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Перемена ГК


Группа компаний «Перемена» - системный интегратор, реализующий проекты  для коммерческих структур и государственных организаций


23.12.2024 Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО 3
17.07.2024 ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области 3
24.09.2020 Системный интегратор ГК «Перемена» перешел на ОС Astra Linux 5
23.06.2017 «Сокол-АТС» создало электронный архив на базе Docsvision 2

Публикаций - 4, упоминаний - 13

Перемена ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Microsoft Corporation 24625 1
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Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Canon 1397 1
Xerox 1139 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
OpenVPN 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Linux OS 9937 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
FreeBSD - PfSense 3 1
Бакаев Михаил 1 1
Хритоненкова Екатерина 2 1
Моренко Иван 2 1
Железняк Владимир 2 1
Руденко Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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