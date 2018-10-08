Microsoft собралась вернуть пользователям файлы, бесследно уничтоженные обновлением Windows 10. Опрос

Представительница Microsoft написала в Twitter, что служба технической поддержки компании располагает инструментами для восстановления файлов, удаленных во время установки October Update 2018. Для восстановления якобы нужно просто позвонить на линию поддержки, однако большинство операторов линии не знают, о каких инструментах идет речь.

Спасительное слово Microsoft

Компания Microsoft сообщила, что может восстановить файлы пользователей, удаленные во время установки обновления October Update 2018. Об этом написала в соцсети Twitter глава программы Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar).

«Если вы столкнулись с проблемой “файлов, исчезнувших после обновления” для обновления 1809/October 2018 Fall, пожалуйста позвоните на нашу линию поддержки. У них есть инструменты, чтобы вернуть вас в нормальное состояние. Сборка больше недоступна для ручной загрузки», — сообщила она.

Реальные ответы службы поддержки

Однако издание BleepingComputer пишет, что многие опрошенные им пользователи, позвонившие на линию поддержки, услышали от операторов, что инцидент все еще расследуется, и что операторы не знают о существовании каких-либо инструментов такого рода. Пользователей попросили подождать, пока расследование закончится. Представитель редакции BleepingComputer, лично позвонивший в службу поддержки Microsoft, услышал точно такой же ответ.

Одновременно Microsoft без огласки изменила историю обновления Windows 10 на странице поддержки. Туда было добавлено предупреждение, что пользователи, файлы которых были удалены, должны воздержаться от использование своих компьютеров. «Пожалуйста, минимизируйте использование пострадавших устройств и свяжитесь с нами напрямую». Эта рекомендация свидетельствует о том, что компания действительно готовится использовать какой-то инструмент для восстановления файлов, пишет BleepingComputer.

Новая надежда на Reddit

Один из пользователей ресурса Reddit утверждает, что получил от операторов службы технической поддержки Microsoft другой ответ. Ему сказали, что нужно просто запустить откат системы до того состояния, в котором она находилась на момент создания последней точки восстановления. Этим рекомендации службы поддержки Уровня 1 исчерпывались.

Microsoft пообещала восстановить файлы пользователей, удаленные октябрьским обновлением Windows 10

Данная схема может не сработать, если пользователь ранее отключил создание автоматических точек восстановления и не создавал их вручную. В этом случае, как сообщил пользователь Reddit, ситуация переводится на Уровень 2, где сотрудник службы Microsoft предлагает удаленно вмешаться в работу системы пользователя, посмотреть, существуют ли бэкапы, просмотреть записи восстановления NTFS и использовать специальное ПО для восстановления файлов. Успех этой второй схемы зависит от того, будут ли перегружены записями освобожденные секторы жесткого диска, то есть это может быть причиной того, что компания порекомендовала не использовать компьютеры.

Опасное обновление

Напомним, установка свежего обновления версии 1809 для Windows 10, появившегося в начале октября 2018 г., может приводить к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Уничтожению может быть подвергнуто содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, они могут быть потеряны навсегда.

Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств, о чем сообщила на своем сайте. В настоящий момент скачать обновление уже нельзя. Тех пользователей, которые успели загрузить обновление вручную, компания просит его не устанавливать.