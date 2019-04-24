Обновление Windows сломало популярные антивирусы

Microsoft выпустила новые патчи безопасности для всех ОС, начиная с Windows 7, «ломающие» популярное антивирусное ПО, в том числе Avast и McAfee. Если на ПК стоит антивирус, то система начинает «тормозить» или вовсе перестает загружаться. Решение проблемы пока не найдено.

Надежная ОС, и обновления качественные

Обновление Windows, выпущенное Microsoft в апреле 2019 г., вывело из строя антивирусное ПО сторонних разработчиков. Первой тревогу забила компания McAfee, пользователи которой стали жаловаться на сбои в работе антивирусов, но позже проблема распространилась и на другие программные продукты.

Свежие патчи Microsoft конфликтуют с приложениями McAfee Endpoint Security Threat Prevention 10.x или McAfee Host Intrusion Prevention 8.0, а также с антивирусными решениями Avast, Avira, AVG, Arcabit и Sophos – попытка установки этих обновлений приводит к сильным «тормозам» компьютеров, на которых установлены программы перечисленных разработчиков.

Все версии Windows

По данным McAfee, вероятность появления проблемы не зависит от версии Windows, если не брать в расчет ранние версии, уже не поддерживаемые Microsoft и не получающие обновления. Конфликт со сторонними антивирусами может проявиться на Windows 7, 8.1, Server 2008 R2 и Server 2012, плюс некоторые пользователи McAfee, работающие под Windows 10, тоже начали жаловаться на сбои.

Кто виноват?

Причина всех бед кроется как минимум в двух пакетах обновлений – KB4493446 под Windows 8.1 и KB4493472 для Windows 7. Специалисты McAfee и Avast уже установили, что они вносят определенные изменения в сервис Windows Client Server Runtime Subsystem (CRSS.exe), которые и конфликтуют со сторонними антивирусами.

Установка свежих патчей Windows при наличии антивирусного ПО может привести и к такому результату

На 24 апреля 2019 г. проблема с неработающими антивирусами в свежеобновленных Windows не решена. Microsoft советует всем пользователям, столкнувшимся с подобной проблемой, загрузить ОС в безопасном режиме и удалить антивирус, после чего попробовать установить его повторно.

Еще одним решением может стать принудительное отключение автоматического обновления в Windows посредством стандартных функций ОС. В Windows 10 подобная возможность по умолчанию заблокирована, поэтому потребуется использование специализированного стороннего ПО.

Антивирус Windows и другие

В Windows имеются и собственные средства антивирусной защиты – Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials, отключить которые, как и в случае с автоматическим обновлением, можно далеко не всегда. Новые патчи, выводящие из строя антивирусы перечисленных разработчиков, не затрагивают эти интегрированные решения, однако Microsoft успела сломать и их. В марте 2019 г компания выпустила обновление баз сигнатур для собственных продуктов, после чего те начали «падать» под Windows 7, 8.1 и Windows Server 2003, 2008 и 2012.

Ситуация носила массовый характер и получила глобальное распространение. Microsoft выпустила апдейт, исправляющий ее, уже через несколько дней, но заявила при этом, что проблема коснулась исключительно ОС Windows 7 и Windows Server 2008. Напомним, что поддержка обеих этих систем прекратится 14 января 2020 г., и что Microsoft всеми силами стремится как можно быстрее перевести пользователей на более свежие версии своих ОС. В ряде случаев она даже не боится преступать закон. С тех, кто пожелает остаться на Windows 7 после «дня Х», она потребует деньги за получение новых патчей безопасности.

Обновления – зло?

С обновлениями у Microsoft в последние годы совсем не складывается. Раз за разом она выпускает патчи, выводящие из строя или определенные компоненты ОС, или всю систему в целом. Некоторые ее апдейты приводят к безвозвратной потере личных данных пользователей (причем Microsoft не особо торопилась решать эту проблему), а другие «вешают» всю систему даже на компьютерах Surface, которые Microsoft выпускает под собственным брендом.

Некачественные обновления выходят для Windows год за годом, и за неполные четыре месяца 2019 г. громких провалов у Microsoft было уже как минимум три – помимо уничтожения сперва собственного, а теперь и сторонних антивирусов, Microsoft, путем выпуска в марте 2019 г. очередного апдейта, начала мешать работе встроенной в Windows 10 подсистеме Windows Subsystem для Linux. Эту проблему компания, опять же, решила далеко не сразу.