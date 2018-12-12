Облака: переводим технологии в бизнес-модели

К облачным технологиям бизнес обращается по разным причинам. Одни хотят сэкономить на капитальных затратах, другие – повысить операционную эффективность, третьи планируют радикальное изменение бизнес-модели. Облака могут дать ответ на любой вопрос – нужно только найти правильного «поставщика ответа». Это стало темой обсуждения на секции «Облачные технологии» в ходе CNews FORUM 2018.

Что представляет собой рынок облачных сервисов в России: какие модели услуг актуальны, какова аудитория заказчиков, какие технологии нужно развивать и какие тенденции заметны в поведении клиентов? Об этом рассказал директор по техническому развитию IBS DataFort Владимир Свиридов. Современные бизнес-технологии требуют обширных ИТ-компетенций и большое количество вычислительных ресурсов. Также, по словам докладчика, в условиях цифровизации экономики в разы увеличилась динамика роста событий ИБ: защита организации по периметру не работает, новые технологии вторжения, лавинообразный рост количества вредоносного ПО распространяется через интернет. В результате заказчики все чаще обращаются к облачным провайдерам, которые специализируются на решении всех этих задач и проблем.

По приведенной Владимиром Свиридовым статистике и прогнозам, к 2020 году объем облачного рынка в России составит около 50 млрд руб. при среднегодовом росте 20–30%. Наибольшую долю сохранит модель «ПО как услуга», причем ее доля вырастет с 59% до 63%.

Модели потребления российскими заказчиками облачных услуг





Источник: IBS DataFort, 2018

Но SaaS в приоритете не у всех категорий клиентов, большие корпорации широко используют и IaaS, доля которого в целом достигает 17–20%. «Особенности российского крупного бизнеса заключаются в высокой заинтересованности в аренде вычислительной инфраструктуры и емкостей хранения, – считает Владимир Свиридов. – Именно с помощью IaaS решаются задачи масштабируемости и оптимизации затрат на ИТ. При этом бизнес-процессы внутри компаний часто не являются типовыми и не могут быть удовлетворены с помощью стандартных SaaS».

Видеоконференцсвязь – один из инструментов, значимость которых со временем только растет. По причине смены поколений сотрудников бизнес все меньше нуждается в традиционных «медленных» инструментах, таких, как электронная почта, и все больше – в «быстрых»: мессенджеры, аудио и видеоконференцсвязь. Пользователи нуждаются в гибких решениях, дающих возможность использовать многочисленные приложения. Значение видеосвязи возрастает и по причине территориальной удаленности сотрудников: около 35% работает за пределами офиса, многие компании имеют удаленные подразделения.

О решениях своей компании для ВКС рассказал представитель Logitech Алексей Симонов, руководитель направления «Видеоконференцсвязь». Он назвал современный этап этой технологии «видеовзаимодействием», которое вышло на новый уровень не в последнюю очередь благодаря облакам. Уже далеко не всегда требуется дорогое специализированное оборудование – чаще используются традиционные системы и дешевые конечные устройства. Это позволяет компаниям сокращать затраты на связь (в том числе благодаря отказу от традиционной междугородней и международной телефонии) и расширять масштабы и сферы применения ВКС в бизнесе. На сегодняшний день не менее двух десятков известных платформ для ВКС уже используют облака.

Распространение решений для облачной ВКС





Источник: Logitech, 2018

«Поставщики услуг ЦОДов хорошо видят, что перспективы ИТ связаны с развитием облаков, контейнеров и искусственного интеллекта», – рассказал Константин Андреенко, менеджер по продуктам и инновациям Linxdatacenter. В качестве примера он привел проект перехода в облака российского подразделения международной торговой компании.

Штаб-квартира компании находится в Германии, корпоративная политика предусматривает монолитную инфраструктуру и одинаковые принципы организации ИТ. В то же время недавно приобретенная российская часть имела целых 5 разрозненных «островов», то есть площадок под управлением как разных сервис-провайдеров, так и команд ИТ-службы. У нее было более 60 серверов с различными ОС, несколько администраторов бизнес-приложений и всего один инженер по эксплуатации инфраструктуры. Требовалось снизить риски, связанные с работой ИТ-подразделений, привести инфраструктуру к международным стандартам компании и получить четкое понимание расходов на ИТ. Задача была решена переводом инфраструктуры в частное облако на платформе Cisco HyperFlex (частное потому, что нужно было соответствовать требованиям законов о персональных данных 152-ФЗ и 242-ФЗ). ИТ-риски были снижены благодаря размещению систем в ЦОДе с резервной площадкой, подключению мониторинга, систем резервного копирования и восстановления данных. Инфраструктура приведена к корпоративному стандарту на решениях Cisco, VMware, Microsoft, Check Point, Citrix и др. А для оценки стоимости расходов на ИТ разработан инструмент, дающий четкое представление о всех составляющих услуг. Благодаря этому можно оценивать совокупную стоимость владения с горизонтом 5 лет.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Облака могут дать ответ на любой вопрос – нужно только найти правильного «поставщика ответа». Это стало темой обсуждения на секции «Облачные технологии» в ходе CNews FORUM 2018

Две тенденции влияют на расширение использования облаков бизнесом. Первая – необходимость цифровой трансформации, которая требует большей гибкости как от инфраструктуры, так и от бизнес-процессов, высокой масштабируемости. Вторая – информационная безопасность и комплаенс, то есть соответствие требованиям регуляторов как в России, так и за рубежом, если компания выходит на глобальный рынок. Это отметил в своем докладе Дмитрий Рыжов, руководитель направления облачных решений инфраструктурного провайдера Selectel. На доступность сервисов компаний могут влиять как угрозы, исходящие от злоумышленников, так и решения регуляторов, которые могут, например, включить фильтрацию веб-ресурсов. Причем не все западные провайдеры, пришедшие в Россию, в полной мере адаптировали свои услуги к российским реалиям и могут не учитывать определенную специфику. Это преимущество в сфере ИБ должны использовать российские поставщики облачных услуг.

Сегодня Selectel развивает концепцию «Мультиоблачная среда». «По сути, это объединение сервисов нашей компании, объединенных с ресурсами других облачных провайдеров, – рассказал Дмитрий Рыжов. – Заказчик получает единый документооборот, биллинг, может автоматизировать работу через API. У компаний возникает много вопросов по подбору решений, основанных на таких новых технологиях, как машинное обучение, поэтому мы предоставляем еще и консалтинг».

Облачные ИТ становятся нормой





Источник: Selectel, 2018

Слова «цифровая трансформация» неоднократно звучали на секции. При этом Илья Летунов, руководитель платформы Mail.Ru Cloud Solutions, отметил одну особенность: «Если в западной парадигме цифровая трансформация предусматривает переход к новой бизнес-модели, то в России из разговоров с заказчиками видно, что далеко не все заказчики видят связь между этими процессами». Докладчик раскрыл эту связь на примере нескольких западных кейсов и показал, благодаря чему они смогли использовать трансформацию для смены модели. Ключевой технологией на этом пути являются облака.

Одно из решений позволило компании, производящей запчасти для изготовления различных агрегатов на других заводах, превратиться в marketplace для поставщиков – буквально перейти от чистого производства под заказ в ИТ-компанию. Все началось с осознания проблемы: производителей много, качество работы у них примерно одинаковое, и конкурировать можно только по себестоимости. Выход нужно искать в инновационном сервисе. Они с помощью мобильного приложения и облачной платформы стали собирать статистику поломок агрегатов с их деталями и вскоре благодаря предиктивной аналитике смогли предсказывать точное количество отгрузок на конкретные заводы. Это позволило им автоматически формировать заказы. Такая смена бизнес-модели позволила компании значительно повысить свои обороты и увеличить прибыль. «С одной стороны, можно сказать, что рассказывать успешные кейсы – это повторение «ошибки выжившего», но в условиях революционного изменения рынка нет другого выхода, как анализировать новые технологии, пробовать их и смотреть, где и как рынок на них откликнется», – считает Илья Летунов.

Про автоматизацию на базе облачных технологий работы юристов рассказал Кирилл Кондратенко, директор по развитию компании «Право.ru». Юридические отделы крупных компаний сталкиваются с многократным увеличением нагрузки. Если в 2013 году телеком-оператор из «большой тройки» в среднем вел менее 400 дел, то в 2017 из количество возросло почти до 1400. При этом высокая конкуренция вынуждает бизнес постоянно экономить: в мире, по данным Thomson Reuters, 41% компаний планирует не менять бюджет юротдела, а 23% намерены его сократить.

Как совместить рост нагрузки с экономией расходов и не проиграть? Кирилл Кондратенко видит выход в цифровой трансформации юридической функции. «Позвольте юристам быть юристами, а для рутинной работы наймите роботов», – призывает он. Для этого, в частности, необходимо шаблонизировать типовые документы и исключить юристов из процесса их подготовки. Нужно использовать автоматические правила проверки документов на основе машинного обучения. Ответы на типовые вопросы могут давать чат-боты. Специализированной системе можно получить отслеживать продуктивность работы каждого юриста для оценки его KPI. Внутренняя и внешняя отчетность должна быть автоматизирована, как и типовые процессы. И, наконец, автоматический алгоритм на основе загруженных данных может предсказывать вероятность исхода дела.











1 | 2 | 3 | 4 Константин Андреенко, Linxdatacenter: Поставщики услуг ЦОДов хорошо видят, что перспективы ИТ связаны с развитием облаков, контейнеров и искусственного интеллекта

Крупный российский бизнес широко применяет облачные технологии. Свой опыт и планы по развитию облачных сервисов представили ИТ-директор угольной энергетической компании СУЭК Вадим Пестун и его заместитель Максим Матосов. В этой компании одних только пользователей SAP3500 человек, что говорит о высочайших требованиям к вычислительным мощностям. Для реализации своих задач СУЭК выбрал SAP HANA Enterprise Cloud. На этот выбор повлияли такие факторы, как минимизация рисков (сквозная ответственность SAP, гарантированные SLA и штрафные санкции за нарушения, администрирование SAP HANA силами SAP, на стороне СУЭК остается функциональный базис и управление изменениями). Также облако позволяет провести быстрый старт масштабного проекта. И, наконец, у SAP есть ЦОДы в России, что снимает вопросы комплаенса.

Переход в SAP HANA Enterprise Cloud дал заметные результаты. Например, объем БД ERP сократился с 6 до 2 ТБ, а скорость выгрузки отчета с 10–15 минут до одной минуты и менее. По словам Вадима Пестуна, «база данных HANA открывает перед СУЭК новые возможности для анализа накопленной информации, новые способы планирования и контроля, а также ускорения выпуска управленческой отчетности. СУЭК смог достичь сокращения затрат на владение ландшафтом SAP за счет выгодного ценообразования и гибкости в изменении вычислительных мощностей».

Еще один взгляд на перспективу внедрения облаков в производственной отрасли представил ИТ-директор ABB Group в России Владимир Шевченко. Причем речь идет о единой В2В-платформе на базе публичного облака. Компания в сотрудничестве с рядом крупнейших ИТ-вендоров разработала платформу ABB Ability – это интегрированная индустриальная интернет-платформа и облачная инфраструктура на базе промышленного интернета вещей, которая позволяет клиентам безопасно интегрировать и агрегировать свои данные, объединять их с более широкими отраслевыми данными, применять аналитику больших данных и генерировать бизнес-информацию. Как единое решение платформа предоставляет решения на всех уровнях: от облака и корпоративного ПО для промышленности «наверху» до автоматизированных систем управления процессами и подключенных к закрытому контуру управления устройств «внизу».

Сегодня эта платформа используется более чем в 210 компаниях. Типичный пример – использование промышленного интернета вещей и предиктивной аналитики, реализованных ABB Ability, в итальянской компании водоснабжения. Сенсоры предоставляют данные о состоянии насосных станций и турбин, данные мониторинга обрабатываются аналитической системой, которая предсказывает вероятные сбои и поломки до выхода показателей за пороговые значения. В результате на 30% сократились OPEX и был получен выигрыш в производственной эффективности.

Иван Козлов, ИТ-директор Metsä Group в России, рассказал на примере притчи о лесорубе с тупым топором, у которого не хватало времени его наточить, как развитие компетенций помогает бизнесу, затрачивая ресурсы на развитие вместо занятий рутиной. Всю ИТ-рутину группа передает в облака и на аутсорсинг, в результате за счет эффекта масштаба и специализации компетенций получает лучший сервис по меньшей цене. Свои компетенции при этом компания имеет возможность направить на развитие и цифровизацию бизнеса. Отдельно Иван Козлов рассказал о фреймворке Service Integration and Management (SIAM), помогающем эффективно выстраивать взаимодействия в мультивендорной облачной среде.

Показанные примеры говорят о том, что период привыкания к технологиям уже завершен – речь идет только о вариантах их наиболее эффективного применения. А это как раз можно подсчитать. Опыт большинства заказчиков показывает, что переход к облакам уже не просто желателен – он жизненно необходим.

Презентации участников