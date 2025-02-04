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Минздрав РФ ВолгГМУ ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет



04.02.2025 GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах здоровья сердца 1
04.08.2011 Опасность наноматериалов для здоровья: миф или новая угроза? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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