Windows 10 безвозвратно уничтожает файлы пользователя при обновлении. Проблема не решена

Критическая ошибка в Windows 10

Установка свежего обновления версии 1809 для Windows 10, появившегося в начале октября 2018 г., может приводить к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Об этом сообщил ресурс softpedia.com со ссылкой на множественные жалобы в Сети пользователей, столкнувшихся с проблемой.

Судя по сообщениям посетителей популярной социальной площадки Reddit, уничтожению может подвергнуто содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, они могут быть потеряны навсегда.

«Это случилось с одним из моих компьютеров, – написал на Reddit пользователь под псевдонимом SonicHyuga. – Я извлек свой жесткий диск, подключил его к своему основному ПК при помощи адаптера SATA к USB 3 и обнаружил, что диск практически пустой. У меня были резервные копии, так что ничего страшного не произошло. Единственное, что осталось на диске – папки Windows.old и Upgrade».

Папка Windows.old обычно содержит файлы предыдущей установки Windows 10 на случай, если администратор решит «откатиться» на старую версию. Папка Upgrade содержит файлы, необходимые для установки новой версии операционной системы.

Октябрьское обновление Windows 10 содержит ошибку, из-за которой существует вероятность потери пользовательских файлов во время установки

Microsoft пока не подтвердила наличие ошибки в недавнем обновлении. Способа решения возникшей проблемы на данный момент, по-видимому, не существуют. Кроме того, не удалось выявить закономерности в инцидентах – до сих пор не ясен фактор, определяющий, потеряет пользователь файлы при установке обновления или нет.

Что еще интересного принесло обновление Windows

Пользователи Windows 10, кому посчастливилось избежать потери своих файлов, с установкой свежего октябрьского обновления приобрели несколько новых интересных возможностей, о которых стоит упомянуть.

Одной из новинок патча стал облачный буфер обмена (Cloud clipboard), который позволяет скопировать текст, изображение, файл на одном устройстве, а вставить на другом. Промежуточная информация об операциях хранится в облаке Microsoft и доступна в любой момент владельцу учетной записи с любого устройства.

Другое любопытное нововведение – программа Your Phone для ПК, позволяющая запускать установленные на смартфоне приложения и управлять ими. Your Phone выводит на экран компьютера фотографии, видеоролики, текстовые сообщения и прочее содержимое, сохраненное в телефоне. Файлы можно переносить с одного устройства на другое при помощи перетаскивания мышью. Важно отметить, что наиболее широкую функциональность предоставляет приложение Your Phone для операционной системы Android. Версия для iOS ограничена возможностью работы с браузером.

Подверглась доработке функция «временная шкала» (Timeline), впервые представленная в апрельском обновлении 2018 г. Она дает возможность «перемотать» время назад на срок до 30 дней и отследить, какие программы запускались и с какими файлами велась работа, а также вернуться к любой программе и возобновить работу с нужного места. С выходом октябрьского патча у пользователей сторонних браузеров – Firefox и Chrome – появилась возможность установить официальный плагин для подключения к «временной шкале» и налаживания синхронизации вкладок.