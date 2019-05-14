Обновление Windows 10 «поломало» Excel

Установка последних накопительных обновления для большинства поддерживаемых в настоящий момент версий Windows 10 могут приводить к нарушению работы Microsoft Excel.

Новая проблема

Microsoft признала наличие ошибки в последних накопительных обновлениях для операционной Windows 10, которые приводят к возникновению проблем в работе редактора таблиц Excel из офисного пакета Microsoft Office.

На официальных страницах базы знаний каждого из «проблемных» обновлений говорится, что в результате установки этих патчей использование определенных шрифтов в Excel может нарушить форматирование редактируемого документа.

«При использовании шрифтов MS UI Gothic или MS PGothic в Microsoft Excel текст в ячейке или сама ячейка могут стать уже или шире, чем предполагалось», поясняет компания.

К возникновению описанной проблемы может приводить установка следующих апдейтов: KB4495667 от 3 мая 2019 г. для Windows 10 версии 1809 (вышла в октябре 2018 г.); KB4493437 и KB4493440 от 25 апреля 2019 г., доступные в ОС версий 1803 (апрель 2018 г.) и 1709 (октябрь 2017 г.) соответственно; KB4502112 от 2 мая 2019 г. для Windows 10 релиза 1703, увидевшего свет в апреле 2017 г.; KB4493473 от 25 апреля 2019 г. для ОС версии 1603, выпущенной в августе 2016 г.

После установки последних патчей для Windows 10 использование некоторых шрифтов в Excel может нарушать форматирование документа

Microsoft утверждает, что в настоящее время работает над исправлением и планирует выпустить его в середине мая 2019 г. Таким образом, оно может выйти уже сегодня, в «патчевый вторник» (Patch Tuesday), – так сообщество неформально называет день выхода регулярных обновлений для продуктов Microsoft, который приходится, как правило, на второй или четвертый вторник месяца.

Пока же корпорация советует отказаться от использования шрифтов MS UI Gothic и MS PGothic, либо удалить ранее установленное обновление, приводящее к возникновению проблем с форматированием в Excel.

Предыдущие сбои

Выход даже небольших обновлений для Windows нередко доставляет неприятности пользователям, порой способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в марте 2019 г. антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий Windows Server (2003, 2008, 2012). Перечисленные программы «падали» с разными кодами ошибок. Возникновение проблем связывали с последними на тот момент обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г.

В апреле 2019 г. пользователи Windows могли столкнуться со случаями «зависания» и замедления работы системы в результате установки свежих патчей, которые, как оказалось, конфликтуют с некоторыми антивирусными программами сторонних разработчиков, в частности речь шла о ПО компаний Sophos и Avast. Позднее выяснилось, что перечень «поломанных» апдейтами программ пополнился антивирусными решениями McAfee, Avira, AVG и Arcabit.

Очередное обновление для Windows 10, представленное Microsoft 12 марта 2019 г., приводило к серьезным сбоям в работе подсистемы Windows Subsystem для Linux.

Масштабное обновление October Update 2018 для Windows 10, вышедшее в октябре 2018 г., после установки выборочно удаляло личные файлы пользователей — фотографии, документы и др., причем восстановить информацию не представлялось возможным. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.