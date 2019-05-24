Новый удар по Huawei. Компания не сможет выпускать смартфоны с microSD

Компанию Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте. Впрочем у Huawei уже готов собственный альтернативный формат накопителей, который он представил еще осенью 2018 г.

Потеря памяти

Компания Huawei лишилась возможности выпускать новые смартфоны с поддержкой карт памяти стандарта microSD. Причиной тому послужил односторонний разрыв отношений с ассоциацией SD Association, передает портал Gizchina. Для Huawei это означает, что в будущих ее смартфонах, включая флагманы линейки Mate 2019 г. и всю серию устройств Honor, использовать сменные накопители microSD будет нельзя.

О своих планах SD Association заранее не объявляла, и после разрыва связей с Huawei ее представители никак не стали комментировать произошедшее. Huawei просто вычеркнули из списка компаний-членов ассоциации, на что указывает соответствующее обновление на ее официальном сайте

Ассоциация SD Association – это некоммерческая организация, основанная в январе 2000 г. компаниями Toshiba, Panasonic и SanDisk. Цель ассоциации – проектирование, развитие и продвижение стандарта карт памяти SD, включая все существующие форматы, в том числе miniSD и microSD. Сами накопители предназначены для использования в потребительской электронике – смартфонах, планшетных компьютерах, ТВ-приставках, ноутбуках и т. д. По состоянию на май 2019 г. в SD Association входят около 1000 компаний.



Козырь в рукаве

Отлучение от SD Association, тем не менее, не означает, что в смартфонах Huawei больше не будет поддержки карт памяти. Осенью 2018 г. во время анонса флагманов Mate 20 и Mate 20 Pro, компания анонсировала собственный формат сменных носителей информации – NM Card (Nano Memory Card). По размерам эти накопители меньше microSD и идентичны по габаритам с NanoSIM.

SD Association и Huawei больше не по пути

Производством NM Card занимается не сам Huawei – соответствующий заказ получила японская Toshiba. Во время презентации представители Huawei заявили, что, несмотря на незначительные размеры, карты NM Card могут развивать скорость обмена данными до 90 Мб/с. На момент публикации материала в каталоге официального российского интернет-магазина Huawei накопители данного формата представлены не были, но их можно было найти в ассортименте крупных сетей магазинов компьютерной и бытовой техники. Добавим, что другие мировые производители смартфонов поддержку NM-карт в своих устройствах на 24 мая 2019 г. не анонсировали.

Чего еще лишилась Huawei

Активное давление на Huawei в потребительском сегменте началось в мае 2019 г. В основе всех событий лежит торговая война между США и Китаем, берущая свое начало в 2018 г. Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) стремится вытеснить Huawei со всех рынков, в том числе и из сегмента телекоммуникаций и устройств для сетей пятого поколения – компания числится основным конкурентом американских предприятий в этом сегменте.

Презентация замены microSD, накопителей NM Card

На рынке мейнстримных (потребительских) устройств Huawei сперва потерял такого важного партнера, как Google – американский интернет-гигант разорвал все контракты с ним и лишил его доступа сначала к ОС Android, а затем и к собственным сервисам. Позже он выдал Huawei временную лицензию.

Примеру Google последовали компании Intel, Broadcom и Qualcomm – они закрыли Huawei доступ к собственным технологиям. Следующим этапом американского прессинга стала возросшая вероятность отказа корпорации Microsoft от партнерства с китайской компанией. Это может вылиться в отсутствие актуальных обновлений для ОС Windows 10 на ноутбуках Huawei. Позже Microsoft удалил все гаджеты компании из своего фирменного интернет-магазина.

карты NM Card уже продаются в России

Новый удар Huawei получил уже от британской компании ARM, на базе архитектуры которой Huawei производит свои мобильные процессоры Kirin. ARM отозвала лицензию на свою интеллектуальную собственность, сославшись на присутствие в ее технологиях американских наработок, и дальнейшая судьба процессоров Kirin поставлена под вопрос.

Huawei не сдается

У компании Huawei, несмотря на усиливающееся давление на нее, пока остаются пути выхода. Она еще может перевести свои смартфоны на процессоры сторонних разработчиков, а в качестве замены Android она разрабатывает собственную платформу Kirin OS с полноценным магазином приложений. Свой стандарт сменных накопителей у нее уже есть, а 23 мая 2019 г. представители компании отметили, что ведется активная работа по созданию замены Microsoft Windows 10. Впрочем, журналисты The Verge не верят в скорый успех Huawei на поприще разработчика ОС на фоне отсутствия у нее серьезного опыта в этой сфере, в отличие от главных конкурентов – Microsoft и Google.