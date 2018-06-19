Сенаторы США подставили Трампа, проголосовав против возвращения ZTE в бизнес

Сенат США проголосовал за восстановление запрета китайской ZTE на покупку американских компонентов и ПО. Запрет был наложен в апреле из-за продолжающихся поставок оборудования ZTE в находящийся под американскими санкциями Иран, но потом снят усилиями президента Трампа. После голосования в Сенате акции ZTE упали до рекордно низкого уровня.

Голосование в Сенате

Сенат США — верхняя палата Конгресса, американского парламента — проголосовал за восстановление запрета, по которому китайская компания ZTE не имеет права покупать аппаратные компоненты и ПО, произведенные в США. Решение Сената подрывает усилия президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по восстановлению бизнеса ZTE.

За восстановление запрета проголосовало 85 сенаторов, еще 10 проголосовали против. Запрет был включен в виде поправки в Закон об утверждении национальной обороны (NDAA), который ежегодно принимается американским парламентом и регламентирует годовой бюджет Министерства обороны. Свое решение сенаторы мотивируют тем, что ZTE представляет угрозу национальной безопасности США.

Палата представителей — нижняя палата Конгресса — уже утвердила собственную версию NDAA, в которой о запрете ZTE речь не идет вообще. Пока неясно, останется ли в силе восстановленный Сенатом запрет после того, как две версии закона будут приведены к одному виду. Кроме того, у Трампа остается право наложить вето на NDAA. Однако запрет на продажу компонентов ZTE поддержало достаточное количество сенаторов, чтобы вето не сработало. В прошлый раз аналогичная ситуация сложилась вокруг закона о новых санкциях против России, и Трамп был вынужден его подписать, хоть и выразил свое неудовольствие.

Акции ZTE

По мере распространение новости о голосовании акции ZTE на гонконгской бирже подешевели на 24%, достигнув самой низкой отметки за два года, передает Reuters. Те акции, которые торгуются в Шэньчжэне, упали на 10%. В общей сложности бумаги компании потеряли 38% стоимости, то есть около $7 млрд, с тех пор как торговля ими возобновилась на прошлой неделе. Напомним, торговля акциями компании была приостановлена в апреле, после того, как ей было запрещено покупать компоненты и ПО американских производителей.

ZTE могут снова запретить покупать американские аппаратные компоненты и ПО

ZTE — один из крупнейших в мире производителей смартфонов. В 2017 г. потребительский бизнес принес компании выручку в размере 35,2 млрд юаней или $5,53 млрд, что вывело ZTE на второе место в ряду китайских и на девятое место в ряду мировых производителей смартфонов по объему продаж.

Сделка с Трампом

С подачи Трампа в начале июня ZTE и Министерство торговли США достигли соглашения о снятии запрета для китайская компания на покупку американских компонентов и ПО. Вопрос ZTE был решен на самом высшем уровне – в ходе переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

По условиям договоренности ZTE должна выплатить штраф в размере $1 млрд и положить еще $400 млн на эскроу-счет в банке, одобренном США, на 10 лет. Эти деньги достанутся США, если действия ZTE приведут к еще одному штрафу.

Кроме того, ZTE согласилась на 10 лет создать у себя надзорное подразделение, сотрудников которого будут выбирать США. Также китайской компании необходимо в течение 30 дней изменить состав совета директоров и топ-менеджмента. Помимо этого, в условия сделки был включен запрет на покупку американских компонентов и ПО на 10 лет в случае повторных нарушений.

Несколько дней назад китайская компания рассмотрела новый план финансирования в размере $10,7 млрд и назвала 8 новых членов совета директоров, все это в целях перестройки своего бизнеса.

Как ZTE выгнали из бизнеса

В апреле ZTE сообщила о приостановке своей основной деятельности, в том числе работы фабрик, после того как администрация Трампа запретила американским компаниям продавать китайскому производителю аппаратуру и ПО.

От запрета пострадало большинство продуктов ZTE, от бюджетных смартфонов до передового 5G-оборудования, поскольку в них используются американские технологии, закупаемые у Qualcomm, Microsoft, Intel, Dolby, Micron Technology и других компаний. Такие компоненты составляют в продукции ZTE, по разным оценкам, от 25% до 30%.

Санкции были наложены на ZTE на семь лет. Причиной стало нарушение со стороны китайской компании соглашения с американскими властями, согласно которому ZTE не должна была поставлять продукцию в Иран.

Узнав о нарушении соглашения, Министерство торговли США запретило ZTE в том числе использовать критически важные компоненты платформы Android. Был перекрыт доступ к магазину приложений Google Play, обновлениям и патчам безопасности. Также китайская компания потеряла возможность использовать инструменты американских операторов для распространения обновлений на свои уже проданные телефоны. Кроме того, ZTE лишилась доступа к критически важным компонентам сетевого оборудования, которое компания продает в различные страны, включая Индию, Австрии и Италию.

Прежнее соглашение с властями

Соглашение, которое нарушила ZTE, было достигнуто после того, как в прошлом году федеральный суд штата Техас признал компанию виновной в нелегальных поставках техники, содержащей американские компоненты, в Иран. Также ZTE была признана виновной в совершении 283 поставок оборудования, включая серверы и роутеры, в Северную Корею. Обе страны находятся под санкциями США. ZTE осуществляла незаконные поставки тамошним клиентам с 2010 по 2016 гг.

По итогам судебного разбирательства китайская компания заплатила $890 млн штрафа, еще $300 млн могут быть потребованы дополнительно. Также ZTE пришлось заменить четырех топ-менеджеров и лишить финансового поощрения еще 35 руководителей. Впрочем, последняя мера, хоть и предписанная судом, не была впоследствии реализована на практике. Решению суда предшествовало пятилетнее расследование со стороны американских властей, в ходе которого ZTE предоставляла следствию недостоверные данные и пыталась сбить его с верного пути.