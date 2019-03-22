Обновление антивируса Microsoft сломало Windows 7 и Windows 8.1

Обновление баз сигнатур для WindowsDefenderAntivirus, MicrosoftEndpointProtection и MicrosoftSecurityEssentials содержало ошибки, выводившие эти антивирусы из строя. Проблема уже устранена.

Проблемы старого ПО

Антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий WindowsServer (2003, 2008, 2012).

Указанные программы «падали», выводя ошибки с разными кодами, в том числе 0x800106ba и 0x80070006. По всей видимости, это было связано с последними обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г. Многочисленные сообщения об этом появились на Reddit, в Twitter и на других ресурсах, включая Microsoft TechNet.

Корпорация Microsoft довольно оперативно выпустила исправление, заявив, что проблема в действительности затрагивает только Windows 7 и Windows Server 2008.

Пользователи Windows 10 и последних версий Windows Server не испытывали проблем с последними обновлениями антивирусов Microsoft.

Масштабы больше, чем хотелось бы

Между тем многочисленные сообщения пользователей свидетельствуют, что затронуто гораздо больше версий операционных систем Microsoft: подтверждено наличие проблем на машинах (виртуальных, в том числе) под Windows 8.0 и 8.1. Также встречаются упоминания о том, что администраторы серверов уже 17 марта 2019 г. начали испытывать проблемы с обновлениями и синхронизацией, и это также может быть связано с ошибками в антивирусных решениях Microsoft, поскольку восстановить работу соответствующих функций удавалось только после удаления всех баз Windows Defender.

Обновления антивирусов Microsoft вызвали сбои в старых ОС

«Очень досадно, когда разработки, призванные обеспечивать корректную работу систем, сами оказываются источником проблем. К счастью, в данном случае затронуты только относительно устарелые операционные системы, — отмечает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — У некоторых подходит срок окончания техподдержки, а у Windows Server 2003 он и вообще давно закончился. Это уменьшает масштаб бедствия, но, к сожалению, и у этих систем пользовательская база еще довольно велика».