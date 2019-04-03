Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать
Кейсов в сфере промышленного и пользовательского интернета вещей становится все больше. Однако прежде чем приступить к реализации такого проекта, надо тщательно просчитать его эффективность, говорят участники организованной CNews Conferences конференции «Интернет вещей 2019».
Что предлагают вендоры
Чтобы получить эффективное решение, надо объединить все системы предприятия с помощью единого цифрового ядра. Часто это сложно сделать, потому что все системы работают в разных форматах. Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT Siemens, предложил структурированный подход к такому объединению на базе единой цифровой платформы MindSphere.
Платформа построена по принципу открытой экосистемы, в ней постоянно появляются новые сервисы. С ее помощью можно осуществлять оперативный анализ реальной картины и быстро принимать решения. В ее основе – облачная операционная система IoT, соединяющая реальный и цифровые миры. К платформе можно моментально подключить устройства от Siemens или других производителей, используя открытые стандарты.
Цифровая трансформация на основе единой платформы
Источник: Siemens, 2019
Решение доступно и в облаке, и on-premise, что может быть актуально в свете грядущих изменений законодательства, продолжил Михаил Лядов, директор по продажам Atos. На сегодняшний день есть уже более 300 примеров использования MindSphere в самых разных отраслях. В списке предлагаемых Atos сервисов как стандартные, так и настраиваемые приложения и их техническая поддержка, консалтинг, услуги безопасности, cистемная интеграция (ERP, MES, PLM), консультирование по архитектуре данных и обработка данных (ML, M2M, AI), хранение в облаке устаревших версий и нативных приложений, информационная платформа Codex и т.д.
Список сервисов Atos для MindSphere
Источник: Atos, 2019
Началась конвергенция ИТ и АСУТП, то есть управление оборудованием становится частью ИТ-инфраструктуры предприятия. Чем ближе к устройствам находится система, которая обрабатывает данные, тем эффективнее происходит управление. HP предлагает специальные серверы, которые решают эту задачу. «Фактически, мы занимаемся айфонизацией интернета вещей», – говорит Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам HPE. Устройства «подтягивают» из облака необходимые приложения, что позволяет подключить любое оборудование и использовать любые средства обработки данных.
Вычисления «на кромке»
Источник: HPE, 2019
Он привел несколько примеров использования технологии для контроля качества на производстве с помощью искусственного интеллекта, анализа информации с видеокамер в умном городе и т.д.
Зачем банкам интернет вещей
Одним из первых устройств, получивших возможность подключаться к сети, стал автомат по продаже кока-колы, установленный в Университете Карнеги-Меллон еще в 1982 году, напомнила Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока «МТС-Банк». Сегодня существует пользовательский и индустриальный интернет вещей. Оксана Смирнова-Крелль привела несколько примеров использования технологии в защите окружающей среды.
Интернет вещей уже становится неотъемлемой частью жизни множества людей. «Момент, когда мы с помощью мобильного телефона будем расплачиваться за товары, которые заказал наш холодильник, уже не за горами», – уверена Оксана Смирнова-Крелль. «МТС-Банк» готовится к этому и развивает продукты, которые будут использовать интернет вещей. «Возможно, в ближайшем будущем, грани между интернетом вещей и просто интернетом сотрутся, так как появится универсальный сетевой стандарт и IoT как концепция будет поглощена новой и более обширной, например, «Интернет всего», – говорит эксперт.
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ считает интернет вещей перспективным направлением развития транзакционного бизнеса банка. Но чтобы этим заниматься всерьез, надо глубоко погрузиться в технологии.
Сегодня ВТБ участвует уже в нескольких таких проектах. Это развитие системы проката велосипедов «Велобайк», и мобильные приложения умного города, такие как оплата коммунальных услуг, парковок, штрафов ГИБДД, школьных обедов, пополнение транспортной карты «Тройка» и т.д. Банк также планирует участвовать во внедрении умных счетчиков в ЖКХ. «Для каждого проекта надо тщательно просчитывать экономическую эффективность!», – уверен Сергей Лукашкин. Он видит большие перспективы в сотрудничестве банков и телеком-операторов в направлении получения данных и предложения своих сервисов пользователям.
Евгений Зубков, управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка, уверен, что главный интерес банков в сфере интернета вещей – это рост числа транзакций и повышение уровня удовлетворенности клиентов. Сегодня банковские приложения встраиваются в пользовательские носимые устройства, такие как умные часы и пр. Возможность оплаты парковки появляется прямо в автомобиле. Умные клиентские офисы распознают не только посетителей, но и их эмоции и помогают работникам банка наладить с ними коммуникацию. А голосовые помощники помогают решать вопросы с банковскими вкладами.
Промышленный интернет вещей
Электроэнергетика – один из самых перспективных рынков для интернета вещей, уверен Олег Калинко, советник директора СО ЕЭС. Благодаря этой технологии появляется реальная возможность удаленного управления оборудованием. Он рассказал о разработанной СО ЕЭС концепции развития активных энергетических комплексов (АЭК) – небольших групп, объединяющих как производителя, так и потребителей электроэнергии, которые работают по заранее определенным правилам. При создании таких комплексов невозможно обойтись без автоматизации, поскольку действия любого участника сразу становятся заметны всем остальным.
Роли и ответственность в АЭК
Источник:СО ЕЭС, 2019
В холдинге СИБУР разработана платформа интернета вещей для автоматизации некритичных производственных процессов, рассказал Василий Ежов, владелец продукта «Интернет вещей» «СИБУР-Холдинг». Ее основные функции быстрое подключение LoRaWAN-устройств к сети, удобное размещение датчиков на мнемосхемах, визуализация показаний на графиках и формирование списка событий и звуковых оповещений. Систему могут настраивать люди, не имеющие специальной подготовки в сфере ИТ. Новые схемы созданию буквально в 3 клика.
В настоящее время решение прошло испытания на заводе ЗапСибНефтеХим, где благодаря установке и подключению 150 датчиков удалось добиться повышения эффективности работы на 10%. В ближайших планах автоматизация контроля температуры объектов, виброконтроля и контроля местоположения персонала.
Не только промышленность
Андрей Куркин, начальник УИТ СПбГМТУ, поделился опытом создания системы удаленного контроля доступа в университет на основе интернета вещей. При рассмотрении существующих на рынке СКУД выяснилось, что их сложно интегрировать в существующие информационные системы организации. Чрезмерно высокой оказалась стоимость оборудования и поддержки системы. Кроме того, они не устраивали и с точки зрения предлагаемого оборудования и методов управления.
В результате в университете пошли по пути создания собственного решения на базе считывателей стандарта Mifare, который в дальнейшем позволит использовать для пропуска в корпуса работников и студентов банковские карты «Мир». Основой системы стали контроллеры Raspberry PI3, управляющие всеми датчиками, считывателями и замками. PI3 инициализирует соединение с сервером для обновления и выгрузки логов. В случае попытки доступа к категорируемому помещению проверка прав производится только через центр с фотофиксацией посетителя. А в случае потери связи с центром контроллер позволяет продолжить осуществлять контрольно-пропускной режим.
Ситуационный центр Центра организации дорожного движения Москвы ежедневно обрабатывает огромные массивы информации, поступающей с установленных в городе светофоров и видеокамер. Благодаря тому, что контроль работы оборудования и отправка заявки в сервисную службу осуществляются в автоматическом режиме, коэффициент готовности техники составляет 98-99%, рассказал Александр Евсин, замруководителя ГКУ ЦОДД, начальник Ситуационного центра.
В ближайшем будущем жители Москвы смогут воспользоваться еще целым рядом полезных сервисов. Например, они будут получать информацию о среднем времени в пути до определенной точки на магистрали, загруженности дорог, авариях, предупреждения о погодных условиях. Имеющиеся в ЦОДД данные помогут в розыске угнанных автомобилей, а также будет служить для пропаганды безопасности дорожного движения.
Тем не менее, по мнению участников конференции, транспортная ситуация в Москве по-прежнему оставляет желать лучшего. По их мнению, для того, чтобы произошли реальные положительные изменения, надо объединить данные, хранящиеся в самых разных информационных системах, и использовать при принятии решений как можно более полную и разностороннюю информацию.
Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей, рассказал о разработке дорожной карты внедрения промышленного интернета в рамках программы «Цифровая экономика». Основная задача дорожной карты – стимулировать появление отечественных разработчиков платформ интернета вещей. Ведь сегодня далеко не все российские компании могут использовать решения западных вендоров в силу законодательных ограничений.
На настоящий момент уже сформирована рабочая группа, к концу мая будет готов план мероприятий. Он пригласил к работе в группе представителей промышленных предприятий.
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