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SAS Fraud Management SAS Fraud Framework
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.09.2019
|«Инфосистемы джет» и SAS защитят компании от фрода 1
|11.03.2014
|SAS Россия/СНГ и VisionLabs дадут инструменты для борьбы с мошенниками 1
|29.04.2013
|«Ай-Теко» и SAS предложат российским банкам решение против финансовых махинаций 3
Публикаций - 4, упоминаний - 6
SAS Fraud Management и организации, системы, технологии, персоны:
|Панкратов Валерий 34 3
|Трегубов Антон 2 1
|Тихонов Александр 70 1
|Зубков Павел 13 1
|Катчан Илья 8 1
|Сизов Алексей 15 1
|Ханин Александр 51 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
|Forrester Research 836 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.