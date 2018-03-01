«Ростелеком» завладел единственной российской мобильной ОС

«Ростелеком» приобрел по 75% двух компаний, занимающихся разработкой Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До этого компании принадлежали владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. «Ростелеком» считает Sailfish OS подходящей основой для отечественного корпоративного смартфона.

Покупка «Ростелекома»

«Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем мобильной операционной системы Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. Сумма сделки не разглашается. В официальном заявлении «Ростелеком» сообщает, что Sailfish Mobile OS RUS дополнит набор продуктов, предлагаемых оператором клиентам, и поможет в продвижении комплексных решений.

Как поясняет президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, «уникальность Sailfish Mobile OS RUS заключается в том, что это — единственная представленная на рынке мобильная операционная система, которая может быть полностью локализована». По его словам, с использованием этой ОС можно создать корпоративный смартфон с возможностями связи, почты, документооборота, подключения облачных сервисов и другими необходимыми функциями.

До сделки с «Ростелеком» контроль над ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон» принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. Информация о его намерении продать разработчика Sailfish распространилось в СМИ в апреле 2017 г. Со ссылкой на собственные источники, «Ведомости» писали, что сам Березкин оценивал весь актив в $50 млн. В середине февраля сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Что такое Sailfish OS

Защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой операционной системой MeeGo. Разрабатываемая ими операционная система – это в значительной степени развитие ОС MeeGo, основанной на Linux.

Sailfish OS можно использовать в корпоративных смартфонах со всеми необходимыми функциями

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». ООО «Открытая мобильная платформа» — это разработчик Sailfish Mobile OS RUS, созданный «Вотроном» в 2016 г.

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.

Сфера применения

На Всемирном мобильном конгрессе 2017 был представлен первый смартфон под управлением Sailfish Mobile OS RUS. Новинка получила название Inoi R7, по названию компании-производителя. Смартфон работает на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 212, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, с поддержкой SD-карт до 64 ГБ.

Также Inoi R7 получил 5-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой разрешения 1280х720, двумя камерами на 8 МП и 5 МП, слотами для двух SIM-карт и литий-полимерным аккумулятором емкостью 2500 мАч. Кроме GPS смартфон также поддерживает навигационную систему ГЛОНАСС.

По словам гендиректора «Открытой мобильной платформы» Павла Эйгеса, Inoi R7 станет младшим в планируемой линейке из трех смартфонов и будет предназначен для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти.

Общую потребность российского рынка в доверенных корпоративных смартфонах компания оценивает в 55 млн устройств: 5 млн для госсектора, 10 млн для бизнес-пользователей и 40 млн для школьников, образовательных организаций, пенсионеры и т.п.

В июне 2017 г. «Почта России», ЕСН и «Открытая мобильная платформа» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Согласно документу, «Почта России» обеспечит своих сотрудников мобильными устройствами на базе Sailfish Mobile OS RUS, а также примет участие в работах по созданию экосистемы для продвижения и поддержки программно-аппаратных решений на базе этой платформы.