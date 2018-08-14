Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос

Дональд Трамп подписал закон, запрещающий американским госорганам использовать компоненты Huawei и ZTE в своих сетях. Закон вступит в силу в апреле 2019 г. Речь в нем идет только о важных компонентах или таких, которые используются для передачи и просмотра данных.

Запрет на компоненты Huawei и ZTE

США законодательно запретили своим госорганам и их подрядчикам использовать технологические компоненты, произведенные китайскими компаниями Huawei и ZTE. Соответствующий параграф содержится в Законе об утверждении национальной обороны (NDAA), который ежегодно принимается американским парламентом и регламентирует годовой бюджет Министерства обороны. Закон был только что подписан президентом страны Дональдом Трампом (Donald Trump).

Поскольку в законе речь идет о бюджете Минобороны на следующий год, документ вступит в силу только в августе 2019 г. Кроме Huawei и ZTE запрет коснулся ряда других китайских телекоммуникационных компаний — Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Профильные СМИ пишут, что запрет, хоть и не касается клиентов Huawei и ZTE из негосударственного сектора, может привести к уменьшению количества корпоративных покупателей их техники в США, особенно таких, которые хотели бы работать с государством.

Буква закона

Дословно закон запрещает использование только таких компонентов, которые являются «важными» или «критичными» для систем, в которых они используются. Некоторые компоненты по-прежнему можно применять, но только такие, которые не могут быть использованы для маршрутизации и просмотра данных. Из запрета могут делаться и другие исключения, но главам государственных ведомств придется специально обосновывать их перед главой американской разведки.

Трамп подписал закон, запретивший использование техники Huawei и ZTE в системах американских госорганов

Кроме того, закон предписывает нескольким государственным структурам, включая Федеральную комиссию по связи (FCC), в приоритетном порядке выделять средства на проекты, которые помогут внести в государственные сети технологические изменения, необходимые в связи с выполнением закона.

Реакция компаний

В письменном комментарии изданию The Verge компания Huawei назвала запрет «неэффективным, ложно направленным и неконституционным». Huawei отмечает, что он может привести к повышению цен для потребителей и бизнеса, и что законодатели в этом случае не смогли «обнаружить реальные риски или улучшить цепочку поставок безопасности». Компания пока не говорит, собирается ли опротестовать закон.

Скандал вокруг ZTE

Напомним, ZTE только что избавилась от другого запрета властей США — на закупку компонентов американского производства для использования их в своей технике. В апреле ZTE сообщила о приостановке своей основной деятельности, в том числе работы фабрик, после того как администрация Трампа запретила американским компаниям продавать китайскому производителю аппаратуру и ПО.

От запрета пострадало большинство продуктов ZTE, от бюджетных смартфонов до передового 5G-оборудования, поскольку в них используются американские технологии, закупаемые у Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby, Micron Technology и других компаний. Такие компоненты составляют в продукции ZTE, по разным оценкам, от 25% до 30%.

Санкции были наложены на ZTE на семь лет. Причиной стало нарушение со стороны китайской компании соглашения с американскими властями, согласно которому ZTE не должна была поставлять продукцию в Иран.

Узнав о нарушении соглашения, Министерство торговли США запретило ZTE в том числе использовать критически важные компоненты платформы Android. Был перекрыт доступ к магазину приложений Google Play, обновлениям и патчам безопасности. Также китайская компания потеряла возможность использовать инструменты американских операторов для распространения обновлений на свои уже проданные телефоны.

Как сняли запрет

С подачи Трампа в начале июня ZTE и Министерство торговли США достигли соглашения о снятии запрета для китайской компании на покупку американских компонентов и ПО. Вопрос ZTE был решен на самом высшем уровне – в ходе переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

По условиям договоренности ZTE должна выплатить штраф в размере $1 млрд и положить еще $400 млн на эскроу-счет в банке, одобренном США, на 10 лет. Эти деньги достанутся США, если действия ZTE приведут к еще одному штрафу.

Кроме того, ZTE согласилась на 10 лет создать у себя надзорное подразделение, сотрудников которого будут выбирать США. Также китайской компании необходимо было в течение 30 дней изменить состав совета директоров и топ-менеджмента. Помимо этого, в условия сделки был включен запрет на покупку американских компонентов и ПО на 10 лет в случае повторных нарушений.

В июне Сенат США проголосовал за восстановление запрета, попытавшись свести таким образом на нет усилия Трампа в этом вопросе. Запрет был восстановлен все в том же NDAA, но потом этот пункт убрали, вернув закон к тому виду, в котором он прошел Палату представителей. В июле Министерство торговли США официально сообщило на своем сайте, что ZTE выполнила условия мирового соглашения, и апрельский запрет был снят.