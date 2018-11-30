Huawei впервые призналась, что создает «убйицу» iOS и Android

Huawei снизит до минимума зависимость от американских компаний, разработав собственную программную платформу. Ее разработка идет полным ходом, и у нее уже есть магазин приложений.

Собственная ОС Huawei

Компания Huawei впервые подтвердила факт ведущейся в ее недрах разработки собственной мобильной платформы для смартфонов и планшетов. Сведения о ее разработке подтвердил вице-президент Huawei по мобильным продуктам Брюс Ли (Bruce Lee) со своего аккаунта в китайской соцсети Weibo.

Проект получил название Kirin OS в честь одноименных процессоров компании, пишет Gizmochina.

Именно Huawei опередила всех производителей, включая Intel и Apple,в августе 2018 г. представив собственный мобильный CPU Kirin 980 на 7 нанометрах. Сейчас этот чип используется во флагманском смартфоне Huawei Mate 20 Pro и показывает впечатляющие результаты в синтетических тестах.

Возможности и перспективы Kirin OS

До официального анонса Kirin OS еще есть время – пока что Huawei лишь выступила с подтверждением ее существования. По информации портала Gizchina, платформа разрабатывается на базе ядра Linux, как, собственно, и Android за авторством Google, но версия ядра в настоящее время не раскрывается.

Создавая Kirin OS, компания Huawei преследует цель создания собственной экосистемы, как в свое время это сделала Apple, представив в 2007 г. смартфон iPhone и платформу iPhone OS, переименованную затем в известную всем iOS и дополненную магазином приложений App Store. В перспективе у Kirin OS есть все шансы стать одной из популярных мобильных ОС в мире, поскольку Huawei входит в Топ-5 самых крупных производителей смартфонов, уступая в этом лишь Samsung и Apple.

Экосистема Huawei

Уже сейчас экосистема Huawei практически достроена – компания разрабатывает и производит смартфоны, планшетные компьютеры, носимые устройства. В дополнение к этому у Huawei налажено производство собственных процессоров и модемов сотовой связи, у нее даже есть собственный магазин приложений, готовящийся к запуску в России в первом квартале 2019 г. Правда, в нем распространяются приложения под Android, но в будущем магазин может перейти и на софт под Kirin OS.

Предположительное изображение смартфона под управлением ОС Kirin, появивишееся в Сети в мае 2018 года

Huawei занимается разработкой и производством сетевого оборудования: в частности, она создает телекоммуникационное «железо» для сотовых сетей пятого поколения (5G).

Выпуск Kirin OS позволит китайскому вендору снизить зависимость от американских компаний. Единственное, что может стать препятствием в продвижении Kirin OS – это отсутствие приложений.

США против Huawei

Дональд Трамп (Donald Trump) ведет торговую войну с Китаем и прикладывает немало сил к уничтожению Huawei.

В 2018 г. Трамп запретил американским чиновникам пользоваться смартфонами Huawei, объявив компанию в шпионстве в пользу правительства Китая.

Кроме того, он призвал страны-союзники объявить бойкот телекоммуникационному оборудованию Huawei.

Разрабатывая собственные процессоры Kirin и одноименную ОС, Huawei снижает свою зависимость от американских производителей как ПО, так «железа».

Google тоже откажется от Android

Как ни странно, но не только Huawei планирует избавиться от ОС Android. Сама Google тоже не исключает перехода на совершенно новый продукт под кодовым названием Fuchsia OS.

Система разрабатывается с нуля с учетом всех ошибок, обнаруженных в Android и концепции ее распространения. В первую очередь разработчики сделают Fuchsia OS более универсальной – она сможет работать в смартфонах, планшетах, устройствах Интернета вещей, автомобилях и даже в ноутбуках, что подразумевает возможный отказ от так и не ставшей популярной Chrome OS. Также разработчики сделают ее более безопасной по сравнению с Android.

Fuchsia OS лишится и еще одного важного недочета Android – фрагментированности. Суть проблемы в том, что производители смартфонов вынуждены дорабатывать Android под каждую собственную модель, что провоцирует нежелание вендоров при наличии широкого модельного ряда обновлять прошивки даже на относительно свежих устройствах – это отнимает слишком много сил и денег. В этом плане Fuchsia OS сделают намного более универсальной, что позволит без особых проблем и изменений встраивать ее в самые разные устройства и гаджеты. Сроки релиза Fuchsia OS не уточняются.