. Этот же чип используется в беспроводных наушниках Huawei Freebuds третьего поколения.

Huawei Watch GT 2

Прочие характеристики часов Watch GT2 неизвестны, и открытым остается вопрос их программного обеспечения. Они, как и фитнес-трекер Andes, могут работать на базе вышедшей в августе прошивке Harmony OS, разработанной в качестве замены Android на гаджетах Huawei и оптимизированной, в том числе, под носимые устройства. Есть поддержка съемных ремешков – 20 мм шириной для младшей версии и 22 мм для старшей, а также защита от воды до 5 атмосфер.

Фитнес-браслет

О новом браслете Huawei в сравнении с часами известно еще меньше, но цветной дисплей AMOLED ему практически гарантирован, поскольку не так давно Xiaomi выпустила свой Mi Band 4 именно с таким экраном.

Новый фитнес-браслет Huawei

Трекер обзаведется GPS-ресивером, сенсором давления воздуха, необходимыми датчиками движения для подсчета количества сделанных шагов , а также оптическим датчиком сердечных сокращений.

Оригинальный способ избавиться от зарядных устройств

Одним из главных нововведений в браслете Huawei станет встроенный прямо в капсулу USB-коннектор для зарядки, что позволит отказаться от использования специализированных зарядных устройств. В случае с упомянутым Mi Band 4 пользователям приходится каждый раз извлекать капсулу из браслета и помещать ее в специальный зарядный док из комплекта поставки. Коннектор USB будет скрываться внутри ремешка.

Брендированный телевизор

Для Huawei готовящийся к анонсу телевизор станет вторым за всю историю компании. Первым был Smart Screen TV, выпущенный под дочерним брендом Honor в начале августа 2019 г.

Телевизор Huawei TV

Телевизор может выйти под названием Huawei TV или Harmony TV, и это будет своего рода Pro-версия Smart Screen с поддержкой разрешения Ultra HD (4K) и выдвижной камерой для видеозвонков, скрывающейся в верхней рамке дисплея. Диагональ экрана и отличия от телевизора Honor остались неизвестными.

Флагманский планшет

MediaPad M6 Huawei выпустила в Китае в июле 2019 г. Это ее ответ Apple iPad Pro. Планшет поддерживает стилус и аппаратную клавиатуру, его экран при диагонали 10,8 дюйма держит разрешение 2К, а его процессор Kirin 980, вышедший осенью 2018 г., располагает восемью вычислительными ядрами.

MediaPad M6 с фирменными аксессуарами

В планшете есть 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 или 128 ГБ, доступ к сетям LTE, OC Android 9 Pie с прошивкой EMUI и акустика Harman Kardon. Емкость батареи составляет 7500 мАч. В КНР на момент релиза планшет стоил $340 в базовой конфигурации. Также была доступна его уменьшенная версия с 8,4-дюймовым дисплеем и батареей 6100 мАч, но о ее присутствии в составе европейской «делегации» гаджетов Huawei The Verge не сообщает.