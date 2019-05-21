Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows

Владельцы ноутбуков Huawei на базе Windows 10 могут перестать получать обновления ОС из-за торговой войны между США и Китаем. Microsoft может последовать примеру Google, которая под давлением американского правительства прекратила сотрудничество с Huawei и лишила ее доступа к Android и своим сервисам.

Ноутбуки без обновлений

Компания Huawei, 20 мая 2019 г. столкнувшаяся с отказом от сотрудничества со стороны американских компаний Google, Qualcomm и Intel, может получить схожее заявление и со стороны Microsoft. Софтверная корпорация пока не определилась со своей политикой в отношении китайского вендора, но в случае, если она последует примеру Google, это может отразиться на продажах ноутбуков Huawei.

Свою официальную позицию в отношении Huawei компания Microsoft не раскрывает. Журналисты TechRadar обратились к ней с соответствующим запросом, но получили неоднозначный ответ от пресс-службы: «Нам пока нечего комментировать». В итоге, на момент публикации материала судьба апдейтов Windows 10 для ноутбуков Huawei решена не была.

Бойкот Microsoft может обернуться для владельцев мобильных ПК Huawei на базе операционной системы Windows 10 отсутствием актуальных обновлений, в том числе и патчей безопасности, защищающих от постоянно возникающих новых угроз. В частности, Microsoft оперативно отреагировала на появление информации об уязвимостях MDS в процессорах Intel: она уже на следующий день выпустила соответствующие заплатки для Windows 10. Если Microsoft откажется от сотрудничества с Huawei, то при появлении других подобных уязвимостей владельцы лэптопов этой марки окажутся беззащитными перед лицом новой угрозы.

Возможные альтернативы

Huawei не входит в пятерку лидеров среди производителей ноутбуков и компьютеров – первые три места в рейтинге удерживают Lenovo, HP и Dell, согласно отчету исследовательской компании Gartner за I квартал 2019 г.

Современные ноутбуки Huawei работают исключительно на Windows 10

По состоянию на 21 мая 2019 г. Huawei не заявляла о наличии у нее собственной настольной ОС для ПК, которую она могла бы предложить своим пользователям в качестве альтернативы Windows 10, если Microsoft все же закроет доступ к ее обновлениям. Возможно, Huawei посмотрит в сторону популярных пользовательских дистрибутивов Linux, пишет Forbes, включая регулярно обновляемые и распространяемые на бесплатной основе Ubuntu и Mint.

Необходимость обновлений

Апдейты, выпускаемые Microsoft для Windows 10, не всегда несут в себе пользу. За неполные четыре года существования этой ОС она регулярно получала апдейты, выводящие из строя компьютеры, ломающие собственные ее компоненты или, того хуже, безвозвратно удаляющие пользовательские данные. Ситуация с годами не меняется, и даже самые актуальные глобальные патчи могут негативно сказаться на стабильности системы, автоматическое обновление которой, как известно, нельзя отключить стандартными средствами. Другими словами, если новые апдейты Windows 10 перестанут приходить, ноутбуки Huawei могут оказаться более стабильными в сравнении с решениями других производителей.

Ситуация с Google

Первой от партнерства с Huawei отказалась Google. Huawei перестанет получать обновления для ОС Android, на базе которой работают все ее современные смартфоны без единого исключения. Впоследствии будет закрыт и доступ к сервисам Google, включая YouTube и магазин приложений Google Play, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

Но, если Huawei не сообщала о ведущейся разработке собственной программной платформы для персональных компьютеров и ноутбуков, то для мобильных гаджетов она готова предложить Kirin OS – мобильную ОС, разработанную своими силами. Впервые ее существование было подтверждено в ноябре 2018 г., и ее Huawei планирует устанавливать как на смартфоны, так и на планшетные компьютеры. Кроме того, в будущем для нее будет запущен собственный магазин приложений. Тем не менее, на момент публикации материала сроки перехода гаджетов Huawei с Android на Kirin OS названы не были.