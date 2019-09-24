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SAS Fraud Management SAS Fraud Framework

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.09.2019 «Инфосистемы джет» и SAS защитят компании от фрода 1
11.03.2014 SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками 1
29.04.2013 «Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

SAS Fraud Management и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1086 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 4
Oracle Corporation 7099 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
Salesforce 500 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Salesforce - Tableau Software 128 1
Teradata - Терадата 225 1
Qlik - QlikTech 177 1
Salesforce - Informatica 139 1
Microsoft Corporation 25842 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 296 1
Palantir Technologies 34 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 250 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8976 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6666 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 704 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2737 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4909 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 842 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4676 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2818 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8421 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
IBM SPSS Statistics 55 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 20 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2564 1
SAS Event Stream Processing 9 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 5 1
SAS Detection and Investigation 1 1
SAS High-Performance Analytics 5 1
Панкратов Валерий 34 3
Трегубов Антон 2 1
Тихонов Александр 70 1
Зубков Павел 13 1
Катчан Илья 8 1
Сизов Алексей 15 1
Ханин Александр 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 1
Forrester Research 836 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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