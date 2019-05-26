Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi

Ассоциация Wi-Fi Alliance, в которую входят более 500 компаний, исключила из списка своих членов китайскую компанию Huawei. Помимо этого, Huawei покинул сообщество разработчиков инженерных стандартов JEDEC. Ранее компания лишилась членства в SD Association и потерял возможность использовать в своих гаджетах карты памяти microSD.

Пути разошлись

Компанию Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Однако, в отличие от SD Association, изгнавшей Huawei 24 мая 2019 г., Wi-Fi Alliance решила временно не прибегать к наиболее жестким ограничениям.

Если ассоциация SD Association лишила Huawei возможности использовать в своей технике карты памяти SD и microSD, то Wi-Fi Alliance, по данным ресурса Android Authority, пока ограничился отстранением китайского вендора от участия в разработке стандартов. Другими словами, Huawei потерял влияние в этой сфере и теперь не может предлагать свои идеи и решения по стандартизации Wi-Fi. При этом за компанией пока сохранено право производства и использования модулей Wi-Fi в своей технике.

Wi-Fi Alliance был основан в 1999 г. компаниями 3Com, Cisco, Intersil, Lucent, Nokia и Symbol Technologies. Изначально организация называлась Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) – переименование в Wi-Fi Alliance состоялось в 2000 г.

Huawei теряет партнеров каждый день

Компании, входящие в состав альянса, количество которых превышает 500, занимаются разработкой стандартов беспроводных сетей Wi-Fi (IEEE 802.11), а также методами построения соответствующих локальных сетей. Сама торговая марка Wi-Fi была зарегистрирована альянсом в 1999 г.

Список участников Wi-Fi Alliance. Строчка с Huawei удалена

Официальное заявление организации в отношении отстранения Huawei звучит так: «Wi-Fi Alliance действует в соответствии с приказом Министерства торговли США. Членство Huawei Technologies не отменено – альянс временно ограничил ее участие в действиях организации, охватываемых приказом». Несмотря на то, что в заявлении говорится о сохранении за Huawei место в альянсе, на официальном его сайте в списке участников эта компания на момент публикации материала не фигурировала и присутствовала лишь в списке спонсоров.

На сайте альянса сказано, что для получения сертификата «Wi-Fi Certificated» для своей продукции любой компании необходимо, помимо всего прочего, быть в составе альянса. В противном случае выдача сертификата будет исключена, а компания не сможет использовать официальный логотип Wi-Fi и другие торговые марки, принадлежащие альянсу.



Уход Huawei из JEDEC

Одновременно с временным прекращением своей деятельности в составе разработчиков стандартов Wi-Fi компания Huawei покинула, по информации Nikkei Asian Review, еще одну организацию – Сообщество инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC).

Среди участников JEDEC Huawei тоже больше не числится

Сообщество JEDEC было основано в 1958 г. с целью разработки стандартов для полупроводниковых приборов. По состоянию на май 2019 г. количество компаний-членов организации превышает 300. Среди них есть, в том числе, и компании с мировым именем – ABB, Apple, HP Inc., IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, Nokia и др. Сообщество участвовало, в частности, в разработке стандартов оперативной памяти DDR3 и DDR4.

На момент публикации материала Huawei в перечне участников JEDEC представлен уже не был. Вендор самостоятельно принял решение об уходе, но его истинные причины он не раскрывает. Прекращение членства в сообществе означает для Huawei то же, что и исключение из Wi-Fi Alliance – компания больше не может принимать участие в разработке новых стандартов, продвигаемых JEDEC.

Американский бойкот

Huawei подал под удар американского президента Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom. Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

Флагманский смартфон Huawei P30 Pro содержит множество американских компонентов

В мобильных устройствах Huawei используются компоненты и других американских компаний. В частности, в новейшем флагманском смартфоне P30 Pro, анонсированном в марте 2019 г., применяется LTE-модем с модельным номером 77031, выпущенный компанией Qorvo из США. Помимо того, в этом же смартфоне находится чип беспроводной связи Skyworks 78191-11, а Skyworks – это еще один американский производитель полупроводниковой продукции. На 27 мая 2019 г. Qorvo и Skyworks не делали заявлений относительно своих планов по дальнейшему сотрудничеству с Huawei. Добавим, что Huawei для Skyworks – третий по значимости клиент, по данным CNBC. По результатам 2018 г. он принес ей 10% дохода.