Новый удар по Huawei. Компания не сможет выпускать смартфоны с microSD
Потеря памяти
Компания Huawei лишилась возможности выпускать новые смартфоны с поддержкой карт памяти стандарта microSD. Причиной тому послужил односторонний разрыв отношений с ассоциацией SD Association, передает портал Gizchina. Для Huawei это означает, что в будущих ее смартфонах, включая флагманы линейки Mate 2019 г. и всю серию устройств Honor, использовать сменные накопители microSD будет нельзя.
О своих планах SD Association заранее не объявляла, и после разрыва связей с Huawei ее представители никак не стали комментировать произошедшее. Huawei просто вычеркнули из списка компаний-членов ассоциации, на что указывает соответствующее обновление на ее официальном сайте
Ассоциация SD Association – это некоммерческая организация, основанная в
январе 2000 г. компаниями Toshiba, Panasonic и SanDisk. Цель ассоциации
– проектирование, развитие и продвижение стандарта карт памяти SD,
включая все существующие форматы, в том числе miniSD и microSD. Сами
накопители предназначены для использования в потребительской электронике
– смартфонах, планшетных компьютерах, ТВ-приставках, ноутбуках и т. д.
По состоянию на май 2019 г. в SD Association входят около 1000 компаний.
Козырь в рукаве
Отлучение от SD Association, тем не менее, не означает, что в смартфонах Huawei больше не будет поддержки карт памяти. Осенью 2018 г. во время анонса флагманов Mate 20 и Mate 20 Pro, компания анонсировала собственный формат сменных носителей информации – NM Card (Nano Memory Card). По размерам эти накопители меньше microSD и идентичны по габаритам с NanoSIM.
Производством NM Card занимается не сам Huawei – соответствующий заказ получила японская Toshiba. Во время презентации представители Huawei заявили, что, несмотря на незначительные размеры, карты NM Card могут развивать скорость обмена данными до 90 Мб/с. На момент публикации материала в каталоге официального российского интернет-магазина Huawei накопители данного формата представлены не были, но их можно было найти в ассортименте крупных сетей магазинов компьютерной и бытовой техники. Добавим, что другие мировые производители смартфонов поддержку NM-карт в своих устройствах на 24 мая 2019 г. не анонсировали.
Чего еще лишилась Huawei
Активное давление на Huawei в потребительском сегменте началось в мае 2019 г. В основе всех событий лежит торговая война между США и Китаем, берущая свое начало в 2018 г. Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) стремится вытеснить Huawei со всех рынков, в том числе и из сегмента телекоммуникаций и устройств для сетей пятого поколения – компания числится основным конкурентом американских предприятий в этом сегменте.
На рынке мейнстримных (потребительских) устройств Huawei сперва потерял такого важного партнера, как Google – американский интернет-гигант разорвал все контракты с ним и лишил его доступа сначала к ОС Android, а затем и к собственным сервисам. Позже он выдал Huawei временную лицензию.
Примеру Google последовали компании Intel, Broadcom и Qualcomm – они закрыли Huawei доступ к собственным технологиям. Следующим этапом американского прессинга стала возросшая вероятность отказа корпорации Microsoft от партнерства с китайской компанией. Это может вылиться в отсутствие актуальных обновлений для ОС Windows 10 на ноутбуках Huawei. Позже Microsoft удалил все гаджеты компании из своего фирменного интернет-магазина.
Новый удар Huawei получил уже от британской компании ARM, на базе архитектуры которой Huawei производит свои мобильные процессоры Kirin. ARM отозвала лицензию на свою интеллектуальную собственность, сославшись на присутствие в ее технологиях американских наработок, и дальнейшая судьба процессоров Kirin поставлена под вопрос.
Huawei не сдается
У компании Huawei, несмотря на усиливающееся давление на нее, пока остаются пути выхода. Она еще может перевести свои смартфоны на процессоры сторонних разработчиков, а в качестве замены Android она разрабатывает собственную платформу Kirin OS с полноценным магазином приложений. Свой стандарт сменных накопителей у нее уже есть, а 23 мая 2019 г. представители компании отметили, что ведется активная работа по созданию замены Microsoft Windows 10. Впрочем, журналисты The Verge не верят в скорый успех Huawei на поприще разработчика ОС на фоне отсутствия у нее серьезного опыта в этой сфере, в отличие от главных конкурентов – Microsoft и Google.