Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС

Huawei теоретически может перевести свои смартфоны на платформу «Аврора» в рамках сотрудничества с Россией. Российскую альтернативу Android предложили Китаю Владимир Путин и министр связи Константин Носков.

Российское ПО для китайских смартфонов

Министр цифрового развития и связи Константин Носков предложил Huawei отказаться от Android в пользу российских разработок. В беседе с главным исполнительным директором Huawei Го Пином (Guo Ping) он обсудил возможность перехода смартфонов китайского бренда на российскую мобильную ОС «Аврора», ранее известную как Sailfish OS Mobile Rus.

Вопрос о переходе Huawei с американского ПО на российское также поднимался при встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng), пишет The Bell. В случае достижения согласия сторон развитие сотрудничества может пойти по двум направлениям одновременно.

Два варианта развития событий

Россия и КНР ведут переговоры в двух направлениях, где первое и базовое – это простой перевод смартфонов Huawei и Honor (суббренд Huawei) на «Аврору», которая полностью заменит собой Android. Напомним, что в мае 2019 г. Google закрыл Huawei доступ к обновлениям Android и запретил ей устанавливать эту ОС на свои смартфоны. Позже Google выдал Huawei временную лицензию на право пользования мобильной платформой и сопутствующими сервисами, действие которой будет прекращено 19 августа 2019 г. По утверждению The Bell, Китай уже приступил к тестированию гаджетов с предустановленной «Авророй».

Huawei может отказаться от Android в своих смартфонах в пользу российской Sailfish OS

Второй вероятный вариант развития событий представляет собой частичную или полную локализацию производства ряда мобильных устройств Huawei. Другими словами, китайский вендор может развернуть на территории России выпуск ряда компонентов своих гаджетов или разработку программного обеспечения для них. К слову, у Huawei проблема не только с Google – Microsoft тоже запретил ей использовать свою интеллектуальную собственность в виде ОС Windows 10, в результате чего ноутбуки MateBook остались без программной составляющей. В этом случае Huawei могла бы пригодиться другая российская ОС – настольная Astra Linux, которая, как и «Аврора», располагает повышенной степенью защищенности. Однако о переговорах китайской стороны с разработчиками Astra Linux, информации на момент публикации материала не было.

Зачем все это Huawei

Huawei испытывает серьезное давление со стороны американских и европейских компаний-партнеров, а также ряда международных ассоциаций, попавших под влияние президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Huawei уже не может быть уверенной в прежних партнерах и ищет новые возможности сохранения и развития бизнеса.

Используя Huawei в качестве рычага давления на Китай в торговой войне, Трамп обвинил ее в шпионаже в пользу китайских спецслужб, не предоставив доказательств своим словам. Позже он надавил на американские ИТ-компании, заставив их разорвать отношения с китайским партнером.

Подчиниться воле Трампа в мае 2019 г. пришлось Google, Intel, Broadcom, Qualcomm и Microsoft, а несколькими днями позже последовало скандальное изгнание из SD Association, после чего Huawei потеряла возможность интегрировать в свои смартфоны поддержку карт памяти microSD. Следующим шагом стал уход Huawei из ассоциаций Wi-Fi Alliance и JEDEC, значительно уменьшивший степень ее влияния на вектор развития современных технологий и стандартов.

Затем удар нанесла британская компания ARM, отобравшая у Huawei лицензию на свои процессорные архитектуры. Теперь Huawei не может разрабатывать и выпускать новые чипы Kirin, которые она использует в своих же смартфонах. Аналогично поступила и AMD – она отозвала у Китая лицензии на свою новую архитектуру Zen 2. Даже Facebook пошла против Huawei – в начале июня 2019 г. она запретила ей предустанавливать на свои смартфоны свои фирменные приложения, включая мессенджер WhatsApp и клиент социальной сети Instagram.

Но переговоры с Россией – не единственный ответ Китая санкциям США. Власти страны провели ряд закрытых встреч с представителями крупных ИТ-компаний США и всего мира (доподлинно известно со встречами с Microsoft, Dell, SK Hynix и Samsung), в ходе которых недвусмысленно намекнули на серьезные последствия, которые ожидают их в случае продолжения торговой войны.

Российский ответ Android

Разработка Sailfish OS ведется с 2012 г., а создала ее финская компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia. Система заточена под мобильные устройства (смартфоны и планшетные компьютеры), но по состоянию на июнь 2019 г. не занимает и 1% мирового рынка портативных устройств.

Sailfish OS - российская мобильная ОС для портативных гаджетов

В 2014 г. владельцем Sailfish OS стал российский миллиардер Григорий Березкин, договорившийся с Минкомсвязи об использовании Sailfish OS в качестве основы для создания российской защищенной мобильной платформы. В 2016 г. разработка Sailfish OS перешла к созданной Березкиным компании «Открытая мобильная платформа». В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну., к тому же у нее есть сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса. Это означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» что сделало его владельцем Sailfish OS. Переименование системы в «Аврору» состоялось в феврале 2019 г. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил ее переименование тем, что у единственной российской мобильной ОС должно быть русскоязычное название. Он отметил, что «Аврора» переводится как «утренняя заря», и это закладывает в название энергичный, позитивный посыл.