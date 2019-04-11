Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться

Пользователи Windows могли столкнуться со случаями «зависания» и замедления работы системы в результате установки свежих апрельских патчей, которые, как выяснилось, конфликтуют с некоторыми антивирусными программами сторонних разработчиков.

Конфликт Windows и антивирусов

Установка последних обновлений Windows при определенных условиях может приводить к невозможности загрузки операционной системы или значительному замедлению ее работы, сообщает интернет-ресурс Softpedia.

В качестве возможной причины возникновения проблем называют «конфликт» операционной системы с некоторыми антивирусными программами, в частности продуктами компании Sophos: Endpoint Security and Control и Central Endpoint Standard/Advanced; решений Avast for Business и Avast Cloud Care.

Sophos и Avast, получив множество жалоб от пользователей, опубликовали статьи на собственных страницах поддержки в интернете, призывающие временно отложить установку свежих обновлений Windows.

Подробнее о проблеме

По данным антивирусных компаний, проблеме подвержены все по-прежнему поддерживаемые Microsoft версии ОС за исключением Windows 10, то есть Windows 7, 8.1, Server 2008 R2 и Server 2012 R2.

Avast «конфликтует» с обновлениями KB4493472, KB4493448 и KB4493435, выпущенными 9 апреля 2019 г. Среди них есть как ежемесячные накопительные пакеты (Monthly rollup updates), так и ежемесячные обновления безопасности (Security-only updates). При наличии хотя бы одного из перечисленных пакетов в системе, следующая загрузка Windows может завершиться либо «зависанием» на этапе аутентификации, либо долгой обработкой введенных имени пользователя и пароля.

Апрельские патчи для Windows могут «конфликтовать» с антивирусами Sophos и Avast

Похожие неприятности могут ожидать и пользователей антивирусных решений Sophos. Список «проблемных» обновлений здесь несколько длиннее: KB4493451, KB4493450, KB4493472, KB4493448, KB4493446, KB4493467. Все они увидели свет также 9 апреля 2019 г.

Avast и Sophos рекомендуют пользователям, которые столкнулись с описанной проблемой, достаточно тривиальное ее решение: загрузить Windows в безопасном режиме (Safe mode), временно деактивировать защитные экраны антивирусных программ, а затем, успешно загрузив ОС в обычном режиме, удалить ранее установленные «конфликтные» обновления. После этого антивирусную защиту можно активировать повторно.

Реакция Microsoft

Как пишет Softpedia, Microsoft признала наличие проблемы и временно приостановила доставку «проблемных» обновлений на компьютеры с установленными продуктами Sophos.

Кроме того, ресурс отмечает, что Microsoft и Sophos в настоящее время пытаются разобраться в причинах сбоев, однако не дают никакой информации относительно возможных сроков выхода исправлений.

Отметим, что следующий «патчевый вторник» – так сообщество неформально называет день выхода регулярных обновлений для продуктов Microsoft, который приходится, как правило, на второй или четвертый вторник месяца, – намечен на 14 мая 2019 г. Впрочем, корпорация может выпустить и внеочередное исправление.

Предыдущие сбои

В марте 2019 г. CNews сообщал о том, что антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий WindowsServer (2003, 2008, 2012). Перечисленные программы «падали» с разными кодами ошибок. Возникновение проблем связывали с последними на тот момент обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г.

Очередное обновление для Windows 10, представленное Microsoft 12 марта 2019 г., приводило к серьезным сбоям в работе подсистемы Windows Subsystem для Linux.

Масштабное обновление October Update 2018 для Windows 10, вышедшее в октябре 2018 г., после установки выборочно удаляло личные файлы пользователей — фотографии, документы и др., причем восстановить информацию не представлялось возможным. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.