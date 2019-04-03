Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать

Кейсов в сфере промышленного и пользовательского интернета вещей становится все больше. Однако прежде чем приступить к реализации такого проекта, надо тщательно просчитать его эффективность, говорят участники организованной CNews Conferences конференции «Интернет вещей 2019» .

Что предлагают вендоры

Чтобы получить эффективное решение, надо объединить все системы предприятия с помощью единого цифрового ядра. Часто это сложно сделать, потому что все системы работают в разных форматах. Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT Siemens, предложил структурированный подход к такому объединению на базе единой цифровой платформы MindSphere.

Платформа построена по принципу открытой экосистемы, в ней постоянно появляются новые сервисы. С ее помощью можно осуществлять оперативный анализ реальной картины и быстро принимать решения. В ее основе – облачная операционная система IoT, соединяющая реальный и цифровые миры. К платформе можно моментально подключить устройства от Siemens или других производителей, используя открытые стандарты.

Цифровая трансформация на основе единой платформы





Источник: Siemens, 2019

Решение доступно и в облаке, и on-premise, что может быть актуально в свете грядущих изменений законодательства, продолжил Михаил Лядов, директор по продажам Atos. На сегодняшний день есть уже более 300 примеров использования MindSphere в самых разных отраслях. В списке предлагаемых Atos сервисов как стандартные, так и настраиваемые приложения и их техническая поддержка, консалтинг, услуги безопасности, cистемная интеграция (ERP, MES, PLM), консультирование по архитектуре данных и обработка данных (ML, M2M, AI), хранение в облаке устаревших версий и нативных приложений, информационная платформа Codex и т.д.

Список сервисов Atos для MindSphere





Источник: Atos, 2019

Началась конвергенция ИТ и АСУТП, то есть управление оборудованием становится частью ИТ-инфраструктуры предприятия. Чем ближе к устройствам находится система, которая обрабатывает данные, тем эффективнее происходит управление. HP предлагает специальные серверы, которые решают эту задачу. «Фактически, мы занимаемся айфонизацией интернета вещей», – говорит Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам HPE. Устройства «подтягивают» из облака необходимые приложения, что позволяет подключить любое оборудование и использовать любые средства обработки данных.

Вычисления «на кромке»





Источник: HPE, 2019

Он привел несколько примеров использования технологии для контроля качества на производстве с помощью искусственного интеллекта, анализа информации с видеокамер в умном городе и т.д.

Зачем банкам интернет вещей

Одним из первых устройств, получивших возможность подключаться к сети, стал автомат по продаже кока-колы, установленный в Университете Карнеги-Меллон еще в 1982 году, напомнила Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока «МТС-Банк». Сегодня существует пользовательский и индустриальный интернет вещей. Оксана Смирнова-Крелль привела несколько примеров использования технологии в защите окружающей среды.

Интернет вещей уже становится неотъемлемой частью жизни множества людей. «Момент, когда мы с помощью мобильного телефона будем расплачиваться за товары, которые заказал наш холодильник, уже не за горами», – уверена Оксана Смирнова-Крелль. «МТС-Банк» готовится к этому и развивает продукты, которые будут использовать интернет вещей. «Возможно, в ближайшем будущем, грани между интернетом вещей и просто интернетом сотрутся, так как появится универсальный сетевой стандарт и IoT как концепция будет поглощена новой и более обширной, например, «Интернет всего», – говорит эксперт.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Кейсов в сфере промышленного и пользовательского интернета вещей становится все больше. Однако прежде чем приступить к реализации такого проекта, надо тщательно просчитать его эффективность, говорят участники организованной CNews Conferences конференции «Интернет вещей 2019».

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ считает интернет вещей перспективным направлением развития транзакционного бизнеса банка. Но чтобы этим заниматься всерьез, надо глубоко погрузиться в технологии.

Сегодня ВТБ участвует уже в нескольких таких проектах. Это развитие системы проката велосипедов «Велобайк», и мобильные приложения умного города, такие как оплата коммунальных услуг, парковок, штрафов ГИБДД, школьных обедов, пополнение транспортной карты «Тройка» и т.д. Банк также планирует участвовать во внедрении умных счетчиков в ЖКХ. «Для каждого проекта надо тщательно просчитывать экономическую эффективность!», – уверен Сергей Лукашкин. Он видит большие перспективы в сотрудничестве банков и телеком-операторов в направлении получения данных и предложения своих сервисов пользователям.

Евгений Зубков, управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка, уверен, что главный интерес банков в сфере интернета вещей – это рост числа транзакций и повышение уровня удовлетворенности клиентов. Сегодня банковские приложения встраиваются в пользовательские носимые устройства, такие как умные часы и пр. Возможность оплаты парковки появляется прямо в автомобиле. Умные клиентские офисы распознают не только посетителей, но и их эмоции и помогают работникам банка наладить с ними коммуникацию. А голосовые помощники помогают решать вопросы с банковскими вкладами.

Промышленный интернет вещей

Электроэнергетика – один из самых перспективных рынков для интернета вещей, уверен Олег Калинко, советник директора СО ЕЭС. Благодаря этой технологии появляется реальная возможность удаленного управления оборудованием. Он рассказал о разработанной СО ЕЭС концепции развития активных энергетических комплексов (АЭК) – небольших групп, объединяющих как производителя, так и потребителей электроэнергии, которые работают по заранее определенным правилам. При создании таких комплексов невозможно обойтись без автоматизации, поскольку действия любого участника сразу становятся заметны всем остальным.

Роли и ответственность в АЭК





Источник:СО ЕЭС, 2019

В холдинге СИБУР разработана платформа интернета вещей для автоматизации некритичных производственных процессов, рассказал Василий Ежов, владелец продукта «Интернет вещей» «СИБУР-Холдинг». Ее основные функции быстрое подключение LoRaWAN-устройств к сети, удобное размещение датчиков на мнемосхемах, визуализация показаний на графиках и формирование списка событий и звуковых оповещений. Систему могут настраивать люди, не имеющие специальной подготовки в сфере ИТ. Новые схемы созданию буквально в 3 клика.

В настоящее время решение прошло испытания на заводе ЗапСибНефтеХим, где благодаря установке и подключению 150 датчиков удалось добиться повышения эффективности работы на 10%. В ближайших планах автоматизация контроля температуры объектов, виброконтроля и контроля местоположения персонала.

Не только промышленность

Андрей Куркин, начальник УИТ СПбГМТУ, поделился опытом создания системы удаленного контроля доступа в университет на основе интернета вещей. При рассмотрении существующих на рынке СКУД выяснилось, что их сложно интегрировать в существующие информационные системы организации. Чрезмерно высокой оказалась стоимость оборудования и поддержки системы. Кроме того, они не устраивали и с точки зрения предлагаемого оборудования и методов управления.

В результате в университете пошли по пути создания собственного решения на базе считывателей стандарта Mifare, который в дальнейшем позволит использовать для пропуска в корпуса работников и студентов банковские карты «Мир». Основой системы стали контроллеры Raspberry PI3, управляющие всеми датчиками, считывателями и замками. PI3 инициализирует соединение с сервером для обновления и выгрузки логов. В случае попытки доступа к категорируемому помещению проверка прав производится только через центр с фотофиксацией посетителя. А в случае потери связи с центром контроллер позволяет продолжить осуществлять контрольно-пропускной режим.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Евгений Зубков, управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка: Главный интерес банков в сфере интернета вещей – это рост числа транзакций и повышение уровня удовлетворенности клиентов

Ситуационный центр Центра организации дорожного движения Москвы ежедневно обрабатывает огромные массивы информации, поступающей с установленных в городе светофоров и видеокамер. Благодаря тому, что контроль работы оборудования и отправка заявки в сервисную службу осуществляются в автоматическом режиме, коэффициент готовности техники составляет 98-99%, рассказал Александр Евсин, замруководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра.

В ближайшем будущем жители Москвы смогут воспользоваться еще целым рядом полезных сервисов. Например, они будут получать информацию о среднем времени в пути до определенной точки на магистрали, загруженности дорог, авариях, предупреждения о погодных условиях. Имеющиеся в ЦОДД данные помогут в розыске угнанных автомобилей, а также будет служить для пропаганды безопасности дорожного движения.

Тем не менее, по мнению участников конференции, транспортная ситуация в Москве по-прежнему оставляет желать лучшего. По их мнению, для того, чтобы произошли реальные положительные изменения, надо объединить данные, хранящиеся в самых разных информационных системах, и использовать при принятии решений как можно более полную и разностороннюю информацию.

Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, рассказал о разработке дорожной карты внедрения промышленного интернета в рамках программы «Цифровая экономика». Основная задача дорожной карты – стимулировать появление отечественных разработчиков платформ интернета вещей. Ведь сегодня далеко не все российские компании могут использовать решения западных вендоров в силу законодательных ограничений.

На настоящий момент уже сформирована рабочая группа, к концу мая будет готов план мероприятий. Он пригласил к работе в группе представителей промышленных предприятий.

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