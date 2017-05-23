Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло

Какие задачи решает министерство связи Донецкой Народной Республики, по какой причине автоматизацию в регионе приходиться начинать с нуля, и почему вендорскую поддержку в регионе называют злом, в эксклюзивном интервью CNews рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко.

«Электронных архивов в ДНР не существует»

CNews: Как обстояли дела с информатизацией региона до 2014 года?

Виктор Яценко: Насколько я помню, в тот период были только разрозненные системы, наподобие ERP, внедренные в ряде учреждений. Где-то был установлен Lotus, где-то Microsoft Exchange. По факту это был зоопарк решений, по сути — зачатки автоматизации. Отчасти ситуацию спасало то, что у нас в городе есть шикарный Донецкий национальный технический университет. С одной стороны, это уникальная кузница кадров, с другой — некий технопарк, в котором такие компании как Intel, Dell, НР реализовывали определенные проекты. И это положительно сказывалось на общем качестве автоматизации области.

Если вернуться к уровню информатизации государства, то в нем, как минимум, должен быть разветвленный единый центр госуслуг. В Донецке такой был всего лишь один, и он не оказывал всего того объема услуг, которые существовали в области. Помимо Донецка, был еще полностью обособленный проект в Горловке, он до сих пор обслуживает физических и юридических лиц. Я считаю, что все это было очень примитивно организовано.

Однако можно отметить плотное проникновение в регионе широкополосного доступа в интернет. Присутствовало немало операторов домовых сетей, которые предоставляли недорогой ШПД по очень лояльным ценам, которые намного ниже, чем в России. Эта тенденция сохраняется по всей Украине, поэтому мы стараемся поддерживать цены на уровне украинских там, где это возможно.

CNews: Что можно сказать о состоянии ведомственной автоматизации? Функционировали ли какие-то общегосударственные системы в сфере образования, транспорта и так далее?

Виктор Яценко: Таких не было. Каждый лепил что-то свое, архитектура была примитивная. Никакой централизации баз данных не существовало.

БИОГРАФИЯ:

Виктор Яценко родился в 1985 г. в городе Херсон, Украинская ССР.

Высшее образование получил в Москве по специализации бухгалтер.

До 2014 г. занимался собственным бизнесом.

С октября 2014 г. — министр связи ДНР.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Имеет награды: медаль «За оборону Славянска», медаль МЧС «За содействие делу спасения», наградной пистолет марки ТТ за запуск в регионе оператора сотовой связи «Феникс».

CNews: Возможно, были какие-то планы, задачи, программы?

Виктор Яценко: Возможно, были, но мы их не увидели и не застали. Сейчас все приходится строить с нуля.

CNews: Может, были хотя бы системы документооборота?

Виктор Яценко: Во-первых, не было, а во-вторых, мы бы все равно не смогли на них ориентироваться.

CNews: А правовые базы? Или реестровые данные по недвижимости?

Виктор Яценко: Некий кадастр в печальном виде нашему Минюсту достался. Но республике уже три года, а с ним все не удается до конца разобраться. В целом работу с базовыми реестрами на государственном уровне мы сейчас также вынуждены поднимать с нуля.

CNews: Архивы, конечно, бумажные? В электронном виде ничего не существует?

Виктор Яценко: Не существует.

«Хотим создать единую облачную инфраструктуру для всех госорганов»

CNews: Как вы решаете вопросы с оборудованием?

Виктор Яценко: Вендорской поддержки, по известным причинам, у нас нет. Но мы своими силами обслуживаем и поддерживаем оборудование. Мы хотим сказать всему миру, что если западные вендоры будут вести себя таким образом, то завтра они будут не нужны. Сейчас мы научились ремонтировать технику и программировать аппаратную часть. А вендоров, которые выкручивают руки, как в России, надо наказывать.

CNews: А как будете наращивать мощности?

Виктор Яценко: Возможно, будем рассматривать китайское и российское «железо» и ПО.

Виктор Яценко: Мы хотим построить масштабируемую модель, в которой каждое ведомство будет управлять своим участком в общей архитектуре

CNews: Какие задачи вы перед собой ставите? Можете сформулировать планы по развитию ИT-отрасли в республике?

Виктор Яценко: У нас есть проект закона «Об информатизации», в котором предусмотрены базовые принципы и правила автоматизации органов исполнительной власти. В рамках этой концепции мы хотим создать единую облачную инфраструктуру для всех пользователей органов государственной власти. Необходимо определить единые принципы построения сети и ее топологии, а также использования программного обеспечения. Стоит задача создания государственного репозитария. Конечно, перед началом разработки информационных систем хотелось бы решить вопросы базовых реестров. Это необходимо для обеспечения юридически значимого документооборота и межведомственного взаимодействия.

CNews: А какую концепцию вы закладываете в формирование базовых реестров?

Виктор Яценко: В этом процессе мы не станем разделять ответственность между ведомствами. Это базовые реестры всего государства, к которым должны иметь доступ разные заинтересованные ведомства. Если каждый начнет городить свой реестр, будет бардак. Нужно формировать реестры, исходя из потребностей физического лица, объединять возможности этих реестров вокруг человека.

CNews: Ведете ли вы сейчас какую-то инвентаризацию государственных сведений, госуслуг и реестров?

Виктор Яценко: У нас в министерстве этими вопросами занимаются два отдела. Они собирают сведения о том, кто какие данные создает и использует, чтобы потом нам было легче выстроить единую архитектуру с пониманием процессов взаимодействия. У нас идут постоянные споры с рядом смежных ведомств, с тем же Минюстом или с правоохранительными органами, которые по понятным причинам не хотят делиться своими данными. Подобные вопросы мы планируем решать постепенно. Стараемся ориентироваться и на опыт других государств, не только России: например, интересные подходы к созданию базовых реестров и их администрированию мы обнаружили в Казахстане и странах Прибалтике.

CNews: Будете создавать реестры записей ЗАГС и населения?

Виктор Яценко: Конечно. Это набор ключевых реестров: земля, человек, недвижимость.

CNews: А сроки выполнения перечисленных задач существуют?

Виктор Яценко: Все зависит от того, когда мы примем закон об информатизации. Мы можем начать действовать только когда у нас будет какая-то нормативная база.

CNews: Разработку ПО будете вести своими силами?

Виктор Яценко: Да, у нас есть свои разработчики. Мобилизуем порядка 60-70 человек в составе государственной структуры. Этими силами мы планируем провести всю базовую информатизацию. Речи об участии частных компаний не идет.

CNews: В каком состоянии вам достались записи актов гражданского состояния?

Виктор Яценко: В сомнительном. Минюст не делится с нами данными. И без принятия главного проекта закона, о котором я уже упоминал, тотальная автоматизации невозможна, мы не можем приступить к реализации широкого списка задач.

«В органах исполнительной власти должно быть либо российское ПО, либо open source»

CNews: Каковы ваши планы по управлению ИТ-отраслью? Появится ли какая-то централизованная модель после введения закона, о котором вы говорите?

Виктор Яценко: Мы хотим построить масштабируемую модель, в которой каждое ведомство будет управлять своим участком в общей архитектуре. А министерство связи будет осуществлять что-то вроде верхнеуровневой техподдержки, ну и, конечно, обеспечивать координацию.

CNews: Возникнет вопрос с интеграцией ведомственных систем. Как вы намерены координировать эту задачу?

Виктор Яценко: Если будет единая система, то это будет несложно реализовать.

CNews: Что такое единая система? Это какая-то общая платформа, в которую заведены все ведомства?

Виктор Яценко: Да, конечно. С разграничением прав доступа к единым информсистемам и реестрам, созданием своих дополнительных баз данных.

Виктор Яценко: Если западные вендоры будут вести себя таким образом, то завтра они будут не нужны

CNews: Запущена ли у вас работа по цифровой подписи?

Виктор Яценко: В этом вопросе у нас существует два технических сценария развития. Одна команда у нас в республике поддерживает чуть более привычную идею использования стандарта Х-509 для открытого ключа, другая команда предлагает шифрование с помощью open PGP. Обе они сейчас ведут разработку, по итогам которой мы выберем наиболее эффективный вариант. Но, скорее всего, мы остановимся на стандартном варианте Х-509, потому что с PGP могут быть трудности.

CNews: Расскажите о ваших приоритетах в части внедрения программных продуктов? Известно, что вы испытываете сложности с лицензиями на ПО.

Виктор Яценко: Как раз в связи с этим мы планируем внедрять идеологию открытых решений. Да и вообще: в органах исполнительной власти должно быть либо российское ПО, либо open source. Желательно, чтобы он был еще и переработан нами.

CNews: Насколько ваши специалисты готовы к реализации подобной задачи?

Виктор Яценко: Я считаю, что готовы в полном объеме при минимальном финансировании и поддержке со стороны государства. Мы уже это реализуем на «Почте Донбасса».

CNews: «Почта Донбасса» — это как раз первый проект по переходу на open source?

Виктор Яценко: Да, речь идет о Linux. Также мы используем «1С».

CNews: А Linux ROSA у вас где-то используется?

Виктор Яценко: В министерстве связи.

CNews: Есть информация, что в «Почте Донбасса» вы внедряете ERP-систему собственной разработки.

Виктор Яценко: Пока мы не можем сказать, что это полноценная ERP-система, она нуждается в некотором совершенствовании. Ее рабочее название Umbrella. Создавалась она в партнерстве с местным институтом имени Галкина, а прототип решения разработал известный украинский ученый Константин Метлов. Он занимается физикой и пишет программные компиляторы, в том числе, — для Голдман Сакс Груп. Серьезный человек с серьезным подходом. Вместе с ним мы собрали ядро системы, а уже дальше наши специалисты и, в первую очередь, сотрудники почты, адаптировали его под конкретные задачи.

«С органами госвласти взаимодействие будет проходить в электронном виде»

CNews: Что вы думаете по поводу интерактивного взаимодействия с гражданами?

Виктор Яценко: Пока у нас есть только сайт, на котором можно отправить обращение. На основе приложения Redmine реализован отдельный модуль обращения граждан. А вот полноценная концепция электронного правительства только разрабатывается.

CNews: Импортозамещение для вас — политический вопрос?

Виктор Яценко: Это вопрос выживания. Каждое государство, тем более, такое, как Россия, обязано реализовать программу импортозамещения. Но не во всем, а там, где затрагиваются вопросы безопасности государства. Или даже его существования. Сейчас многие вендоры выстраивают очень жесткую лицензионную политику. Как будет развиваться безопасность государства, если оно полностью зависит от иностранного производителя, к примеру, в той же связи? Приведу пример: когда российские войска заходили в Южную Осетию, Cisco «положило» почти весь южный федеральный округ. Об этом мало говорят, но это так. Тогда все задумались, но принимать меры начали только в 2014 году. Государство не может зависеть от вендоров — это зло.

CNews: Что будете делать с офисным ПО?

Виктор Яценко: LibreOffice неплохо работает.

CNews: А российские программы вы рассматриваете?

Виктор Яценко: Нет, LibreOffice закрывает все наши задачи.

CNews: Что будет с центрами оказания услуг (вроде российских МФЦ), один из которых достался вам от Украины?

Виктор Яценко: Центры госуслуг войдут в подчинение Минсвязи. Они станут центрами республиканского значения, и, фактически, будут бэк-офисом по оказанию административных услуг. А «Почту Донбасса» мы сделаем фронт-офисом, в котором будут собираться первичные документы, которые затем попадут в центры госуслуг. Оттуда, после отработки, они снова направляются на почту, где заявителю и выдается окончательный результат.

CNews: Представители органов государственной власти будут располагаться в этих центрах услуг?

Виктор Яценко: С органами госвласти взаимодействие будет проходить в электронном виде. К сожалению, мы пока не знаем, когда будет создана эта система. Хорошо бы начать в этом году.

«Цель — создание 4G в Донбассе»

CNews: Как вы попали на эту работу, с чего все начиналось?

Виктор Яценко: Приехал из Херсона, записался добровольцем в Славянск. 1750-й доброволец, офицер связи. 18 мая исполнилось три года, как я вступил в ополчение.

CNews: Каким был период создания министерства?

Виктор Яценко: В 2014 году было создано Министерство информации и связи, но оно было нерабочее, со штатом в шесть человек. Ничем особо не занималось. Тогда только формировалось переходное правительство. И только когда состоялись полномасштабные выборы, победу на которых одержал Александр Захарченко, когда был выбран Народный совет, тогда началось формирование полноценного кабинета министров. В этот момент меня и пригласили на должность главы Минсвязи. Я уволился из Вооруженных сил Донецкой Народной Республики и в тот же день заступил на госслужбу.

CNews: Вы говорили, что были офицером связи.

Виктор Яценко: Да, я обеспечивал связь всем полевым командирам. Собственно, приоритетной задачей было установление шифрованной связи для глав подразделений.

CNews: Вопрос о вашей личной мотивации. Какие ориентиры для себя вы ставите в работе?

Виктор Яценко: Все начиналось с идейной мотивации. Меня побудила приехать сюда трагедия 2 мая в Одессе. Я знал нескольких ребят, которые там погибли. Они были такими же, как я: молодые, целеустремленные люди, которые действительно хотели что-то сделать, что-то изменить. А я в тот момент был обычным коммерсантом, у меня был бизнес по всей Украине. Тут людей жарят заживо, а я в Херсоне занимаюсь бизнесом. А еще вчера мы с ними рассуждали, что нужно менять Украину. Просто остаться в стороне я не смог. И поехал в Донецк. Не думал, выживу я или нет. Была определенная эйфория. И когда появилась задача обеспечения связи, я стал заниматься этим. За заслуги в этой области мне присвоено звание полковника Вооруженных сил Донецкой народной республики. Собственно, почему я в форме с погонами и хожу.

CNews: Если говорить о личной мотивации, какие цели вы перед собой ставите?

Виктор Яценко: Построить 4G, создать очень крутую информатизацию на продвинутых продуктах и открытых решениях создать, сделать «Почту Донбасса» прибыльной.

CNews: А почему вас забросило именно в эту отрасль?

Виктор Яценко: В свое время я увлекся свободным решением компьютерной телефонии Asterisk. На нем, кстати, и была построена спецсвязь, мы только меняли методы шифрования. Также я увлекался IP-телефонией и реализовывал коммерческие проекты в этой сфере. Например, для компании Strabag я делал удаленные офисы: в рамках единого коммуникационного центра в Москве связал 300 абонентов с помощью оборудования Cisco и Siemens. У меня даже есть благодарственные письма от заказчика. На конкурсе я столкнулся с теми же Siemens, Avaya, Cisco — выиграл у них и продал заказчику Asterisk. Первое время все ИT-шники негодовали — где Strabag, и где Asterisk. Но я в техзадании все детально описал, дал конкретную цену и выиграл

CNews: Это история вашего херсонского бизнеса?

Виктор Яценко: Это было чуть раньше. В Херсоне я открыл бизнес по производству картриджей. Корпусы заказывал в Китае, а собирал на Украине. У меня была фасовочная машина, которая с точностью до миллиграмма фасовала тонеры. Я разбирался в рециклинге, мы сами чертили собственные корпусы, прорабатывали валы, которые нам нужны, и заказывали в Китае и Японии по своим чертежам. Главной задачей было освоение всего украинского рынка, потому что на нем в тот момент были только очень дешевые китайские аналоги. Есть дорогой Китай, а есть дешевый. И на Украине был второй. Но как следует развернуться я не успел. В 2013 году открыл офис в Киеве, а в октябре начался Майдан. Я прекрасно понимал экономические последствия этого бунта. Я прекрасно понимал зависимость украинского рынка от российского потребителя. Я в мыслях себе не мог представить, что можно разделить два народа какими-то ложными националистическими идеями.

«В 14 лет разочаровался в английской системе образования»

CNews: Херсонский бизнес еще существует?

Виктор Яценко: СБУ все реквизировало. Я там враг народа. На меня завели четыре уголовных дела, заочный суд идет. Когда ехал в Донецк, никого тут не знал, даже не бывал раньше в этом городе. Просто приехал и сказал: «я хочу записаться в ополчение».

CNews: Это правда, что вы учились в Великобритании?

Виктор Яценко: Да, полгода, в Alexander International School. Это был эксперимент со стороны родителей. Я сдал экзамены, необходимые для поступления в колледж, но уже тогда, в 14 лет, разочаровался в английской системе образования, и решил, что советская школа даст мне больше. Это была не чисто английская школа, а с международным уклоном, там были ученики из разных стран. Я был младше всех, но всегда отвечал быстрее одноклассников. Поэтом гонконгцы с немцами и испанцами, образовали международную коалицию против одного русского.

CNews: Родившегося в СССР.

Виктор Яценко: Да, со мной там было немного русских. Мы тогда с украинцами были чем-то единым, как бы все русские, среди которых был и мой украинский приятель. Он, кстати, все-таки получил образование в Англии. Сейчас он лидер одной рок-группы на Украине, но на теме Майдана мы с ним разошлись, хотя в Англии были друзьями.

CNews: И вместе противостояли международной коалиции?

Виктор Яценко: Да, вместе противостояли международной коалиции, а вот когда начался Майдан…